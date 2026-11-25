Die North West Company mit Sitz in Winnipeg betreibt Läden in entlegenen Gemeinden Nordkanadas, in Alaska und in der Karibik. In vielen Orten ist sie der wichtigste Anbieter für Lebensmittel und Alltagswaren. Wettbewerber scheuen die aufwendige Logistik. Das sorgt für stabile Erträge, begrenzt aber das Wachstum. Ein Teil der Nachfrage hängt an staatlichen Transfers für die Bevölkerung im Norden.