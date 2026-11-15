Nordex gehört zu den großen Gewinnern der Energiewende. Der Hamburger Windturbinenbauer hat im dritten Quartal das operative Ergebnis verdoppelt und die Margenziele kräftig angehoben. Die Nordex-Aktie verlor in dieser Woche zwar 4,14 Prozent und schloss bei 41,20 Euro, liegt aber im Monat fast 14 und im Jahr rund 54 Prozent im Plus. Diese Nordex Aktienanalyse zeigt, ob die Pause eine Atempause ist und was die Nordex Aktienprognose bestimmt.
Nordex Aktienanalyse: Gewinn verdoppelt, Prognose angehoben – warum die Windkraft-Aktie jetzt Luft holt
Nordex hat im dritten Quartal das EBITDA verdoppelt und die Margenprognose kräftig angehoben. Trotzdem gehört die Nordex-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche – nach einer Verdreifachung in fünf Jahren. Unsere Nordex Aktienanalyse zeigt, was hinter der Rekordentwicklung steckt, wo die Risiken liegen und was die Nordex Aktienprognose bestimmt.
NDX1NDX1
Steckbrief
- Unternehmen
- Nordex SE
- Sitz
- Hamburg / Rostock
- Ticker
- NDX1 (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 41,20 Euro
- Börsenwert
- rund 10 Milliarden Euro
- KGV
- rund 18
- Dividendenrendite
- rund 0,5 Prozent
- Geschäft
- Windenergieanlagen an Land
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Sanierungsfall zum Margen-Champion
Die Nordex Aktie erzählt eine der eindrucksvollsten Wendegeschichten im MDAX.
Vor wenigen Jahren kämpfte Nordex noch mit Verlusten und Kapitalerhöhungen. Heute verdient der Konzern zweistellige Margen, weil er sich auf Windanlagen an Land konzentriert und Aufträge zu besseren Preisen abschließt. Nach den Quartalszahlen gab die Aktie dennoch rund 3,4 Prozent nach – Anleger nahmen nach der starken Rally Gewinne mit, zudem gab es Probleme in der Rotorblattfertigung in der Türkei.
Die Zahlen
EBITDA mehr als verdoppelt
Für jede Nordex Aktienanalyse sind die Q3-Zahlen ein Meilenstein.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das EBITDA legte von 136 auf 278 Millionen Euro zu, die Marge erreichte 12,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Nordex 147 Millionen Euro. Der Auftragseingang wuchs um knapp 30 Prozent auf 2.810 Megawatt, der freie Mittelzufluss lag bei 379 Millionen Euro. Mit 2,3 Milliarden Euro an liquiden Mitteln steht Nordex finanziell solide da.
Nordex: EBITDA im dritten Quartal
Millionen Euro
Quelle: Nordex, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBITDA
|Q3 2025
|135,9
|Q3 2026
|278,2
Der Ausblick
Margenziel deutlich angehoben
Nordex hob die EBITDA-Margenprognose für 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent an, nach zuvor 8 bis 11 Prozent. Beim Umsatz erwartet der Konzern 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand von 19,3 Milliarden Euro sichert die Auslastung für Jahre. Der nächste Termin steht am 24. November an.
Die Bewertung
KGV um 18 nach der Verdreifachung
Trotz der starken Kursentwicklung liegt das KGV der Nordex Aktie bei rund 18. Das liegt daran, dass die Gewinne noch schneller gestiegen sind als der Kurs. Mit einem Börsenwert von rund 10 Milliarden Euro ist Nordex inzwischen ein Schwergewicht im MDAX. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,5 Prozent gering.
Die Analysten
Rückenwind aus den Zahlen
Die starken Quartalszahlen und die angehobene Prognose haben die Analysten überzeugt, dass die Margenverbesserung nachhaltig ist. Diskutiert wird vor allem, wie viel davon nach der Rally schon im Kurs steckt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Nordex Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Margen steigen weiter
Nordex erreicht das obere Ende der Prognose und hebt die Mittelfristziele an. Dann könnte die Aktie neue Hochs erreichen.
Szenario 2: Konsolidierung
Das Geschäft läuft stark, die Aktie verarbeitet die Rally. Sie bewegt sich zwischen 35 und 45 Euro.
Szenario 3: Rückschlag
Fertigungsprobleme oder politische Risiken dämpfen die Margen. Dann droht eine tiefere Korrektur.
Häufige Fragen zur Nordex Aktienanalyse
Warum fällt die Nordex Aktie trotz starker Zahlen?
Nach der kräftigen Rally nahmen Anleger Gewinne mit; zudem belasten Probleme in der Rotorblattfertigung.
Was erwartet Nordex für 2026?
8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz und eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
Rund 19,3 Milliarden Euro.
Wie hat sich die Nordex Aktie langfristig entwickelt?
In fünf Jahren hat sie sich fast verdreifacht.
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