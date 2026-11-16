Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach der Rekordquartal-Rally, hält die 40-Euro-Marke?

Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?

Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach unserer Einschätzung nehmen Anleger nach der Rally auf die Rekordzahlen Gewinne mit, zudem belasten die schwachen Vestas-Zahlen die Branchenstimmung.

Wie lief das dritte Quartal bei Nordex?

Der Umsatz stieg um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, die EBITDA-Marge auf 12,7 Prozent, der Gewinn auf 147,1 Millionen Euro.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 36 Euro (RBC) über 53,50 Euro (Goldman Sachs) und 59 Euro (Deutsche Bank) bis 63 Euro (Jefferies).

Welche Chartmarke ist wichtig?

Die runde Marke von 40 Euro. Nach oben muss die Aktie die 200-Tage-Linie um 42,50 Euro zurückerobern.