Der Analyst der kanadischen Bank RBC, Colin Moody, bestätigt in seiner Nordex-Aktienanalyse das Rating "underperform" und das Kursziel von 36 Euro für die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1). Im gestrigen Xetra-Handel am 16. November 2026 habe das Papier um 17:35 Uhr bei 40,40 Euro geschlossen. Das entspreche einem Rückgang um 0,78 Euro beziehungsweise 1,86 Prozent. Damit liege das Kursziel 36 Euro rund 10,9 Prozent unter dem Schlusskurs – RBC bleibe gegenüber der Aktie also skeptisch.