Rückenwind nach der Flaute: Die Nordex Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 3,26 Prozent auf 34,80 Euro (Stand 09:10 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Mit einem Xetra-Umsatz von 1,63 Millionen Euro in den ersten Handelsminuten ist der Hamburger Windturbinenbauer einer der meistgehandelten Werte im Index.
Nordex Aktie: TecDAX Gewinner – nach zwei Tagen Ausverkauf zählt der Rumänien-Auftrag plötzlich doch
Die Nordex Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 3,26 Prozent auf 34,80 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Dienstag und Mittwoch war ein 133-Megawatt-Auftrag im Marktsturm untergegangen. Jetzt kehren die Käufer zurück.
Warum steigt die Nordex Aktie heute?
Der wichtigste Grund ist das Umfeld. Nach der Kehrtwende an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufholte, eröffnete der DAX rund 2 Prozent höher. Der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus. Gekauft werden Titel, die in den vergangenen Tagen stark gefallen sind.
Nordex gehört dazu. Am Dienstag schloss die Aktie bei 36,04 Euro, am Mittwoch bei 33,70 Euro. Einen negativen Auslöser aus dem Unternehmen gab es nicht. Gewinnmitnahmen und die schwache Börse drückten den Kurs unter eine charttechnische Unterstützung.
Die Auftragslage war nie das Problem
Im Ausverkauf ging unter, dass Nordex gerade erst geliefert hatte. Am Dienstag meldete der Konzern einen Auftrag des rumänischen Energieunternehmens Electrica über 19 Turbinen des Typs N163/6.X für den Windpark Crucea Est. Die Gesamtleistung beträgt 133 Megawatt. Zum Auftrag gehört ein Premium-Servicevertrag über 20 Jahre, der für planbare Erlöse sorgt. Die Errichtung beginnt im Sommer 2027, die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen.
Es war nicht die einzige Meldung der vergangenen Tage. Nordex schloss zwei Rahmenverträge mit Vattenfall für Windprojekte an Land in Deutschland und Großbritannien, erhielt einen Auftrag aus Albanien und vereinbarte die Übernahme des niederländischen Unternehmens C1 Connections, eines Spezialisten für Turmtechnik.
Was jetzt für die Nordex Aktie zählt
Rückkehr über 36 Euro
Dort notierte die Aktie vor dem Marktsturm. Erst darüber wäre der Rückschlag ausgeglichen.
Der Auftragseingang im Schlussquartal
Mit Rumänien, Albanien und den Vattenfall-Verträgen ist das vierte Quartal gut gestartet.
Die Zinsen
Sie bestimmen, wie viele Projekte die Kunden von Nordex finanzieren können.
Stammdaten
Nordex SE: ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655, Handelssymbol NDX1, US-Handelssymbol NRDXF (OTC)
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