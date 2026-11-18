Norwegen sei Europas größter Erdöl- und Erdgaslieferant und fördere rund 1,8 Millionen Barrel Rohöl pro Tag. Die daraus erzielten Einnahmen würden teilweise in den norwegischen Staatsfonds fließen, der mit einem Vermögen von mehr als 2 Billionen Euro der größte Staatsfonds der Welt sei. Doch warum profitiere Norwegen nun stärker als beispielsweise Kanada? Ein möglicher Grund seien die gegenseitigen Zölle zwischen den USA und Kanada, die die politischen Spannungen verschärft und den Export kanadischen Öls in die Vereinigten Staaten beeinträchtigt hätten. Einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile liege ferner in Norwegens enger Anbindung an den europäischen Energiemarkt und den derzeit stabilen Handelsbeziehungen zu seinen Abnehmerstaaten. Die hohe Nachfrage führe zu einer hohen Auslastung der Förderkapazitäten. Bis zu einer nachhaltigen Beendigung des Iran-Krieges dürften die hohen Ölpreise die norwegische Krone weiterhin stützen. Kurzfristig sei für EUR/NOK eine Bandbreite zwischen 10,240 und 10,640 denkbar.