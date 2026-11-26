Norma Group Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – vier Prozent Minus, während der Index kräftig steigt

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Norma Group Aktie verliert am Donnerstagmorgen 4,01 Prozent auf 11,00 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Der Markt erholt sich, der Verbindungstechniker nicht. Ein Hedgefonds hat seine Short-Position zuletzt ausgebaut.

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Rot im grünen Markt: Die Norma Group Aktie fällt am Donnerstagmorgen um 4,01 Prozent auf 11,00 Euro und steht an der Spitze der SDAX Verlierer (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Der SDAX selbst legt zur gleichen Zeit rund 1,4 Prozent zu. Kurs der Norma Group Aktie am Morgen 11,00 € Tagesverlust, Platz 1 der SDAX Verlierer −4,01 % Short-Position von Millennium 0,75 % Bereinigte EBIT-Marge im dritten Quartal 3,7 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:17 Uhr; Norma Group, Quartalsmitteilung vom 3. November 2026; Bundesanzeiger Der Auslöser Warum fällt die Norma Group Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auffällig ist der dünne Handel: Bis zum frühen Morgen wechselten auf Xetra nur wenige Stücke den Besitzer. Bei so geringen Umsätzen genügen einzelne Verkaufsaufträge, um die Norma Group Aktie deutlich zu bewegen. Das Minus ist deshalb mit Vorsicht zu lesen. Ganz grundlos ist die Schwäche aber nicht. Der Hedgefonds Millennium hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 19. November von 0,61 auf 0,75 Prozent erhöht. Schon am 20. November hatte der SDAX Verlierer gut vier Prozent eingebüßt. Dem steht ein Insiderkauf gegenüber: Am 23. November wurde ein Aktienkauf von Birgit Seeger als Eigengeschäft gemeldet. Der Hintergrund Umbau mit magerer Marge Operativ steckt Norma mitten im Umbauprogramm NewNORMA. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag jedoch nur bei 3,7 Prozent. Der Hersteller von Schlauchschellen und Verbindungselementen aus Maintal muss zeigen, dass der Umbau die Profitabilität hebt. Was für die Norma Group Aktie spricht Umsatz im dritten Quartal 5,2 Prozent höher

Insiderkauf am 23. November gemeldet

Umbauprogramm NewNORMA läuft Was Anleger bedenken sollten Marge von 3,7 Prozent bleibt schwach

Millennium wettet verstärkt auf fallende Kurse

Dünner Handel verstärkt Ausschläge Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Norma Group Aktie Warum ist die Norma Group Aktie SDAX Verlierer?

Bei sehr geringem Handelsvolumen drücken einzelne Verkäufe den Kurs. Eine neue Nachricht gibt es nicht. Wer wettet gegen die Aktie?

Der Hedgefonds Millennium hält eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,75 Prozent. Norma Group Aktie: ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Börsenkürzel NOEJ. Fazit zur Norma Group Aktie Ein Minus bei Minimalumsatz ist kein Urteil. Die Norma Group Aktie bleibt aber ein Titel, bei dem Leerverkäufer und Insider gegensätzlich handeln. Ob der SDAX Verlierer dreht, entscheidet die Marge.

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