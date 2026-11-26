Um 08:00 Uhr hat Statistics Norway (SSB) die Zahlen zum norwegischen Bruttoinlandsprodukt für das 3. Quartal 2026 veröffentlicht, und sie fallen schwächer aus als erwartet. Das Festland-BIP, also die Wirtschaft ohne Öl- und Gasförderung, Rohrleitungstransport und Auslandsschifffahrt, legte nur um 0,1% zu, Volkswirte hatten 0,3% erwartet. Das Gesamt-BIP ging um 0,3% zurück. Für die Norges Bank zählt vor allem die Festlandskomponente, denn sie zeigt, wie stark die hohen Zinsen die heimische Nachfrage bremsen. Die Notenbank hat den Leitzins im September auf 4,5% angehoben und legt am 17. Dezember neue Prognosen vor.
Norwegen-BIP enttäuscht: Festland wächst nur 0,1% - Was das für Norges Bank, DNB und Equinor bedeutet
Das Festland-BIP Norwegens wächst im 3. Quartal nur um 0,1% statt der erwarteten 0,3%, die Gesamtwirtschaft schrumpft um 0,3%. Die Zahlen rücken den Zinsentscheid der Norges Bank am 17. Dezember in den Fokus und betreffen DNB und Equinor unterschiedlich.
Die BIP-Zahlen
Norwegens Festland bleibt unter den Erwartungen
Die norwegische Wirtschaft hat im Sommer an Schwung verloren, getragen wird sie vor allem vom Konsum der Haushalte und vom Staat.
Nach Angaben der SSB ist das Wachstum im Festland flach und liegt leicht unter dem normalen Niveau. Eine geringere Stromproduktion aus Wasserkraft und weniger traditioneller Fischfang kosteten 0,1 Prozentpunkte, ohne diese beiden Branchen wären es 0,2% gewesen. Der Konsum der privaten Haushalte stieg um 1,6%, getrieben von Gütern mit +2,2%, Dienstleistungen legten um 0,9% zu. Der Staatskonsum wuchs um 0,3%, die Verteidigungsausgaben um 1,3%. Die Beschäftigung nahm um 0,2% zu, überwiegend in der öffentlichen Verwaltung.
Deutlich schwächer entwickelten sich die Investitionen: Die Bruttoinvestitionen im Festland sanken um 1,8%, in der Industrie um 6,1%, die Bauwirtschaft schrumpfte um 0,4%. Die Investitionen im Erdölsektor gingen um 8,0% zurück, weil große Projekte abgeschlossen wurden. Hohe Zinsen und steigende Kosten dämpfen die Investitionsbereitschaft der Unternehmen, so hatte es die Norges Bank bereits in ihrem Septemberbericht beschrieben.
Die Statistik zeigt zwei Gesichter der Wirtschaft. Real, also preisbereinigt, schrumpft die Gesamtwirtschaft. Nominal wuchs der Wert des Gesamt-BIP dagegen um 4,5%, weil hohe Öl- und Gaspreise den Handelsbilanzüberschuss auf 307 Mrd. NOK trieben, den höchsten Quartalswert außerhalb der Phase nach dem Ukraine-Einmarsch 2022. Die SSB führt die hohen Preise auf den Nahost-Konflikt und die Störungen an der Straße von Hormus zurück.
|Bereich
|3. Quartal 2026
|Einordnung
|BIP Festland-Norwegen
|+0,1%
|Konsens +0,3%, Vorquartal +0,3%
|BIP gesamt
|-0,3%
|Erstes Minus seit dem 1. Quartal 2025
|Konsum der Haushalte
|+1,6%
|Güter +2,2%, Dienstleistungen +0,9%
|Staatskonsum
|+0,3%
|Verteidigung +1,3%
|Bruttoinvestitionen Festland
|-1,8%
|Industrie -6,1%
|Investitionen Erdölsektor
|-8,0%
|Große Projekte abgeschlossen
|Beschäftigung
|+0,2%
|Vor allem öffentliche Verwaltung
Alle Angaben preisbereinigt und gegenüber dem Vorquartal, soweit nicht anders vermerkt.
Quelle: Statistics Norway (SSB), Newsquawk, Stand 26.11.2026
Norges Bank
Zinsentscheid am 17. Dezember: schwaches Wachstum trifft auf hartnäckige Inflation
Die Norges Bank hob den Leitzins am 24. September um 25 Basispunkte auf 4,5% an, ein Schritt, den 11 von 21 Teilnehmern einer Bloomberg-Umfrage erwartet hatten. Am 4. November ließ sie den Zins unverändert, der Beschluss wurde am 5. November veröffentlicht. Die Notenbank erklärte, der Zins müsse wahrscheinlich noch eine Weile erhöht bleiben, und sie sei bereit, ihn weiter anzuheben, falls der Inflationsausblick das verlange.
Die Inflation ist zu hoch.
Die Datenlage ist gemischt. Die Inflationsrate lag im September bei 3,4%, die Kerninflation ohne Energie und Steueränderungen (KPI-ATE) bei 3,0% und damit über der Prognose der Notenbank. Im Oktober stieg die Gesamtinflation auf 3,6%, leicht unter den erwarteten 3,7%. Die Kerninflation sank laut einem Marktbericht auf 2,7%. Die Auslastung der Wirtschaft ist nach Einschätzung der Norges Bank leicht unter normal gefallen, die Arbeitslosigkeit liegt etwas unter der Prognose. Im Septemberbericht rechnete die Notenbank für 2026 mit einem Wachstum des Festland-BIP von 0,9%.
Die Analysten sind uneins. Kyrre Aamdal, Seniorökonom bei DNB Carnegie, hielt Ende Oktober den Zinsgipfel für erreicht und eine Senkung des Zinspfades im Dezember für möglich. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke sah dagegen nach dem November-Entscheid die Tür für eine weitere Anhebung noch vor Jahresende offen. Anfang Oktober preisten die Märkte laut Marktberichten rund 50% für eine Anhebung auf 4,75% bis Jahresende ein.
Die schwache Festlandszahl liefert den Zinsfalken wenig neue Argumente, den Tauben dagegen einen weiteren. Sie ändert aber nichts daran, dass die Inflation seit Jahren über dem Ziel liegt und die Löhne laut SSB in den ersten drei Quartalen um 3,6% stiegen. Entscheidend wird, ob die Norges Bank das Quartal als Ausreißer durch Strom und Fischfang oder als Beginn einer breiteren Abkühlung liest.
Krone und Ölpreis
Die Krone verliert ihren Rückenwind
Die Krone war nach Marktberichten seit Anfang November die schwächste G10-Währung, mit einem Minus von 3,3% zum Euro und 4,7% zum US-Dollar. Hauptgrund war nach diesen Berichten der Rückgang der Ölpreise, dazu kamen straffere Zinserwartungen für die US-Notenbank und eine schwache Risikostimmung. Brent notierte Mitte November bei rund 92 US-Dollar je Barrel, Ende September waren es noch mehr als 105 Dollar. Beim November-Entscheid hatte die Norges Bank die Krone noch als stärker als erwartet bezeichnet, was die Inflation dämpft. Dieses Polster schmilzt, und eine schwächere Krone verteuert Importe.
Für die Zinsfrage bedeutet das ein Dilemma: Das schwache Wachstum spricht für Zurückhaltung, die schwächere Krone und die hohe Inflation sprechen für eine Fortsetzung der straffen Linie. Der Zinsentscheid am 17. Dezember mit dem Geldpolitischen Bericht 4/26 und dem neuen Zinspfad wird zeigen, welche Seite gewinnt. An der Börse Oslo eröffnete der Hauptindex am Donnerstag mit einem Plus von 0,71% bei 2.044,19 Punkten, im US-Handel ruht wegen Thanksgiving der Markt.
Aktienbezug
DNB und Equinor: Zinsen gegen Ölpreis
Die Norges-Bank-Frage trifft die beiden größten Titel der Börse Oslo auf unterschiedliche Weise.
DNB. Norwegens größte Bank verdient ihr Geld vor allem mit dem Zinsüberschuss, ein hoher Leitzins stützt also die Margen. Zugleich deuten die schwachen Investitionen auf eine gedämpfte Kreditnachfrage der Unternehmen hin, und eine längere Phase hoher Zinsen belastet die Schuldner. Die DNB-Aktie schloss am 20. November bei 323 NOK, ein Tagesminus von 1,6%, die Dividendenrendite liegt bei knapp 6%. Eine Zinspause oder ein niedrigerer Zinspfad wären für die Margen eher negativ, ein schwacher Arbeitsmarkt für die Kreditqualität.
Equinor. Für den Ölkonzern zählt weniger das Festland-BIP als der Preis für Öl und Gas. Der Rückgang von Brent unter die 100-Dollar-Marke belastet, zugleich meldete Equinor für das 3. Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,20 US-Dollar nach Erwartungen von rund 1,35 Dollar und hob das Förderwachstum für 2026 auf rund 4% an. Die Aktie schloss am 25. November bei 377,10 NOK, rund 9% unter dem durchschnittlichen Rückkaufkurs von 412,61 NOK Anfang November. Eine schwächere Krone hilft Equinor, weil die Erlöse in Dollar anfallen und ein Teil der Kosten in Kronen.
Ausblick
Worauf Anleger jetzt achten
17. Dezember, 10:00 Uhr: Zinsentscheid der Norges Bank mit Geldpolitischem Bericht 4/26 und neuem Zinspfad.
November-Inflation: Die Verbraucherpreise für November erscheinen vor dem Zinsentscheid und können die Erwartungen an den Zinspfad verschieben.
Ölpreis und Krone: Fallende Brent-Notierungen belasten die Krone und die Ergebnisse der Ölwerte, steigende Preise stützen beide.
FAQ
Häufige Fragen zum norwegischen BIP
Was ist das Festland-BIP? Es misst die Wirtschaftsleistung Norwegens ohne Öl- und Gasförderung, Rohrleitungstransport und Auslandsschifffahrt und gilt als Maß für die Nachfrage im Inland.
Warum ist es für die Norges Bank wichtiger als das Gesamt-BIP? Die Öl- und Gaserlöse schwanken mit den Preisen und sagen wenig über die heimische Nachfrage, auf die der Leitzins wirkt.
Wie hoch ist der Leitzins in Norwegen? Er liegt seit dem 24. September 2026 bei 4,5%.
Wann entscheidet die Norges Bank als Nächstes? Am 17. Dezember 2026 um 10:00 Uhr, zusammen mit dem Geldpolitischen Bericht 4/26.
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