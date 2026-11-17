Nordex aus Hamburg baut Windkraftanlagen an Land. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28,2 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, das Ebitda verdoppelte sich auf 278 Millionen Euro.

Das Unternehmen hob die Prognose für die Ebitda-Marge 2026 auf 11,5 bis 12,5 Prozent an, zuvor waren 8 bis 11 Prozent angepeilt.