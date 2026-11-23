Die NORMA Group-Aktie befindet sich in einer interessanten Ausgangslage. Während der Kurs um 1,26 % auf 11,26 Euro steigt, hat Millennium International Management LP seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 0,75 % auf 0,81 % erhöht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit dem 9. November, als die Position noch bei 0,50 % lag. Innerhalb von elf Tagen ist die gemeldete Short-Quote damit um 62 % gestiegen. Die deutliche Ausweitung zeigt, dass Millennium seine Netto-Positionierung auf der Short-Seite verstärkt hat. Gleichzeitig verdeutlicht die positive Kursentwicklung, dass die Käufer der Aktie weiterhin Unterstützung bieten. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die NORMA Group ihre Profitabilität verbessern, die Industriekonjunktur erfolgreich bewältigen und ihre finanzielle Stabilität sichern kann. Gelingt dies, könnte die Short-Wette für Millennium zunehmend unattraktiv werden. Bleiben operative Fortschritte dagegen aus, könnte die Aktie erneut unter Druck geraten. Das Duell zwischen optimistischen Anlegern und skeptischen Leerverkäufern bleibt damit spannend!