Die Nordex Aktie ist am Mittwochmorgen TecDAX Verlierer. Im Xetra-Handel gibt das Papier des Windturbinenbauers gegen 9:43 Uhr um 0,82 Prozent auf 38,86 Euro nach. Damit liegt die Nordex Aktie gut drei Euro unter dem Niveau von 41,80 Euro, das sie vor einer Woche erreicht hatte. Eine Unternehmensmeldung gibt es heute nicht, es sieht nach Gewinnmitnahmen nach einer starken Phase aus.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer – Gewinnmitnahmen nach der Rally, hält die Marke von 38 Euro?
Die Nordex Aktie gibt am Mittwochmorgen um 0,82 Prozent auf 38,86 Euro nach und gehört damit zu den TecDAX Verlierern. Nach dem Ausbruch über 42 Euro Anfang November und einem Plus von rund 17 Prozent im Monat nehmen Anleger Gewinne mit. Was die Aktie bewegt, welche Marken zählen und was Analysten laut Datenanbietern erwarten.
Der Auslöser
Rally verdaut: warum die Nordex Aktie nachgibt
Einen konkreten Auslöser nennt kein Börsenbericht, die Bewegung wirkt wie eine Verschnaufpause.
Laut stock3.com war die Aktie am 6. November über den Widerstand von 42,17 Euro ausgebrochen und hatte alte Hochs von 2007 und 2015 hinter sich gelassen. Seit dem Tief im Oktober stand zuletzt ein Monatsplus von gut 17 Prozent zu Buche, die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht von 24,88 Euro bis 49,32 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion mischen sich nun Gewinnmitnahmen und die Umschichtung in die heute gefragten Technologiewerte. Die Nordex Aktie gibt dabei, bezogen auf den Tag, nur moderat nach.
Hintergrund
Windkraft im Aufschwung: das Geschäft hinter der Nordex Aktie
Nordex (Symbol NDX1, ISIN DE000A0D6554) baut Windkraftanlagen und gehörte 2025 zu den Gewinnern der Branche: Der Konzernumsatz lag bei rund 7,6 Milliarden Euro, im vierten Quartal 2025 stieg das EBITDA auf 307,4 Millionen Euro. Für 2027 kündigte Nordex eine Ausschüttung von mindestens 50 Millionen Euro an. Zu den aktuellen Zahlen für 2026 und der Prognose liegen uns keine belastbaren Detailangaben vor, stock3.com sprach Anfang November von starken Zahlen und einer angehobenen Prognose. Politisch bleibt das Umfeld wichtig: Der Ausbau der Windkraft hängt von Ausschreibungen und der Netzpolitik ab.
Starkes Jahr an der Börse
Auf Jahressicht liegt die Aktie rund 50 Prozent im Plus.
Ausbruch im November
Der Sprung über 42,17 Euro am 6. November war ein charttechnisches Signal.
Politik als Faktor
Ausschreibungen, Netzausbau und EU-Klimaziele bestimmen die Nachfrage.
Die Marken
Nordex Aktie: 38 Euro als Haltezone
Mit 38,86 Euro nähert sich die Aktie der Zone um 38 Euro, die aus Sicht der Redaktion die erste Haltemarke der Konsolidierung ist. Darunter gewinnt die alte Hochzone bei rund 37 Euro an Bedeutung. Nach oben bleibt die frühere Ausbruchsmarke von 42,17 Euro die Hürde. Das ist keine Kursprognose.
Die Analysten
Mehrheit positiv: aber die Daten sind nicht frisch
Laut dem Datenanbieter boerse-express.com raten acht von zehn erfassten Häusern zum Kauf, eines zum Halten und eines zum Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 54 Euro. Die Daten sind nicht datiert, einzelne Häuser mit Rating und Ziel konnten nicht belegt werden. Es sind Einschätzungen Dritter und keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion nehmen Anleger nach der Rally Gewinne mit.
Was macht Nordex?
Nordex baut und vertreibt Windkraftanlagen für Onshore-Projekte weltweit.
Welche Kursziele gibt es für die Nordex Aktie?
Laut boerse-express.com liegt das durchschnittliche Ziel bei 54 Euro, die Daten sind jedoch nicht datiert.
Welche Marke ist wichtig?
Als Einschätzung der Redaktion die Zone um 38 Euro nach unten und 42,17 Euro nach oben.
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