Die Nordex Aktie kommt nicht zur Ruhe. Zum Handelsschluss am Mittwoch notiert das Papier des Hamburger Windturbinenherstellers bei 33,96 Euro, ein Minus von 5,77 Prozent. Am Dienstagabend waren es noch 36,04 Euro. Damit zählt Nordex erneut zu den größten MDAX Verlierern.
Nordex Aktie: Zweiter Tag, zweiter Absturz – der Windturbinenbauer fällt als MDAX Verlierer unter 34 Euro
Die Nordex Aktie verliert am Mittwoch 5,77 Prozent auf 33,96 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Verlierern. Schon am Dienstag hatte sie mehr als 5 Prozent eingebüßt. Ein neuer Auftrag aus Rumänien verpufft.
Der Auslöser
Warum die Nordex Aktie als MDAX Verlierer nachgibt
Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Schon am Nachmittag stand Nordex laut Marktberichten auf der Verliererliste des MDAX, zum Abend weitete sich das Minus aus. Nach Einschätzung der Redaktion setzen sich Gewinnmitnahmen nach der starken Herbstrally fort. Wachstumswerte stehen in einem nervösen Markt generell unter Druck, der DAX rutschte am Mittwoch wieder unter 25.000 Punkte.
Dabei kam zuletzt eine gute Nachricht. Nordex hat vom rumänischen Versorger Electrica einen Auftrag über 133 Megawatt erhalten. An der Börse ging die Meldung jedoch unter.
Die Einordnung
Rekordquartal, aber die Luft ist raus
Erst Anfang November hatte Nordex das stärkste Quartal seiner Geschichte vorgelegt, die Aktie stieg danach bis auf rund 43 Euro. Seitdem hat sie mehr als 20 Prozent verloren (eigene Rechnung). Die Erwartungen waren hoch, die Margenverbesserung ist nach Einschätzung der Redaktion weitgehend eingepreist.
Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie leidet unter dem Rückzug aus Wachstumswerten. Die operative Lage hat sich nicht verschlechtert, doch die Erwartungen nach dem Rekordquartal waren hoch.
FAQ
Häufige Fragen zur Nordex Aktie
Warum fällt die Nordex Aktie heute?
Es gibt keine negative Unternehmensnachricht. Belastend wirken Gewinnmitnahmen und der schwache Gesamtmarkt.
Welchen Auftrag hat Nordex zuletzt gemeldet?
Einen Auftrag des rumänischen Versorgers Electrica über 133 Megawatt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?
ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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