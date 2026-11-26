Nordex Aktie: Durchatmen nach zwei Absturztagen – der Windturbinenbauer ist MDAX Gewinner, der Rumänien-Auftrag zählt wieder

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Nordex Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,79 Prozent auf 34,64 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Am Dienstag und Mittwoch hatte die Aktie jeweils mehr als 5 Prozent verloren. Nun erholt sich der Hamburger Windturbinenhersteller im freundlichen Markt.

Nach zwei Tagen mit deutlichen Verlusten kommt die Gegenbewegung. Die Nordex Aktie notiert um 9:13 Uhr bei 34,64 Euro, ein Plus von 0,94 Euro oder 2,79 Prozent. Damit gehört Nordex zu den MDAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag und Mittwoch hatte die Aktie jeweils mehr als 5 Prozent verloren. Kurs der Nordex Aktie am Morgen 34,64 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,79 % neuer Auftrag aus Rumänien 133 MW Novemberhoch rund 43 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; Nordex; aktiencheck.de Der Auslöser Warum die Nordex Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nordex profitiert vom freundlichen Gesamtmarkt, der MDAX stieg laut dpa-AFX zum Handelsstart um 1,9 Prozent. Wachstumswerte, die in den vergangenen Tagen besonders gelitten hatten, sind gefragt. Nach Einschätzung der Redaktion war der Abschlag von mehr als 10 Prozent in zwei Tagen ohne eigene Nachricht für viele Anleger eine Einstiegsgelegenheit. Operativ gab es zuletzt gute Nachrichten. Nordex hat vom rumänischen Versorger Electrica einen Auftrag über 133 Megawatt erhalten, Anfang November legte der Konzern das stärkste Quartal seiner Geschichte vor. Vom Novemberhoch bei rund 43 Euro ist die Aktie aber noch weit entfernt. Was für die Nordex Aktie sprechen könnte Neuer Auftrag über 133 MW

Rekordquartal im Herbst

Freundlicher Gesamtmarkt Was Anleger bedenken sollten Deutlich unter dem Novemberhoch

Politische Unsicherheit bei der Energiewende

Erholung ohne eigenen Auslöser Einordnung der Redaktion: Die Nordex Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Markt nach dem Ausverkauf durchatmet. Ein Teil der Verluste aus zwei Tagen ist damit aufgeholt. FAQ Häufige Fragen zur Nordex Aktie Warum steigt die Nordex Aktie heute?

Der Gesamtmarkt ist freundlich. Nach dem starken Rückgang an Dienstag und Mittwoch kaufen Anleger zurück. Welchen Auftrag hat Nordex zuletzt erhalten?

Einen Auftrag des rumänischen Versorgers Electrica über 133 Megawatt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordex Aktie?

ISIN DE000A0D6554, WKN A0D655. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDX1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Nordex Aktie Die Nordex Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Nach zwei Absturztagen setzt eine erste Erholung ein.

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