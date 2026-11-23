Gestiegene Zinsen, geopolitische Unsicherheiten und eine zunehmende Risikoaversion haben die internationalen Anleihemärkte 2026 unter Druck gesetzt, so Daniel Herdt, Portfoliomanager/Analyst bei Lazard Asset Management.
Nordische Hochzinsanleihen: Warum steigende Risikoaufschläge neue Chancen eröffnen
Gestiegene Risikoaufschläge eröffnen interessantere Einstiegsbedingungen
"Die Ausweitung der Risikoaufschläge hat in diesem Jahr zwar einen Teil der laufenden Zinserträge aufgezehrt. Gleichzeitig sind dadurch die Renditen am nordischen High Yield-Markt gestiegen", erkläre Herdt. "Entscheidend ist für uns, dass sich die fundamentale Kreditqualität vieler Unternehmen nicht im gleichen Maße verschlechtert hat, wie ihre Anleihekurse gefallen sind."
Höhere Risikoaufschläge trotz robuster Fundamentaldaten
Die zunehmende Risikoaversion an den internationalen Anleihemärkten habe auch das nordische High Yield-Segment erfasst. Allerdings sei die Ausweitung der Risikoaufschläge im dritten Quartal geringer ausgefallen als an den traditionellen US-amerikanischen und europäischen Hochzinsanleihemärkten.
Gleichzeitig hätten sich die Fundamentaldaten der nordischen Emittenten nach Einschätzung Herdts weiterhin solide gezeigt. Die Ausfallrate im nordischen High Yield-Markt habe im dritten Quartal auf rollierender Zwölfmonatsbasis bei rund 2,5 Prozent gelegen und damit auf dem niedrigsten Niveau seit drei Jahren. Auch der Anteil der Anleihen, deren Kurse auf finanzielle Schwierigkeiten der Emittenten hindeuten würden, sei im historischen Vergleich niedrig geblieben. "Wir sehen derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Ausfallraten in den kommenden Jahren deutlich steigen müssen", sage Herdt. "Die höheren Risikoaufschläge spiegeln aus unserer Sicht daher nicht in jedem Fall eine entsprechende Verschlechterung der Kreditqualität wider."
Variable Verzinsung begrenze das Zinsänderungsrisiko
Ein wesentlicher Unterschied zu traditionellen Hochzinsanleihemärkten sei die hohe Bedeutung variabel verzinster Anleihen im nordischen Markt. Da sich ihre Kupons an die Entwicklung der Referenzzinsen anpassen würden, würden sie in der Regel weniger empfindlich auf steigende Marktzinsen als festverzinsliche Anleihen reagieren.
Allerdings schütze die variable Verzinsung nicht vor allen Risiken. Steigende Finanzierungskosten könnten die Schuldentragfähigkeit einzelner Unternehmen belasten. Zudem würden höhere Risikoaufschläge auch bei variabel verzinsten Anleihen zu Kursverlusten führen. „Gerade in einem Umfeld steigender Zinsen ist es wichtig, zwischen Zinsänderungsrisiken und Kreditrisiken zu unterscheiden", erkläre Herdt. "Die geringe Zinssensitivität nordischer Hochzinsanleihen kann ein Vorteil sein. Eine sorgfältige Analyse der einzelnen Emittenten bleibt jedoch entscheidend."
Weniger Neuemissionen würden den Markt entlasten
Unterstützung erhalte der nordische High Yield-Markt derzeit auch von der Angebotsseite. Nach dem außergewöhnlich hohen Emissionsvolumen im vergangenen Jahr sei die Neuemissionstätigkeit im Jahresvergleich nicht weiter gestiegen. Im dritten Quartal seien nordische Hochzinsanleihen im Gegenwert von rund 4,8 Milliarden Euro neu begeben worden.
Aus Sicht Herdts verringere das stabile Emissionsvolumen den Druck auf die Risikoaufschläge. Gleichzeitig bleibe das Interesse am nordischen High Yield-Markt sowohl auf Anleger- als auch auf Emittentenseite grundsätzlich hoch.
Selektivität bleibe entscheidend
Trotz des konstruktiven Ausblicks sehe Herdt weiterhin Unterschiede zwischen einzelnen Branchen und Unternehmen. Besonders der Immobiliensektor stehe angesichts der gestiegenen Finanzierungskosten unter Druck. Höhere Zinsen würden insbesondere stärker verschuldete Geschäftsmodelle und könnten die Refinanzierung erschweren belasten.
Für Anleger komme es deshalb darauf an, Unternehmen mit tragfähigen Geschäftsmodellen und soliden Kreditkennzahlen zu identifizieren. "Wir sehen im nordischen High Yield-Markt derzeit interessante Möglichkeiten, zusätzliche Risikoprämien zu vereinnahmen“, fasse Herdt zusammen. "Voraussetzung ist allerdings, dass die zugrunde liegenden Kreditrisiken sorgfältig analysiert werden. Nicht jede Anleihe, deren Rendite gestiegen ist, bietet automatisch eine attraktive Anlagechance."
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