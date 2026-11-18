Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?

Es gibt keinen konkreten Auslöser. Nach Einschätzung der Redaktion setzen sich Gewinnmitnahmen nach der Rally fort, während Geld in Chipwerte fließt.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Nordex Aktie?

RBC 36 Euro (Underperform), Goldman Sachs 53,50 Euro, Deutsche Bank 59 Euro, Jefferies 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.

Wie waren die Quartalszahlen von Nordex?

Umsatz plus 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, EBITDA-Marge 12,7 Prozent, Auftragsbestand 19,3 Milliarden Euro.

Welche Marke ist charttechnisch wichtig?

Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 38 Euro, nach oben die 200-Tage-Linie bei rund 42,50 Euro.