Nach Angaben der SSB ist das Wachstum im Festland flach und liegt leicht unter dem normalen Niveau. Eine geringere Stromproduktion aus Wasserkraft und weniger traditioneller Fischfang kosteten 0,1 Prozentpunkte, ohne diese beiden Branchen wären es 0,2% gewesen. Der Konsum der privaten Haushalte stieg um 1,6%, getrieben von Gütern mit +2,2%, Dienstleistungen legten um 0,9% zu. Der Staatskonsum wuchs um 0,3%, die Verteidigungsausgaben um 1,3%. Die Beschäftigung nahm um 0,2% zu, überwiegend in der öffentlichen Verwaltung.

Deutlich schwächer entwickelten sich die Investitionen: Die Bruttoinvestitionen im Festland sanken um 1,8%, in der Industrie um 6,1%, die Bauwirtschaft schrumpfte um 0,4%. Die Investitionen im Erdölsektor gingen um 8,0% zurück, weil große Projekte abgeschlossen wurden. Hohe Zinsen und steigende Kosten dämpfen die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, so hatte es die Norges Bank bereits in ihrem Septemberbericht beschrieben.

Die Statistik zeigt zwei Gesichter der Wirtschaft. Real, also preisbereinigt, schrumpft die Gesamtwirtschaft. Nominal wuchs der Wert des Gesamt-BIP dagegen um 4,5%, weil hohe Öl- und Gaspreise den Handelsbilanzüberschuss auf 307 Mrd. NOK trieben, den höchsten Quartalswert außerhalb der Phase nach dem Ukraine-Einmarsch 2022. Die SSB führt die hohen Preise auf den Nahost-Konflikt und die Störungen an der Straße von Hormus zurück.