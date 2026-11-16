Die Nordex Aktie hat sich am Abend weiter der runden Marke von 40 Euro genähert. Im Späthandel notierte das Papier des Hamburger Windturbinenherstellers an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 40,16 Euro, ein Minus von 0,96 Euro oder 2,33 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Nordex auf Rang fünf der TecDAX Verlierer. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr mit 40,40 Euro und einem Minus von 1,94 Prozent geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.