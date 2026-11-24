Die Norma Group Aktie legt am Dienstagmittag zu: Der Titel des Verbindungstechnik-Spezialisten notiert bei 11,46 Euro und steigt um 1,96 Prozent. Die Norma Group Aktie zählt damit zu den SDAX Gewinnern des Tages.
Norma Group Aktie: SDAX Gewinner am Mittag – starke Quartalszahlen und NewNORMA-Umbau stützen
Die Norma Group Aktie steigt am Dienstagmittag um 1,96 Prozent auf 11,46 Euro und ist SDAX Gewinner. Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Zahlen vom 3. November und der Umbauplan NewNORMA geben dem Titel Rückhalt.
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Der Auslöser
Warum die Norma Group Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine eigene Nachricht gibt es für die Norma Group Aktie am Dienstag nicht. Der Kursgewinn wirkt wie eine Fortsetzung der Erholung nach den Zahlen vom 3. November, auf die der Kurs zunächst mit einem Minus von mehr als 2 Prozent reagiert hatte.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 5,2 Prozent auf 207,8 Millionen Euro und lag über der Erwartung von 202,1 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT hat sich mehr als verdoppelt, die Marge erreichte 3,7 Prozent. Die Prognose für 2026, ein Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent, bestätigte der Konzern. Mit dem Programm NewNORMA will Norma bis 2031 eine Marge von über 10 Prozent erreichen. CFO Tobias Bichler soll bis April 2027 im Amt sein.
FAQ
Häufige Fragen zur Norma Group Aktie
Warum steigt die Norma Group Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Quartalszahlen und der Umbauplan stützen den Kurs.
Ist die Norma Group Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 1,96 Prozent gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Gewinnern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Norma Group Aktie?
ISIN DE000A1H8BV3, WKN A1H8BV, Handelssymbol NOEJ (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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