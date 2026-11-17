Der Analyst der kanadischen Bank RBC, Colin Moody, bestätigt in seiner Nordex-Aktienanalyse das Rating "underperform" und das Kursziel von 36 Euro für die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1). Im gestrigen Xetra-Handel am 16. November 2026 habe das Papier um 17:35 Uhr bei 40,40 Euro geschlossen. Das entspreche einem Rückgang um 0,78 Euro beziehungsweise 1,86 Prozent. Damit liege das Kursziel 36 Euro rund 10,9 Prozent unter dem Schlusskurs – RBC bleibe gegenüber der Aktie also skeptisch.
Nordex Aktie: Reform-Fragezeichen statt Kaufsignal!
RBC bleibt bei Nordex skeptisch: Das Kursziel von 36 Euro liegt rund elf Prozent unter dem Schlusskurs, während die deutsche Marktreform Fragen aufwirft.
Deutschland sorgt für Fragen, die USA bleiben in Bewegung
Zwei Märkte, zwei zentrale Gesprächsthemen: Die Nordex-Aktienanalyse von RBC rücke die Unsicherheiten hinsichtlich der deutschen Marktreform und die anhaltende Dynamik in den USA in den Mittelpunkt. Colin Moody habe seine Einschätzung nach Gesprächen mit dem Windkraftanlagenbauer auf der Global Industrials Conference von RBC vorgelegt.
Das Ergebnis sei eine unverändert zurückhaltende Bewertung. Colin Moody sehe nach dem Austausch offenbar keinen Anlass, vom Rating "underperform" abzurücken. Auch das Kursziel 36 Euro bleibe bestehen. Die Gespräche hätten damit zwar Einblicke in wichtige Marktfragen geliefert, aber keine Änderung der veröffentlichten Anlageempfehlung bewirkt.
Deutsche Marktreform: Unsicherheit bleibt ein Thema
Für Anleger sei vor allem der Hinweis auf die deutsche Marktreform interessant. Laut Colin Moody hätten die damit verbundenen Unsicherheiten zu den Schwerpunkten des Austauschs mit Nordex gehört. Die künftigen Rahmenbedingungen des deutschen Marktes würden somit einen wichtigen Punkt in der Beurteilung des Unternehmens darstellen.
Welche konkreten Reformelemente diskutiert worden seien und wie sich diese auf das Geschäft auswirken könnten, gehe aus der vorliegenden Zusammenfassung nicht hervor. Ebenso wenig lasse sich daraus eine bezifferte Belastung für Umsatz oder Gewinn ableiten. Die Nordex-Aktienanalyse von RBC benenne hier zunächst ein Unsicherheitsthema, keine bereits feststehende operative Verschlechterung.
Für die Einordnung sei diese Unterscheidung wesentlich: Offene Fragen zur Marktreform seien nicht automatisch mit ausfallenden Aufträgen gleichzusetzen. Sie würden jedoch zeigen, warum Anleger neben der Geschäftsentwicklung auch die regulatorischen Rahmenbedingungen im Blick behalten sollten.
US-Dynamik führt nicht zu einer besseren Einstufung
Als weiteren Schwerpunkt habe Colin Moody die anhaltende Dynamik in den USA hervorgehoben. Der amerikanische Markt bleibe damit ein wichtiges Thema für Nordex und für die Einschätzung von RBC.
Konkrete Angaben zu zusätzlichen Aufträgen, zur Profitabilität oder zu veränderten Prognosen enthalte die vorliegende Zusammenfassung allerdings nicht. Aus dem Hinweis auf die US-Dynamik allein lasse sich deshalb noch keine neue Ergebnisprognose ableiten.
Festzuhalten sei vielmehr: Trotz der angesprochenen Entwicklung in den USA halte RBC am Rating "underperform" fest. Colin Moody verbinde die Eindrücke von der Konferenz somit nicht mit einer optimistischeren Einstufung der Nordex-Aktie.
Kursziel 36 Euro: Der Abstand zum Börsenkurs bleibt deutlich
Besonders greifbar werde die skeptische Haltung beim Vergleich mit dem gestrigen Xetra-Schlusskurs. Zwischen 40,40 Euro und dem Kursziel 36 Euro liege eine Differenz von 4,40 Euro je Aktie. Rechnerisch entspreche dies einem möglichen Rückgang von rund 10,9 Prozent bis zum Analystenziel.
Dieser Abstand stelle keine sichere Kursprognose dar, verdeutliche aber die Richtung der RBC-Einschätzung. Auch nach dem Tagesverlust von 1,86 Prozent notiere die Aktie weiterhin oberhalb des von Colin Moody angesetzten Kursziels.
Die Nordex-Aktienanalyse zeichne damit ein vorsichtiges Gesamtbild: Die anhaltende Dynamik in den USA stehe neben offenen Fragen zur deutschen Marktreform. Eine genaue Gewichtung dieser Faktoren für die Bewertung lasse sich der Zusammenfassung nicht entnehmen; das unveränderte Rating "underperform" und das Kursziel 36 Euro würden jedoch eine klare Sprache sprechen.
Der RBC-Analyst Colin Moody bestätigt in seiner Nordex-Aktienanalyse das Rating "underperform" und hält am Kursziel von 36 Euro fest.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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