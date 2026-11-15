Nordex Aktienanalyse: Gewinn verdoppelt, Prognose angehoben – warum die Windkraft-Aktie jetzt Luft holt

Nordex gehört zu den großen Gewinnern der Energiewende. Der Hamburger Windturbinenbauer hat im dritten Quartal das operative Ergebnis verdoppelt und die Margenziele kräftig angehoben. Die Nordex-Aktie verlor in dieser Woche zwar 4,14 Prozent und schloss bei 41,20 Euro, liegt aber im Monat fast 14 und im Jahr rund 54 Prozent im Plus. Diese Nordex Aktienanalyse zeigt, ob die Pause eine Atempause ist und was die Nordex Aktienprognose bestimmt.