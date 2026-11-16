Die Nordex Aktie (Kürzel NDX1, ISIN DE000A0D6554) zählt zum Handelsschluss zu den TecDAX Verlierern. Der Windturbinenhersteller aus Hamburg ging auf Xetra mit 40,40 Euro aus dem Handel, ein Minus von 1,94 Prozent oder 80 Cent gegenüber dem Freitagsschluss von 41,20 Euro. Damit landet die Aktie auf Platz fünf der schwächsten Werte im Technologieindex. Schon am Vormittag hatte sie bei 40,48 Euro im Minus gelegen – eine Erholung blieb im Tagesverlauf aus, die runde Marke von 40 Euro hielt aber bis zum Schluss.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – zum Handelsschluss knapp über 40 Euro, Aufträge verpuffen im Zinsgegenwind, wie lange hält der Boden?
Die Nordex Aktie beendet den Montag als TecDAX Verlierer: Minus 1,94 Prozent auf 40,40 Euro zum Xetra-Schluss. Seit dem Novemberhoch um 43 Euro hat der Windturbinenbauer rund sechs Prozent abgegeben – trotz Rekordquartal, Albanien-Auftrag und Zukauf von Turmtechnik. Warum Anleger trotzdem verkaufen, was Zinsen und der Tech-Ausverkauf damit zu tun haben und welche Marken jetzt zählen.
Der Tag
Kein Unternehmensdrama, sondern Gegenwind von allen Seiten
Eine kursbewegende Nachricht von Nordex gab es am Montag nicht. Der Druck kam aus dem Markt – und er wurde am Nachmittag stärker.
Der Montag war ein Tag der Rotation. Mit der Eröffnung der Wall Street weitete sich der Ausverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten aus: Der Nasdaq 100 lag zum Xetra-Schluss rund 1,8 Prozent im Minus, der DAX schloss 0,57 Prozent tiefer auf dem Tagestief, der MDAX gab 0,56 Prozent nach. Der TecDAX hielt sich mit minus 0,14 Prozent vergleichsweise stabil – vor allem, weil Schwergewichte wie die Deutsche Telekom als sichere Häfen gefragt waren. Für zyklische Wachstumswerte wie die Nordex Aktie blieb dagegen wenig Rückenwind.
Hinzu kommt ein Faktor, der Windkraftwerte besonders trifft: die Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt über 5 Prozent, die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen hat nach den jüngsten Inflationsdaten gelitten. Windparks sind kapitalintensive Projekte, deren Wirtschaftlichkeit stark von den Finanzierungskosten abhängt. Nach Einschätzung der Redaktion preisen Anleger dieses Risiko bei Turbinenherstellern derzeit wieder stärker ein. Auch der Energietechnikkonzern Siemens Energy, Mutter des Konkurrenten Siemens Gamesa, gehörte mit minus 2,2 Prozent zu den schwächsten DAX-Werten.
Die Nachrichtenlage
Albanien, Türkei, Turmtechnik: gute Meldungen ohne Kurswirkung
Bemerkenswert ist, wie wenig die jüngsten Unternehmensmeldungen dem Kurs geholfen haben. In der vergangenen Woche meldete Nordex den Einstieg in den albanischen Markt mit einem 84-Megawatt-Auftrag des österreichischen Versorgers Verbund. Am 12. November folgte die vereinbarte Übernahme von C1 Connections, einem Spezialisten für Verbindungstechnik von Turmsektionen – ein Baustein, um Onshore-Türme schneller und günstiger zu errichten. Zudem beteiligt sich die KfW IPEX-Bank an der Finanzierung türkischer Windparks mit Nordex-Turbinen. Trotzdem verbuchte die Aktie in der vergangenen Woche ein Minus von rund 4 Prozent, wie ad-hoc-news berichtete.
Neuer Markt Albanien
84 Megawatt für Verbund – klein im Volumen, aber ein weiterer Baustein im wachsenden Europa-Geschäft.
Zukauf C1 Connections
Patentierte Verbindungstechnik für Turmsektionen soll den Aufbau von Onshore-Anlagen beschleunigen.
Finanzierung Türkei
Die KfW IPEX-Bank finanziert Windparks mit Nordex-Turbinen mit – ein Zeichen für die Bankfähigkeit der Projekte.
Das Fundament
Rekordquartal im Rücken: warum die Zahlen nicht das Problem sind
Operativ steht Nordex so gut da wie selten. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent, und der Konzerngewinn hat sich auf 147,1 Millionen Euro fast verdreifacht. Der Auftragsbestand erreichte mit 19,3 Milliarden Euro einen Rekord. Für 2026 peilt das Management eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent bei einem Umsatz von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro an. Der wunde Punkt bleiben die Installationen: Mit 2.021 Megawatt baute Nordex im Quartal weniger auf als ein Jahr zuvor.
Die Marken
Die 40-Euro-Marke wird zur Bewährungsprobe
Charttechnisch hat die Nordex Aktie am Montag das Niveau vom Vormittag nur knapp gehalten und schließt wenige Cent über der runden Marke von 40 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion ist diese Zone nun die wichtigste Unterstützung: Ein Schlusskurs darunter würde den Rücksetzer seit dem Novemberhoch zu einer ausgewachsenen Korrektur ausweiten. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 42 Euro, dem Schlusskurs vom 12. November, danach folgt die 200-Tage-Linie im Bereich um 42,50 Euro. Erst darüber wäre das Bild wieder freundlicher.
Die Analysten
Von 36 bis 63 Euro: die Experten bleiben gespalten
Die Analysten sind sich bei der Nordex Aktie uneinig. Jefferies sieht nach den Zahlen ein Kursziel von 63 Euro, die Deutsche Bank 59 Euro und Goldman Sachs 53,50 Euro – alle drei mit Kaufempfehlung. Auf der vorsichtigen Seite steht Barclays, die das Kursziel laut ad-hoc-news auf 38 Euro angehoben hat und damit unter dem aktuellen Kurs liegt. Am skeptischsten bleibt RBC mit „Underperform“ und 36 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Belastet haben nach Einschätzung der Redaktion der Ausverkauf bei Wachstumswerten, hohe Zinsen und Gewinnmitnahmen nach der Rally auf die Quartalszahlen.
Wie hat die Nordex Aktie heute geschlossen?
Auf Xetra mit 40,40 Euro, 1,94 Prozent unter dem Freitagsschluss von 41,20 Euro.
Was ist die C1-Übernahme?
Nordex übernimmt C1 Connections, einen Anbieter von Verbindungstechnik für Turmsektionen, um den Bau von Onshore-Türmen zu vereinfachen.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die runde Marke von 40 Euro als Unterstützung sowie 42 Euro und die 200-Tage-Linie um 42,50 Euro als Widerstände.
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