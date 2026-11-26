Rot im grünen Markt: Die Norma Group Aktie fällt am Donnerstagmorgen um 4,01 Prozent auf 11,00 Euro und steht an der Spitze der SDAX Verlierer (Stand 09:17 Uhr, comdirect). Der SDAX selbst legt zur gleichen Zeit rund 1,4 Prozent zu.
Norma Group Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – vier Prozent Minus, während der Index kräftig steigt
Die Norma Group Aktie verliert am Donnerstagmorgen 4,01 Prozent auf 11,00 Euro und ist größter SDAX Verlierer. Der Markt erholt sich, der Verbindungstechniker nicht. Ein Hedgefonds hat seine Short-Position zuletzt ausgebaut.
Der Auslöser
Warum fällt die Norma Group Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Auffällig ist der dünne Handel: Bis zum frühen Morgen wechselten auf Xetra nur wenige Stücke den Besitzer. Bei so geringen Umsätzen genügen einzelne Verkaufsaufträge, um die Norma Group Aktie deutlich zu bewegen. Das Minus ist deshalb mit Vorsicht zu lesen.
Ganz grundlos ist die Schwäche aber nicht. Der Hedgefonds Millennium hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 19. November von 0,61 auf 0,75 Prozent erhöht. Schon am 20. November hatte der SDAX Verlierer gut vier Prozent eingebüßt. Dem steht ein Insiderkauf gegenüber: Am 23. November wurde ein Aktienkauf von Birgit Seeger als Eigengeschäft gemeldet.
Der Hintergrund
Umbau mit magerer Marge
Operativ steckt Norma mitten im Umbauprogramm NewNORMA. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge lag jedoch nur bei 3,7 Prozent. Der Hersteller von Schlauchschellen und Verbindungselementen aus Maintal muss zeigen, dass der Umbau die Profitabilität hebt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Norma Group Aktie
Warum ist die Norma Group Aktie SDAX Verlierer?
Bei sehr geringem Handelsvolumen drücken einzelne Verkäufe den Kurs. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wer wettet gegen die Aktie?
Der Hedgefonds Millennium hält eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,75 Prozent.
Norma Group Aktie: ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Börsenkürzel NOEJ.
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