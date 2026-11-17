Starke Zahlen, skeptischer Analyst: RBC-Analyst Colin Moody bestätigt für die Nordex-Aktie das Rating „Underperform“ und das Kursziel von 36 Euro. Zum Kurs von 40,48 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel rund 11 Prozent darunter.
Nordex-Aktie: Starkes Quartal, aber RBC rät ab – Kursziel liegt elf Prozent unter dem Kurs
Nordex hat nach starken Zahlen die Prognose angehoben. RBC-Analyst Colin Moody bleibt dennoch bei „Underperform“ für die Nordex-Aktie und verweist auf Unsicherheiten in Deutschland und den USA.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nordex SE
- Handelssymbol
- NDX1 (Xetra)
- Analyst
- Colin Moody
- Bank
- RBC
- Rating
- Underperform (bestätigt)
- Kursziel
- 36 Euro
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
RBC zur Nordex-Aktie
Gegenwind aus der Politik – Moody bleibt skeptisch
Colin Moody äußerte sich nach einer Branchenkonferenz von RBC. Er sieht Risiken auf zwei wichtigen Märkten.
Nordex aus Hamburg baut Windkraftanlagen an Land. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, das Ebitda verdoppelte sich auf 278 Millionen Euro.
Das Unternehmen hob die Prognose für die Ebitda-Marge 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent an, zuvor waren 8 bis 11 Prozent angepeilt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Analyst Colin Moody zu lesen ist:
Reform in Deutschland
Moody verweist auf Unsicherheiten rund um eine Marktreform in Deutschland.
Dynamik in den USA
Auch die Entwicklung in den USA sorgt laut RBC für Unsicherheit.
Branchenkonferenz
Die Einschätzung folgt auf eine Konferenz von RBC.
Kursziel unter Kurs
Das Ziel von 36 Euro liegt deutlich unter dem Kurs zum Analysezeitpunkt.
Starke Aufträge
Der Auftragseingang im Projektgeschäft stieg im dritten Quartal um 29,5 Prozent auf 2.810 Megawatt. Der freie Mittelzufluss lag bei 379 Millionen Euro.
Die Einschätzung von RBC richtet sich damit weniger auf die zurückliegenden Zahlen als auf die politischen Rahmenbedingungen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Europe Limited, Analyst Colin Moody. Die Bestätigung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Underperform“ und das Kursziel von 36 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nordex SE (NDX1): Verkaufen, Kursziel 36,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Colin Moody, Aktienanalyst, RBC Europe Limited vom 16.11.2026, 23:46 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 10:59 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 10:59 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Colin Moody, Aktienanalyst, RBC Europe Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.