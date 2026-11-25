Eine negative Unternehmensmeldung gibt es nicht. Schon am Nachmittag stand Nordex laut Marktberichten auf der Verliererliste des MDAX, zum Abend weitete sich das Minus aus. Nach Einschätzung der Redaktion setzen sich Gewinnmitnahmen nach der starken Herbstrally fort. Wachstumswerte stehen in einem nervösen Markt generell unter Druck, der DAX rutschte am Mittwoch wieder unter 25.000 Punkte.