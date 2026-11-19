Bank of England: Sie hat laut RTÉ/Reuters (18.11.) im November erstmals seit drei Jahren die Zinsen erhöht. Nach den britischen Inflationszahlen – 3,6 Prozent im Oktober, Kernrate 2,8 Prozent – kürzten Investoren ihre Wette auf einen Schritt im Dezember von rund 90 auf rund 80 Prozent; sie erwarten drei bis vier Schritte von je 0,25 Punkten bis Ende 2027.

EZB: Lagarde hat in einem Interview mit der Yomiuri Shimbun (Dow Jones, 9.11.) angedeutet, dass die EZB im Dezember erneut erhöhen könnte. Es bräuchte „signifikante Veränderungen“, damit die Richtung eine andere wäre. Sie kündigte zudem an, im Februar zurückzutreten.

Fed: New-York-Fed-Präsident Williams hält laut finanzen.at (Stand 07:12 Uhr) keinen großen Zinsschritt für nötig.

BoJ: Der Yen notiert laut dpa-AFX bei 159,53 je Dollar; heute spricht Gouverneur Ueda.