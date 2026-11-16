Die Nordex Aktie hat sich am Abend weiter der runden Marke von 40 Euro genähert. Im Späthandel notierte das Papier des Hamburger Windturbinenherstellers an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 40,16 Euro, ein Minus von 0,96 Euro oder 2,33 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit liegt Nordex auf Rang fünf der TecDAX Verlierer. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr mit 40,40 Euro und einem Minus von 1,94 Prozent geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – im Späthandel nur noch Cents über der 40-Euro-Marke, bricht der Boden über Nacht?
Die Nordex Aktie gehört auch im Späthandel zu den TecDAX Verlierern: Minus 2,33 Prozent auf 40,16 Euro an der Börse Stuttgart, nach einem Xetra-Schluss bei 40,40 Euro. Rotation aus Wachstumswerten, hohe Zinsen und ein schwacher Abend an der Wall Street lassen den Windturbinenbauer an die runde Marke rutschen. Was dahintersteckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
Wachstumswerte unter Druck: Nordex rutscht weiter
Eine Unternehmensnachricht gab es auch am Abend nicht. Der Druck kam aus dem Markt – und er ließ nach Xetra-Schluss nicht nach.
An der Wall Street weitete sich der Ausverkauf bis kurz vor Handelsschluss aus: Der S&P 500 verlor 1,94 Prozent, der Nasdaq Composite 2,47 Prozent. Schon zum Xetra-Schluss hatte der DAX auf seinem Tagestief notiert, der Energietechnikkonzern Siemens Energy, Mutter des Konkurrenten Siemens Gamesa, gehörte mit minus 2,2 Prozent zu den schwächsten Werten. Für zyklische Wachstumswerte wie die Nordex Aktie blieb in diesem Umfeld kaum Rückenwind.
Hinzu kommt ein Faktor, der Windkraftwerte besonders trifft: die Zinsen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt über 5 Prozent. Windparks sind kapitalintensive Projekte, deren Wirtschaftlichkeit stark von den Finanzierungskosten abhängt. Nach Einschätzung der Redaktion preisen Anleger dieses Risiko bei Turbinenherstellern derzeit wieder stärker ein – unabhängig von der guten Auftragslage.
Das Fundament
Nordex Aktie als TecDAX Verlierer: Rekordzahlen ohne Kurswirkung
Operativ steht Nordex so gut da wie selten. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge stieg von 8,0 auf 12,7 Prozent, der Konzerngewinn erreichte 147,1 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt mit 19,3 Milliarden Euro auf Rekordniveau. Für 2026 peilt das Management eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz an. Der wunde Punkt bleiben die Installationen, die im Quartal mit 2.021 Megawatt unter dem Vorjahr lagen.
Neuer Markt Albanien
84 Megawatt für den österreichischen Versorger Verbund.
Zukauf C1 Connections
Verbindungstechnik für Turmsektionen soll den Bau von Onshore-Anlagen beschleunigen.
Finanzierung Türkei
Die KfW IPEX-Bank finanziert Windparks mit Nordex-Turbinen mit.
Die Marken
40 Euro als letzte Linie
Charttechnisch steht die Nordex Aktie nur noch wenige Cent über der runden Marke von 40 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion ist diese Zone die wichtigste Unterstützung: Ein Schlusskurs darunter würde den Rücksetzer seit dem Novemberhoch um 43 Euro zu einer ausgewachsenen Korrektur ausweiten. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 42 Euro, danach folgt die 200-Tage-Linie um 42,50 Euro. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Von 36 bis 63 Euro
Die Analysten sind uneins. Jefferies nennt ein Kursziel von 63 Euro, die Deutsche Bank 59 Euro, Goldman Sachs 53,50 Euro, alle mit Kaufempfehlung. Barclays liegt laut ad-hoc-news mit 38 Euro unter dem Kurs, am skeptischsten ist RBC mit „Underperform“ und 36 Euro. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion belasten der Rückzug aus Wachstumswerten, der schwache Abend an der Wall Street und hohe Zinsen.
Wo notiert die Nordex Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 40,16 Euro, 2,33 Prozent im Minus.
Was ist die C1-Übernahme?
Nordex übernimmt C1 Connections, einen Anbieter von Verbindungstechnik für Turmsektionen.
Welche Marke ist jetzt wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 40 Euro.
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