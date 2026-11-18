Laut stock3.com war die Aktie am 6. November über den Widerstand von 42,17 Euro ausgebrochen und hatte alte Hochs von 2007 und 2015 hinter sich gelassen. Seit dem Tief im Oktober stand zuletzt ein Monatsplus von gut 17 Prozent zu Buche, die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 24,88 Euro bis 49,32 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion mischen sich nun Gewinnmitnahmen und die Umschichtung in die heute gefragten Technologiewerte. Die Nordex Aktie gibt dabei, bezogen auf den Tag, nur moderat nach.