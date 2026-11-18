Das erste Risiko liege im Zeitplan. Selbst wenn sich Vattenfall und Nordex technisch einig seien, könne sich ein Projekt etwa wegen einer ausstehenden Genehmigung, eines späteren Netzanschlusses oder veränderter Finanzierungskosten verschieben. Für Nordex sei dabei von Bedeutung, wie weit die eigenen Vorleistungen zu diesem Zeitpunkt bereits reichten. Eine verschobene Bestellung treffe den Hersteller anders als ein verschobener Montagetermin, für den Personal und Transporte bereits eingeplant seien. Die Rahmenverträge könnten den Informationsfluss verbessern. Die Entscheidung, ob und wann ein Windpark gebaut werde, hänge weiterhin von den Bedingungen des einzelnen Vorhabens ab.