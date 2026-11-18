Nordex rückt bei Vattenfall näher an die Planung neuer Windparks heran. Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) verliert am Tag der Bekanntgabe dennoch 0,42 Euro oder 1,07 % auf 38,76 Euro. Der Windturbinenhersteller habe zwei Rahmenverträge für künftige Onshore-Projekte in Deutschland und Großbritannien unterzeichnet. Wie viele Anlagen Vattenfall bestellen werde und welchen Umsatz Nordex damit erzielen könne, lasse die Mitteilung offen. Genau darin liege die Spannung für Anleger. Während der wirtschaftliche Wert der Vereinbarungen noch offen sei, reichten die Kursziele von fünf Analystenhäusern im November bereits von 36 bis 63 Euro.
Nordex Aktie rückt mit Vattenfall-Deal in den Fokus – wann aus Windparkplänen Umsatz wird
Nordex sichert sich zwei Rahmenverträge mit Vattenfall, doch die Aktie fällt auf 38,76 Euro und die Kursziele der Analysten reichen von 36 bis 63 Euro.
Warum es für Nordex einen Unterschied mache, wann Vattenfall anrufe
Wer eine Windturbine liefern wolle, müsse mehr anbieten als eine bestimmte Leistung zum vereinbarten Preis. Schon bei der Planung eines Windparks stelle sich die Frage, welche Anlage zum Standort passe, wie sich ihre Komponenten anliefern ließen und wann sie für die Montage bereitstehen müssten. Werde der Hersteller erst spät einbezogen, seien Teile des Projekts womöglich bereits auf eine bestimmte Lösung zugeschnitten. Nordex solle seine Technologie und seine Erfahrung künftig früher in Vattenfalls Planung einbringen können. Das verschaffe dem Hersteller die Chance, technische Entscheidungen mitzugestalten, solange mehrere Varianten offenstünden.
Für Vattenfall könne das einen praktischen Vorteil haben. Stelle sich etwa erst kurz vor der Bestellung heraus, dass die bevorzugte Anlagenkonfiguration beim Transport zusätzlichen Aufwand verursache, koste eine Änderung Zeit. Kämen Projektentwickler und Turbinenbauer früher ins Gespräch, ließen sich solche Fragen klären, bevor sie den Zeitplan belasteten. Für Nordex wiederum sei es wertvoll zu wissen, welche Komponenten ein Kunde voraussichtlich wann benötige. Daraus lasse sich eher ableiten, welche Liefertermine das Unternehmen guten Gewissens zusagen könne.
Die Verträge liefen zunächst drei Jahre bis 2029. Die Partner könnten sie um zwei weitere Jahre verlängern. Damit reiche der mögliche Planungshorizont bis 2031. Für Anleger sei allerdings die erste Laufzeit maßgeblich. Ob beide Seiten die Option nutzten, werde auch davon abhängen, wie gut die Zusammenarbeit bei konkreten Vorhaben funktioniere. Einen Mindestabnahmewert, eine feste Megawattzahl oder einen exklusiven Lieferanspruch für Nordex nenne die Mitteilung vom Mittwoch nicht.
Wo sich mit derselben Planung mehrfach Geld verdienen ließe
Ein wirtschaftlicher Vorteil der Vereinbarungen liege in der angestrebten Standardisierung. Besonders interessant sei dabei, was sich von einem Windpark auf den nächsten übertragen lasse. Müssten Nordex und Vattenfall für jedes Projekt erneut festlegen, welche technischen Angaben wann vorliegen sollten und wie Änderungen freizugeben seien, gehe ein Teil der Entwicklungszeit für wiederkehrende Abstimmungen drauf. Ein gemeinsam erarbeiteter Ablauf könne diesen Aufwand senken. Der Nutzen wachse mit jedem weiteren Standort, an dem beide Unternehmen darauf zurückgreifen könnten.
Bei der Turbine selbst seien der Vereinheitlichung Grenzen gesetzt. Windverhältnisse, verfügbare Flächen, Transportwege und Genehmigungsauflagen könnten sich schon zwischen zwei Standorten desselben Landes erheblich unterscheiden. Eine Lösung, die bei einem deutschen Projekt Kosten spare, müsse deshalb für einen britischen Windpark nicht die wirtschaftlichste Wahl sein. Für Nordex komme es darauf an, wiederkehrende Arbeitsschritte zu vereinfachen und zugleich genug Spielraum für die Anforderungen vor Ort zu behalten.
José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, beschreibe den Anspruch so: "Die Rahmenverträge schaffen zudem eine solide Grundlage für eine verlässliche Planung und effiziente Umsetzung." Für die Aktionäre werde sich dieser Anspruch vor allem an zwei Dingen messen lassen. Könne Nordex aus der frühen Mitarbeit tatsächlich Bestellungen gewinnen? Und ließen sich diese Bestellungen zu den kalkulierten Kosten ausführen? Ein gewonnener Auftrag helfe dem Ergebnis wenig, wenn nachträgliche Anpassungen einen erheblichen Teil der Marge aufzehrten.
Was Nordex heute bereits verdient
Wie viel eine verlässliche Ausführung ausmachen könne, zeigten die am 5. November vorgelegten Quartalszahlen. Im dritten Quartal 2026 habe Nordex rund 2,2 Milliarden Euro umgesetzt, 28,2 % mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz EBITDA, sei von 135,9 auf 278,2 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz sei also um gut ein Viertel gewachsen, während sich das operative Ergebnis auf dieser Basis mehr als verdoppelt habe. Für die Aktie sei dieser Unterschied entscheidend. Nordex habe im abgelaufenen Quartal aus jedem Euro Umsatz deutlich mehr Ergebnis erwirtschaftet als ein Jahr zuvor.
Die EBITDA-Marge sei von 8,0 auf 12,7 % gestiegen. Auch nach Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei von der Verbesserung einiges übrig geblieben. Das Konzernergebnis habe 147,1 Millionen Euro erreicht, nach 51,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Hinzu komme ein freier Cashflow von 379,1 Millionen Euro, verglichen mit 149,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Damit habe sich die bessere Geschäftsentwicklung im Quartal auch im Mittelzufluss niedergeschlagen. Wie viel Geld über ein ganzes Jahr im Unternehmen verbleibe, hänge im Projektgeschäft allerdings auch davon ab, wann Kunden zahlten und wann Nordex selbst Komponenten und Montage finanzieren müsse.
Für 2026 rechne Nordex mit 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro Umsatz und einer EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 %. Das verdeutliche, was bei der Ausführung finanziell auf dem Spiel stehe. Bei einem beispielhaften Jahresumsatz von 8,6 Milliarden Euro entspreche ein einziger Prozentpunkt EBITDA-Marge rund 86 Millionen Euro Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Schon kleinere Unterschiede bei Einkauf, Transport und Montage könnten sich über viele Projekte zu einem für Aktionäre erheblichen Betrag summieren. Gerade deshalb verdiene die geplante Abstimmung mit Vattenfall Aufmerksamkeit, auch wenn sich ihr Beitrag heute noch nicht beziffern lasse.
19,3 Milliarden Euro Auftragsbestand verändern den Blick auf den Vertrag
Nordex gehe mit einem erheblichen Bestand an bereits vereinbartem Geschäft in die Zusammenarbeit. Ende September habe sich der Auftragsbestand auf 19,3 Milliarden Euro belaufen, nach 14,9 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Davon seien 12,2 Milliarden Euro auf das Projektgeschäft und 7,1 Milliarden Euro auf den Service entfallen. Allein im dritten Quartal habe Nordex im Projektgeschäft Bestellungen über 2.810 Megawatt erhalten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei das ein Plus von 29,5 %. Der Wert dieser neuen Aufträge habe bei rund 2,5 Milliarden Euro gelegen.
Vor diesem Hintergrund bekomme der Vattenfall-Vertrag eine andere Bedeutung, als der erste Blick auf die Schlagzeile vermuten lasse. Ein Hersteller mit gut gefüllten Auftragsbüchern müsse entscheiden, welchem Kunden er knappe Produktions- und Montagekapazitäten zu welchem Termin anbiete. Erfahre Nordex früh genug, dass mehrere Projekte in dasselbe Zeitfenster fallen könnten, ließen sich Liefermöglichkeiten mit Vattenfall besprechen, bevor sich die Termine gegenseitig blockierten. Verschiebe sich dagegen ein Vorhaben, könne eine rechtzeitige Information helfen, den frei werdenden Platz für ein anderes Projekt zu nutzen.
Dabei lohne auch ein Blick auf die Preise. Der durchschnittliche Verkaufspreis der im dritten Quartal bestellten Anlagen habe bei 0,90 Millionen Euro je Megawatt gelegen, nach 0,93 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Daraus allein lasse sich kein Margenrückgang ableiten. Der Leistungsumfang könne sich von Auftrag zu Auftrag unterscheiden, und die Kosten seien für den Ertrag ebenso wichtig wie der Verkaufspreis. Die Zahl verdeutliche aber, warum Anleger bei späteren Vattenfall-Bestellungen neben der Leistung in Megawatt auch auf den Auftragswert und die übernommenen Leistungen achten sollten.
Die zweite Chance liege im Service
Eine heute bestellte Windturbine könne Nordex über die Auslieferung hinaus beschäftigen. Je nach vereinbartem Leistungsumfang kämen Wartung und weitere technische Dienstleistungen hinzu. Der bereits vorhandene Serviceauftragsbestand von 7,1 Milliarden Euro zeige, welches Gewicht dieses Geschäft für den Konzern habe. Rechnerisch entfielen damit rund 37 % des gesamten Auftragsbestands auf den Service. Für Anleger sei das ein wichtiger Unterschied zum einmaligen Anlagenverkauf. Wartungsleistungen könnten sich über längere Zeit verteilen und so zu einer besser planbaren Auslastung beitragen.
Die Vattenfall-Mitteilung weise allerdings keinen neuen Wartungsvertrag aus. Ein zusätzlicher Wert für das Servicegeschäft ergäbe sich erst, wenn Nordex bei konkreten Windparks zum Zuge komme und entsprechende Leistungen vereinbare. Auch die Vertragsbedingungen seien wichtig. Langfristige Verpflichtungen könnten attraktive Erlöse bringen, verlangten dem Hersteller aber zugleich verlässliche Technik und verfügbare Ersatzteile ab. Ob ein Servicevertrag einen guten Ertrag liefere, entscheide sich daher auch Jahre nach der Inbetriebnahme noch im laufenden Betrieb.
Welche Risiken für die Nordex-Aktie blieben
Das erste Risiko liege im Zeitplan. Selbst wenn sich Vattenfall und Nordex technisch einig seien, könne sich ein Projekt etwa wegen einer ausstehenden Genehmigung, eines späteren Netzanschlusses oder veränderter Finanzierungskosten verschieben. Für Nordex sei dabei von Bedeutung, wie weit die eigenen Vorleistungen zu diesem Zeitpunkt bereits reichten. Eine verschobene Bestellung treffe den Hersteller anders als ein verschobener Montagetermin, für den Personal und Transporte bereits eingeplant seien. Die Rahmenverträge könnten den Informationsfluss verbessern. Die Entscheidung, ob und wann ein Windpark gebaut werde, hänge weiterhin von den Bedingungen des einzelnen Vorhabens ab.
Ein zweites Risiko betreffe die Kostenverteilung. Die Partner wollten sich unter anderem zu Lieferketten austauschen. Das könne helfen, einen Engpass früh zu erkennen und Alternativen zu prüfen. Wer zusätzliche Kosten trage, wenn ein Bauteil teurer werde oder ein Liefertermin kippe, richte sich jedoch nach den jeweiligen Konditionen. Vattenfall habe als Käufer ein Interesse an wettbewerbsfähigen Preisen. Nordex müsse bei seiner Kalkulation genug Spielraum für die Risiken lassen, die der Hersteller übernehme. Eine langjährige Kundenbeziehung sei wirtschaftlich dann besonders wertvoll, wenn dies auch unter schwierigen Bedingungen gelinge.
Schließlich steige nach dem starken dritten Quartal die Messlatte. Wer die Aktie mit Blick auf eine dauerhaft zweistellige EBITDA-Marge bewerte, setze voraus, dass Nordex die jüngsten Fortschritte über mehrere Abrechnungsperioden halten könne. Dabei könnten schon Verschiebungen einzelner größerer Projekte die Quartalsvergleiche beeinflussen. Der Kursrückgang um 1,07 % auf 38,76 Euro liefere für sich genommen keine Erklärung dafür, welches dieser Risiken Anleger gerade am höchsten gewichteten. Ebenso wenig lasse sich aus dem Tagesminus eine Ablehnung der Vattenfall-Kooperation ablesen.
Was fünf Analysten im November von der Nordex-Aktie hielten
Colin Moody von RBC Capital Markets vertrete die vorsichtigste Einschätzung. In der am 17. November erfassten Bewertung habe Colin Moody das Rating "Underperform", in der vereinheitlichten Einordnung "Sell", und das Kursziel von 36 Euro bestätigt. Bezogen auf 38,76 Euro entspreche das einem rechnerischen Rückgang um 7,12 %. Bei Gesprächen mit Nordex auf der Industriekonferenz von RBC hätten unter anderem Unsicherheiten über die Reform des deutschen Marktes und die anhaltende Dynamik in den USA im Mittelpunkt gestanden. Gerade für das Deutschlandgeschäft bleibe das regulatorische Umfeld damit auch bei engerer Abstimmung mit einem großen Kunden ein Thema.
Ajay Patel von Goldman Sachs sei deutlich zuversichtlicher. Am 9. November habe Ajay Patel das Rating "Buy" bestätigt und das Kursziel von 52,80 auf 53,50 Euro angehoben. Vom aktuellen Kurs bis zu dieser Marke fehlten 14,74 Euro, entsprechend 38,03 %. Bemerkenswert sei das Verhältnis zwischen Zieländerung und Kurspotenzial. Die Anhebung selbst betrage lediglich 70 Cent. Der größte Teil des von Goldman Sachs gesehenen Spielraums habe somit bereits vor der Anpassung bestanden.
John-B Kim von Deutsche Bank Research habe am 6. November seine Kaufempfehlung "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro bekräftigt. Damit liege das Ziel 20,24 Euro oder 52,22 % über dem aktuellen Kurs. Vladimir Sergievskiy von Barclays sei am selben Tag zu einem anderen Urteil gekommen. Er habe das Kursziel zwar von 36 auf 38 Euro erhöht, die Einstufung "Equal Weight", entsprechend "Hold", aber beibehalten. Sein Ziel liege nur 76 Cent oder 1,96 % unter dem Kurs von 38,76 Euro. Die beiden Einschätzungen machten sichtbar, wie unterschiedlich sich dieselbe Aktie selbst nach Vorlage derselben Quartalszahlen bewerten lasse.
Constantin Hesse von Jefferies habe am 5. November das Rating "Buy" und ein Kursziel von 63 Euro bestätigt. Damit komme die optimistischste der fünf Einschätzungen von Jefferies. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie vom aktuellen Niveau aus 24,24 Euro oder 62,54 % zulegen. Zwischen Constantin Hesse am oberen und Colin Moody am unteren Ende der Spanne lägen volle 27 Euro je Aktie.
Drei Kaufempfehlungen, eine neutrale und eine negative Einschätzung
Das einfache Mittel der fünf November-Kursziele betrage 49,90 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspreche das einem rechnerischen Potenzial von rund 28,7 %. Aussagekräftiger als der Durchschnitt sei hier die Verteilung. RBC Capital Markets und Barclays sähen den angemessenen Kurs bei 36 beziehungsweise 38 Euro. Die drei positiv gestimmten Häuser lägen mit 53,50 bis 63 Euro deutlich darüber. Keines der fünf Institute nenne ein Ziel in der Nähe des Mittelwerts. Und alle fünf Einschätzungen stammten aus der Zeit vor der Vattenfall-Meldung vom 18. November. Sie zeigten, wie die Häuser Nordex vor der Nachricht bewertet hätten.
Für eine vorsichtig positive Einschätzung der Aktie spreche vor allem, dass Nordex die höhere Ertragskraft bereits in seinen Zahlen gezeigt habe. Die Vattenfall-Verträge eröffneten die Möglichkeit, diesen Fortschritt durch besser abgestimmte Folgeprojekte zu stützen. Der nächste wirtschaftlich aussagekräftige Schritt wäre ein konkret bezifferter Abruf mit Angaben zu Leistung, Lieferzeit und möglichst auch zum Serviceumfang. Dann ließe sich beurteilen, welchen Platz Vattenfall im Auftragsbuch einnehme und wann aus der angekündigten Zusammenarbeit Umsatz werden könne.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 18. November 2026
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