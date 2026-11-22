Laut aktiencheck.de werfen Reformpläne für den deutschen Windmarkt und Unsicherheiten in den USA Fragen auf. Am 18. November gehörte die Nordex Aktie zu den Verlierern im TecDAX. Einen eigenen Auslöser für den Rückgang am 20. November nennen die geprüften Quellen nicht. Laut Berichten baute Nordex zuletzt weniger Anlagen auf, obwohl der Gewinn stieg.