Für die Notenbanken ist heute ein Redetag: Laut Wirtschaftskalender von finanzen.at (Stand 07:12 Uhr) sprechen BoJ-Gouverneur Kazuo Ueda, EZB-Präsidentin Christine Lagarde, EZB-Ratsmitglied Elderson sowie die Fed-Mitglieder Goolsbee und Barr; zudem liegen die Zinsentscheidung der südafrikanischen Notenbank und der Monatsbericht der Bundesbank an. Der DAX schloss am Mittwoch bei 25.736,24 Punkten, minus 1,19 Prozent, die Vorbörse sieht ihn bei 25.813 Punkten (IG, 07:32 Uhr). Für Bankaktien, den Euro und den DAX zählt, wie die Notenbanker ihren Zinskurs begründen.
Notenbanken: Lagarde, Ueda, Goolsbee und Barr reden heute - EZB, BoE, Fed und BoJ auf Zinserhöhungskurs, DAX bei 25.736 Punkten - Wie viel Zinsschritt steckt im Index?
Heute sprechen EZB-Präsidentin Lagarde, BoJ-Gouverneur Ueda und die Fed-Mitglieder Goolsbee und Barr. Die Bank of England hat erstmals seit drei Jahren erhöht, Lagarde hat den Dezember angedeutet, die Fed bremst bei der Schrittgröße. Was die Notenbanken-Redner für den DAX, den Euro und Bankaktien bedeuten.
Die Lage
Wo stehen EZB, Bank of England, Fed und BoJ?
Bank of England: Sie hat laut RTÉ/Reuters (18.11.) im November erstmals seit drei Jahren die Zinsen erhöht. Nach den britischen Inflationszahlen – 3,6 Prozent im Oktober, Kernrate 2,8 Prozent – kürzten Investoren ihre Wette auf einen Schritt im Dezember von rund 90 auf rund 80 Prozent; sie erwarten drei bis vier Schritte von je 0,25 Punkten bis Ende 2027.
EZB: Lagarde hat in einem Interview mit der Yomiuri Shimbun (Dow Jones, 9.11.) angedeutet, dass die EZB im Dezember erneut erhöhen könnte. Es bräuchte „signifikante Veränderungen“, damit die Richtung eine andere wäre. Sie kündigte zudem an, im Februar zurückzutreten.
Fed: New-York-Fed-Präsident Williams hält laut finanzen.at (Stand 07:12 Uhr) keinen großen Zinsschritt für nötig.
BoJ: Der Yen notiert laut dpa-AFX bei 159,53 je Dollar; heute spricht Gouverneur Ueda.
|Notenbank
|Jüngster Befund
|Heute
|EZB
|Lagarde deutet Dezember-Erhöhung an
|Lagarde und Elderson sprechen
|Bank of England
|Erste Erhöhung seit drei Jahren, Dezember rund 80% eingepreist
|–
|Fed
|Williams: kein großer Zinsschritt nötig
|Goolsbee und Barr sprechen
|Bank of Japan
|Yen bei 159,53 je Dollar
|Ueda spricht
Zusammenstellung der Redaktion aus den genannten Quellen; keine Prognose.
Quelle: finanzen.at, dpa-AFX, RTÉ/Reuters, Dow Jones
Das große Bild
Was bedeuten höhere Zinsen für DAX, Euro und Bankaktien?
Höhere Zinsen belasten tendenziell Wachstumswerte und Schuldner, stützen aber die Zinsmargen von Banken. Der DAX hat sich laut dpa-AFX vom Rekordhoch der Vorwoche um fast fünf Prozent entfernt und stabilisiert sich vorbörslich. Aus den Quellen ist nicht ablesbar, wie viel davon auf die Zinserwartungen zurückgeht. Der Euro notiert bei 1,0963 Dollar (dpa-AFX, Stand 07:32 Uhr). Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Prognose.
Termine
Was beobachten Anleger bei den Notenbanken heute?
Beobachten sollten Anleger die Reden von Lagarde und Elderson sowie von Goolsbee und Barr; Uhrzeiten nennt der Kalender nicht. Um 14:30 Uhr stehen laut Tagesvorschau auch die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Philadelphia-Fed-Index an (it-boltwise, ohne Prognosewerte, Zeitzone nicht angegeben). Für den Morgen nennt finanzen.at außerdem die Zinsentscheidung der südafrikanischen Notenbank.
FAQ
Häufige Fragen zu den Notenbanken
Wer spricht heute? Laut finanzen.at Lagarde, Elderson, Ueda, Goolsbee und Barr.
Hat die EZB im Dezember eine Zinserhöhung angedeutet? Ja: Lagarde deutete laut Dow Jones (9.11.) eine weitere Erhöhung an.
Wie weit sind die Wetten bei der Bank of England? Rund 80 Prozent für Dezember, laut RTÉ/Reuters (18.11.).
Was heißt das für den DAX? Zinserwartungen sind ein Faktor unter mehreren; konkrete Kursfolgen lassen sich nicht ableiten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.