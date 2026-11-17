Bei der Nordex-Aktie zeichnet sich eine interessante Entwicklung unter den institutionellen Leerverkäufern ab. Während die Papiere des Hamburger Windkraftanlagenherstellers aktuell bei 39,96 Euro notieren und mit einem Tagesverlust von 0,74 Prozent leicht unter Druck stehen, hat ein bedeutender Hedgefonds seine Wette auf fallende Kurse spürbar reduziert. LMR Partners LLP senkte seine Netto-Leerverkaufsposition am 16. November 2026 von zuvor 0,67 Prozent auf 0,59 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Gleichzeitig hält D. E. Shaw & Co. (London), LLP mit 1,27 Prozent eine deutlich größere Short-Position. Die gegenläufigen Signale eröffnen eine spannende Frage: Beginnen die professionellen Leerverkäufer, ihre Risiken bei Nordex zurückzufahren, oder bleibt der Windkraftkonzern trotz seiner langfristigen Wachstumsperspektiven ein attraktives Ziel für Short-Seller?