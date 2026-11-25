Nordex Aktie: Neuer Auftrag aus Rumänien verpufft – der Windturbinenbauer rutscht weiter ins MDAX Minus

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:25 2 Min.

Die Nordex Aktie fällt am Mittwochmorgen um 1,72 Prozent auf 35,42 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Ein Auftrag über 133 Megawatt aus Rumänien hilft nicht. Schon am Dienstag hatte die Aktie mehr als 5 Prozent verloren.

Gute Nachrichten reichen derzeit nicht. Die Nordex Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 35,42 Euro, ein Minus von 1,72 Prozent. Der Hamburger Windturbinenbauer gehört damit zu den MDAX Verlierern, obwohl er vor Handelsbeginn einen neuen Auftrag gemeldet hat. Kurs der Nordex Aktie 35,42 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -1,72 % neuer Auftrag aus Rumänien 133 MW Turbinen für den Windpark Crucea Est 19 Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Nordex laut ad-hoc-news Der Auslöser Warum die Nordex Aktie als MDAX Verlierer nachgibt Eine negative Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die Aktie setzt vielmehr den Rückgang vom Dienstag fort, als sie 5,46 Prozent verlor. Einen konkreten Auslöser für diesen Rückschlag haben wir nicht gefunden. Nordex hatte zuvor eine starke Phase hinter sich, Gewinnmitnahmen im schwachen Gesamtmarkt sind naheliegend. Dabei hat Nordex Neues zu bieten. Der rumänische Versorger Electrica bestellt 19 Turbinen mit zusammen 133 Megawatt für den Windpark Crucea Est. Der Auftrag umfasst einen Premium-Servicevertrag über 20 Jahre. Die Installation soll im Sommer 2027 beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2028 geplant. Der Kontext Zukäufe und Partnerschaften im November Im November meldete Nordex zudem Rahmenvereinbarungen mit Vattenfall für Projekte in Deutschland und Großbritannien und den Erwerb des Ingenieurunternehmens C1 Connections mit patentierter Turmtechnik. Am Mittwoch präsentiert sich der Konzern auf einer Industriekonferenz von Bernstein. Vom 52-Wochen-Hoch bei 51,20 Euro ist die Nordex Aktie gut 30 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Was für die Nordex Aktie sprechen könnte Neuer Auftrag über 133 Megawatt

Servicevertrag über 20 Jahre

Partnerschaft mit Vattenfall

Zukauf stärkt die Turmtechnik Was Anleger bedenken sollten Zwei Verlusttage in Folge

Gewinnmitnahmen nach starker Phase

Schwaches Gesamtmarktumfeld

Lange Projektlaufzeiten Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie zeigt, dass Aufträge allein den Kurs nicht tragen, wenn der Markt Gewinne mitnimmt. Operativ bleibt das Bild intakt. FAQ Häufige Fragen zur Nordex Aktie Warum fällt die Nordex Aktie heute?

Eine negative Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt den Rückgang vom Dienstag fort. Ist die Nordex Aktie MDAX Verlierer?

Ja. Mit minus 1,72 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Verlierern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?

ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie bleibt MDAX Verlierer, obwohl ein neuer Auftrag aus Rumänien kommt. Der Markt nimmt Gewinne mit.

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