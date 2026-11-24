Warum steigt die Norma Group Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Quartalszahlen und der Umbauplan stützen den Kurs.

Ist die Norma Group Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,96 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.