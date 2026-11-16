Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – zum Handelsschluss knapp über 40 Euro, Aufträge verpuffen im Zinsgegenwind, wie lange hält der Boden?

Charttechnisch hat die Nordex Aktie am Montag das Niveau vom Vormittag nur knapp gehalten und schließt wenige Cent über der runden Marke von 40 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion ist diese Zone nun die wichtigste Unterstützung: Ein Schlusskurs darunter würde den Rücksetzer seit dem Novemberhoch zu einer ausgewachsenen Korrektur ausweiten. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 42 Euro, dem Schlusskurs vom 12. November, danach folgt die 200-Tage-Linie im Bereich um 42,50 Euro. Erst darüber wäre das Bild wieder freundlicher.