Die Nordex Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Verlierern. Um 9:36 Uhr notiert das Papier des Hamburger Windturbinenherstellers auf Xetra bei 40,48 Euro, ein Minus von 1,75 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss. Damit rückt die runde Marke von 40 Euro gefährlich nahe. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach der Rally im Anschluss an die Rekordzahlen Gewinne mit – zumal die Stimmung in der Windbranche nach den enttäuschenden Zahlen des Weltmarktführers Vestas gedämpft ist. Schon am Freitag hatte die Nordex Aktie leicht nachgegeben.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach der Rekordquartal-Rally, hält die 40-Euro-Marke?
Die Nordex Aktie gehört zum Wochenstart zu den TecDAX Verlierern: Minus 1,75 Prozent auf 40,48 Euro. Dabei hat der Windturbinenbauer gerade das stärkste Quartal seiner Geschichte hinter sich – mit fast verdreifachtem Gewinn und einem Auftragsbestand von 19,3 Milliarden Euro. Warum die Aktie trotzdem nachgibt, welche Rolle Vestas spielt und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Gewinnmitnahmen und Branchenfrust: warum die Nordex Aktie fällt
Nach starken Zahlen hatte die Nordex Aktie Anfang November die 200-Tage-Linie zurückerobert. Seitdem ist der Schwung verflogen.
Am 6. November war die Nordex Aktie mit einem Sprung über 42,48 Euro wieder über die 200-Tage-Linie gestiegen, am 9. November kostete sie zeitweise rund 43 Euro. Seitdem bröckelt der Kurs. Am 11. November meldete der dänische Konkurrent Vestas Quartalszahlen, die hinter den Erwartungen zurückblieben, und engte seine Jahresprognose ein – ein Dämpfer für die gesamte Branche. Hinzu kommt zum Wochenstart eine Rotation an den Märkten: Anleger trennen sich von wachstumsstarken, aber schwankungsanfälligen Titeln und suchen defensive Werte. Davon profitiert die Windkraft als zyklisches Investitionsgut kaum.
Die Zahlen
Das beste Quartal der Firmengeschichte: was Nordex geliefert hat
Fundamental gibt es wenig zu meckern. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro. Das EBITDA hat sich auf 278,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt, die Marge kletterte von 8,0 auf 12,7 Prozent. Unter dem Strich verdiente Nordex 147,1 Millionen Euro nach 51,7 Millionen Euro im Vorjahr. Der freie Cashflow erreichte 379 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs binnen eines Jahres von 14,9 auf 19,3 Milliarden Euro. Bereits im Oktober hatte Nordex die Margenprognose für 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben, nach zuvor 8 bis 11 Prozent. Beim Umsatz bleibt es bei 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro.
Die Marken
Die 40-Euro-Marke als Prüfstein
Charttechnisch hat die Nordex Aktie die 200-Tage-Linie um 42,50 Euro wieder unterschritten. Jetzt rückt die runde Marke von 40 Euro in den Fokus. Hält sie, wäre der Rücksetzer eine gesunde Konsolidierung nach der Zahlenrally. Fällt sie per Schlusskurs, könnte sich die Korrektur ausweiten. Nach oben muss die Aktie zunächst die Zone um 42,50 Euro zurückerobern, danach wartet das Novemberhoch um 43 Euro.
Die Analysten
Kursziele von 36 bis 63 Euro: die Mehrheit bleibt optimistisch
Die Analysten sehen die Nordex Aktie mehrheitlich positiv. Jefferies bestätigte nach den Zahlen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 63 Euro und lobte die Fortschritte bei der operativen Umsetzung. Die Deutsche Bank sieht 59 Euro, Goldman Sachs hob das Ziel von 52,80 auf 53,50 Euro an. Barclays ist mit „Equal Weight“ neutral. Am skeptischsten bleibt RBC mit „Underperform“ und einem Kursziel von 36 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach der Rally auf die Rekordzahlen Gewinne mit, zudem belasten die schwachen Vestas-Zahlen die Branchenstimmung.
Wie lief das dritte Quartal bei Nordex?
Der Umsatz stieg um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge auf 12,7 Prozent, der Gewinn auf 147,1 Millionen Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 36 Euro (RBC) über 53,50 Euro (Goldman Sachs) und 59 Euro (Deutsche Bank) bis 63 Euro (Jefferies).
Welche Chartmarke ist wichtig?
Die runde Marke von 40 Euro. Nach oben muss die Aktie die 200-Tage-Linie um 42,50 Euro zurückerobern.
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