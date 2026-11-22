Nordex verdient so viel wie lange nicht: Das EBITDA hat sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt, die Margenprognose für 2026 steigt kräftig. Trotzdem verlor die Nordex Aktie am 20. November 5,58 Prozent auf 36,90 Euro. Diese Nordex Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und was die Nordex Aktie belastet.
Nordex Aktienanalyse: EBITDA mehr als verdoppelt, Margenprognose kräftig angehoben – warum stürzt die Aktie an einem Tag um 5,6 Prozent?
Nordex verdoppelt im dritten Quartal das EBITDA auf 278 Millionen Euro und hebt die Margenprognose für 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent an. Die Nordex Aktie fiel am 20. November um 5,58 Prozent. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nordex SE
- ISIN
- DE000A0D6554
- WKN
- A0D655
- Handelssymbol
- NDX1 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- NRDXF (OTC)
- Branche
- Windenergieanlagen
- Sitz
- Rostock, Verwaltung in Hamburg
- Tagesspanne 20.11.2026
- 36,66 € bis 38,40 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Nordex Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 28,2 Prozent auf rund 2,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,7 Milliarden Euro). Das EBITDA verdoppelte sich auf 278 Millionen Euro nach 136 Millionen Euro, die EBITDA-Marge kletterte von 8,0 auf 12,7 Prozent. Der Überschuss stieg auf 147 Millionen Euro nach 52 Millionen Euro, der freie Cashflow auf 379 Millionen Euro nach 149 Millionen Euro.
Prognose angehoben
Die EBITDA-Marge 2026 soll 11,5 bis 12,5 Prozent erreichen statt 8,0 bis 11,0 Prozent. Beim Umsatz bleibt es bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro.
Aufträge
Laut Mitteilung stieg der Auftragseingang auf 2,8 Gigawatt, ein Plus von 30 Prozent.
Service
Das Servicegeschäft trieb die Marge, die Service-Marge lag bei 20,6 Prozent.
Liquidität
Die liquiden Mittel stiegen auf 2,33 Milliarden Euro nach 1,93 Milliarden Euro Ende 2025.
Nordex: EBITDA und freier Cashflow im dritten Quartal
Mio. €
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Nordex, Mitteilungen vom 15.10. und 05.11.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|EBITDA
|136
|278
|Freier Cashflow
|149
|379
|Überschuss
|52
|147
Der Kurs
Was die Nordex Aktie belastet
Laut aktiencheck.de werfen Reformpläne für den deutschen Windmarkt und Unsicherheiten in den USA Fragen auf. Am 18. November gehörte die Nordex Aktie zu den Verlierern im TecDAX. Einen eigenen Auslöser für den Rückgang am 20. November nennen die geprüften Quellen nicht. Laut Berichten baute Nordex zuletzt weniger Anlagen auf, obwohl der Gewinn stieg.
Bewertung
Was der Kurs von 36,90 Euro einpreist
Mit einem KGV von 18,36 ist die Nordex Aktie nach der Ergebniswende moderat bewertet, eine Dividende zahlt das Unternehmen nicht. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 8,7 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 36,6 Prozent.
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