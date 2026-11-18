Die Nordex Aktie zählt am Mittwochmittag zu den TecDAX Verlierern. Um 12:09 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 38,58 Euro, ein Minus von 1,53 Prozent, während der TecDAX um rund 0,6 Prozent auf 4.014 Punkte steigt. Damit nähert sich die Aktie des Windturbinenbauers (Handelssymbol NDX1, ISIN DE000A0D6554) wieder der Marke von 38 Euro, nachdem sie Anfang November noch über 42 Euro stand. Am Dienstag hatte der Xetra-Kurs bei etwa 39 Euro gelegen, gegenüber der Marke von 40 Euro zum Wochenstart ist der Abschlag inzwischen sichtbar.
Nordex Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag – Windkraft-Wert gibt nach, hält die Marke von 38 Euro?
Die Nordex Aktie ist am Mittag fünftgrößter TecDAX Verlierer: Minus 1,53 Prozent auf 38,58 Euro um 12:09 Uhr auf Xetra. Nach dem Rekordquartal und der Rally im November bleibt die Aktie unter Druck, RBC rät weiter zur Vorsicht. Was die Nordex Aktie belastet, welche Marken zählen und wie die Analysten das Papier sehen.
Der Auslöser
Rotation statt Nachrichten: warum die Nordex Aktie fällt
Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Die Aktie leidet unter einem Markt, der Chipwerte und Defensive bevorzugt, und unter einem skeptischen Analystenlager.
Die Marktberichte nennen für die Nordex Aktie keinen konkreten Auslöser. Nach Einschätzung der Redaktion setzen sich die Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Anfang November fort: Am 6. November war die Aktie über 42,48 Euro und damit wieder über die 200-Tage-Linie gesprungen. Danach dämpfte Konkurrent Vestas mit Quartalszahlen unter den Erwartungen und einer eingeengten Jahresprognose die Stimmung der Branche. Heute fließt Geld in Chipwerte, Windwerte wie die Nordex Aktie zählen deshalb als TecDAX Verlierer zu den Leidtragenden.
Die Zahlen
Rekordquartal, Rekordauftragsbestand: das Fundament der Nordex Aktie
Operativ hat Nordex im dritten Quartal geliefert. Der Umsatz stieg um 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, das EBITDA auf 278,2 Millionen Euro, die EBITDA-Marge von 8,0 auf 12,7 Prozent. Der Konzerngewinn lag bei 147,1 Millionen Euro nach 51,7 Millionen Euro im Vorjahr, der freie Cashflow bei 379 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 19,3 Milliarden Euro einen Rekord, zuvor 14,9 Milliarden Euro. Für 2026 hatte Nordex bereits im Oktober die Margenprognose von 8 bis 11 auf 11,5 bis 12,5 Prozent angehoben, die Umsatzprognose von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro blieb unverändert.
Installationen als Schönheitsfehler
Die installierte Leistung fiel im Quartal auf 2.021 Megawatt nach 2.576 Megawatt im Vorjahresquartal.
Deutsche Marktreform als Unsicherheit
Nach den Gesprächen von RBC mit dem Unternehmen standen laut ad-hoc-news Unsicherheiten zur deutschen Marktreform und die Dynamik in den USA im Fokus.
Branchenumfeld
Vestas hatte am 11. November Zahlen unter Erwartung vorgelegt, das belastet den Sektor.
Die Marken
Nordex Aktie: 38 Euro als nächste Haltemarke
Die runde Marke von 40 Euro hat die Nordex Aktie bereits am Montag und Dienstag verloren. Nach Einschätzung der Redaktion ist nun die Zone um 38 Euro die nächste Haltemarke, ein Schlusskurs darunter würde die Korrektur ausweiten. Nach oben muss die Aktie zunächst die 200-Tage-Linie bei rund 42,50 Euro zurückerobern, das Novemberhoch liegt bei etwa 43 Euro. Das ist keine Kursprognose, sondern eine Einordnung der Redaktion.
Die Analysten
Kursziele von 36 bis 63 Euro: wie die Häuser die Nordex Aktie sehen
Das Analystenlager ist gespalten, mit klarer Mehrheit für die Optimisten. RBC-Analyst Colin Moody bestätigte nach Gesprächen mit dem Unternehmen die Einstufung „Underperform“ mit einem Kursziel von 36 Euro; Auslöser seiner Vorsicht sind laut dpa-AFX die Unsicherheiten zur deutschen Marktreform. Jefferies bleibt bei „Kaufen“ mit 63 Euro, die Deutsche Bank nennt 59 Euro, Goldman Sachs hob das Ziel von 52,80 auf 53,50 Euro an, Barclays führt „Equal Weight“. Das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum ist die Nordex Aktie heute TecDAX Verlierer?
Es gibt keinen konkreten Auslöser. Nach Einschätzung der Redaktion setzen sich Gewinnmitnahmen nach der Rally fort, während Geld in Chipwerte fließt.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Nordex Aktie?
RBC 36 Euro (Underperform), Goldman Sachs 53,50 Euro, Deutsche Bank 59 Euro, Jefferies 63 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser.
Wie waren die Quartalszahlen von Nordex?
Umsatz plus 28,2 Prozent auf 2,19 Milliarden Euro, EBITDA-Marge 12,7 Prozent, Auftragsbestand 19,3 Milliarden Euro.
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Nach Einschätzung der Redaktion die Zone um 38 Euro, nach oben die 200-Tage-Linie bei rund 42,50 Euro.
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