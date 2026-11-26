Der wichtigste Grund ist das Umfeld. Nach der Kehrtwende an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 am Mittwoch ein zwischenzeitliches Minus von knapp 5 Prozent fast vollständig aufholte, eröffnete der DAX rund 2 Prozent höher. Der TecDAX liegt 1,71 Prozent im Plus. Gekauft werden Titel, die in den vergangenen Tagen stark gefallen sind.

Nordex gehört dazu. Am Dienstag schloss die Aktie bei 36,04 Euro, am Mittwoch bei 33,70 Euro. Einen negativen Auslöser aus dem Unternehmen gab es nicht. Gewinnmitnahmen und die schwache Börse drückten den Kurs unter eine charttechnische Unterstützung.