Gleichzeitig hätten sich die Fundamentaldaten der nordischen Emittenten nach Einschätzung Herdts weiterhin solide gezeigt. Die Ausfallrate im nordischen High Yield-Markt habe im dritten Quartal auf rollierender Zwölfmonatsbasis bei rund 2,5 Prozent gelegen und damit auf dem niedrigsten Niveau seit drei Jahren. Auch der Anteil der Anleihen, deren Kurse auf finanzielle Schwierigkeiten der Emittenten hindeuten würden, sei im historischen Vergleich niedrig geblieben. "Wir sehen derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Ausfallraten in den kommenden Jahren deutlich steigen müssen", sage Herdt. "Die höheren Risikoaufschläge spiegeln aus unserer Sicht daher nicht in jedem Fall eine entsprechende Verschlechterung der Kreditqualität wider."