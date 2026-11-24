aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 10:22 8 Min.

Nordex gewinnt einen 133-MW-Auftrag mit 20 Jahren Service, doch die Aktie fällt um 1,73%.

Nordex hat für den ersten Windpark des rumänischen Energieversorgers Electrica den Zuschlag erhalten. Die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker: NDX1) gibt am Dienstag im Handelsverlauf dennoch um 0,66 Euro oder 1,73% auf 37,46 Euro nach. Dabei steckt der für Aktionäre interessanteste Teil der Bestellung in einer Zahl, die neben den 133 Megawatt Leistung leicht untergeht: 20 Jahre lang soll Nordex die 19 Turbinen warten. Gelingt das Projekt, könnte der Hersteller an der rumänischen Schwarzmeerküste noch in den 2040er-Jahren Erlöse erzielen. Ob der Vertrag über diese Zeit auch attraktive Gewinne abwirft, hängt von anderen Größen ab als der Windstärke.

Electrica bestellt für den eigenen Einstieg in die Windkraft

Der Windpark Crucea Est entsteht in den Gemeinden Crucea und Pantelimon im Kreis Constanța. Für den Standort in der Region Dobrogea hat Electrica 19 Anlagen des Typs N163/6.X aus der Delta4000-Baureihe ausgewählt. Die Nabenhöhen liegen je nach Turbine zwischen 98 und 125 Metern. Nordex übernimmt Lieferung und Errichtung. Die Montage soll im Sommer 2027 beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2028 vorgesehen. Aus den 133 Megawatt Gesamtleistung ergeben sich rechnerisch sieben Megawatt je Anlage.

Für Electrica ist der Auftrag der Einstieg in den Betrieb eines eigenen Windparks. Der Konzern verteilt und verkauft Strom, betreibt Erzeugungsanlagen und bietet Energiedienstleistungen an. Seine Verteilnetze decken rund 40% Rumäniens ab, über sie versorgt die Gruppe mehr als vier Millionen Kunden. Electrica bringt also Erfahrung mit Netzen und Stromkunden mit. Mit Crucea Est übernimmt das Unternehmen zusätzlich die Aufgabe, einen großen Windpark über viele Jahre verlässlich zu betreiben. Dass es dafür Turbinen und langfristigen Service aus einer Hand bestellt, gibt Nordex eine Rolle, die weit über den Tag der Inbetriebnahme hinausreicht.

Für den Turbinenbauer hat gerade der erste Windpark eines Kunden strategischen Wert. Wenn Electrica später weitere Standorte entwickelt, kennt der Betreiber die Nordex-Technik, die Ansprechpartner und die Abläufe bei Wartung und Ersatzteilversorgung aus eigener Erfahrung. Ein erfolgreiches erstes Projekt könnte die Hürde für eine weitere Bestellung senken. Der Prüfstein dafür kommt 2027 und 2028: Hält Nordex beim Bau die Termine ein, und laufen die Anlagen anschließend so zuverlässig, wie Electrica es für seine Stromerzeugung braucht?

Was bei einem Windpark nach der letzten Turbine verdient wird

Einmal errichtet, verkauft sich ein Windrad kein zweites Mal. Es muss aber gewartet werden, und bei einem technischen Ausfall zählt für den Betreiber jede Stunde. Steht eine der 19 Anlagen an einem windreichen Tag still, fehlt rechnerisch gut ein Zwanzigstel der installierten Parkleistung. Für Electrica haben kurze Reparaturzeiten damit einen greifbaren wirtschaftlichen Wert. Für Nordex ergibt sich daraus die Chance auf wiederkehrende Erlöse aus einem Maschinenbestand, dessen Technik die eigenen Ingenieure kennen.

Wie bedeutend dieses Geschäft inzwischen für den Konzern ist, zeigen die im November veröffentlichten Zahlen. Ende September standen Serviceaufträge über rund 7,13 Milliarden Euro in den Büchern. Der Auftragsbestand im Projektgeschäft lag bei rund 12,21 Milliarden Euro. Damit entfielen knapp 37% des gemeinsamen Auftragsbestands auf den Service. In den ersten neun Monaten erzielte das Segment 678,1 Millionen Euro Umsatz, 8,9% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Unterschied zwischen dem Milliardenbestand und den bislang verbuchten Erlösen erklärt sich aus den langen Laufzeiten. Ein Vertrag wie jener mit Electrica verteilt Arbeit und Einnahmen über zwei Jahrzehnte.

Dieselbe Laufzeit, die Nordex Planungssicherheit verschafft, verlangt eine sorgfältige Kalkulation. Techniker, Ersatzteile und größere Reparatureinsätze können in zehn oder fünfzehn Jahren deutlich mehr kosten als heute. Je nach Vertragsgestaltung beeinflussen auch zugesagte Verfügbarkeiten und die Möglichkeit, gestiegene Kosten weiterzugeben, den Ertrag. Zum Premium-Service für Crucea Est hat Nordex weder Preise noch Anpassungsklauseln veröffentlicht. Wie profitabel der Vertrag ist, hängt deshalb auch davon ab, wie oft ein Team tatsächlich ausrücken muss und welche Arbeiten mit der vereinbarten Vergütung abgedeckt sind.

Ein guter Auftrag trifft auf deutlich höhere Gewinne

Nordex hat im laufenden Jahr gezeigt, dass sich eine bessere Auftragslage in Gewinne übersetzen kann. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 18,7% auf rund 5,95 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz EBITDA, erhöhte sich von 323,6 auf 632,7 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge erreichte 10,6% nach 6,5% im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich verdiente Nordex 312,3 Millionen Euro, ein Jahr zuvor waren es 90,5 Millionen Euro. Für Aktionäre ist das die gewichtigere Nachricht hinter den laufenden Auftragsmeldungen: Von jedem umgesetzten Euro bleibt inzwischen deutlich mehr im Unternehmen.

Auch der freie Cashflow entwickelte sich positiv. Nach neun Monaten belief er sich auf 445,6 Millionen Euro, gegenüber 298,1 Millionen Euro im Vorjahr. Das ist im Anlagenbau besonders relevant. Zwischen der Bestellung von Komponenten, der Bezahlung von Lieferanten und den Zahlungseingängen des Kunden können Monate liegen. Wächst ein Hersteller schnell, kann schon ein ungünstiger Zahlungsplan erhebliche Mittel binden. Bei Crucea Est bleibt offen, wann Electrica welche Raten bezahlt. Von der Vertragsunterzeichnung lässt sich daher weder auf einen sofortigen Mittelzufluss noch auf ein bestimmtes Gewinnquartal schließen.

Was die Börse bei 37,46 Euro abwägt

Für 2026 erwartet Nordex einen Umsatz von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro und eine EBITDA-Marge von 11,5% bis 12,5%. Nimmt man zur Einordnung die Mitte beider Spannen, ergeben 8,6 Milliarden Euro Umsatz und 12% Marge rechnerisch gut eine Milliarde Euro EBITDA. Bei demselben Umsatz macht ein einziger Prozentpunkt Marge bereits 86 Millionen Euro Ergebnisunterschied aus. Das verdeutlicht, warum die Preis- und Kostendisziplin über sämtliche Projekte für den Wert der Aktie mehr Gewicht hat als die reine Zahl zusätzlich verkaufter Megawatt.

Die nächste Bewährungsprobe steht zudem an, bevor in Rumänien der erste Turm errichtet wird. Nach 5,95 Milliarden Euro Umsatz bis Ende September benötigt Nordex im vierten Quartal rund 2,25 Milliarden Euro, um das untere Ende der Jahresprognose zu erreichen. Für die Mitte der Spanne wären rund 2,65 Milliarden Euro nötig. Zum Vergleich: Im dritten Quartal waren es rund 2,19 Milliarden Euro. Der Electrica-Auftrag stärkt die Auslastung für spätere Perioden. Ob der Konzern seine Ziele für das laufende Jahr erreicht, entscheidet sich vor allem auf den Baustellen, auf denen Nordex heute bereits liefert und montiert.

Damit erhält auch das Kursminus von 1,73% seinen Kontext. Die auf 37,46 Euro gefallene Aktie bildet die Erwartungen an das gesamte Unternehmen ab. Für Crucea Est hat Nordex den Preis der Turbinen, das Servicevolumen in Euro und die erwartete Projektmarge offengelassen. Eine neue Gewinnschätzung lässt sich daraus kaum ableiten. Ebenso wenig lässt sich aus dem Tagesverlust schließen, Anleger hielten den rumänischen Auftrag für unattraktiv. Die Bestellung erhöht die Planungssicherheit. Was sie je Aktie wert ist, wird erst mit der Ausführung klarer.

Zwischen Schwarzmeerküste und europäischem Auftragsbuch

Die Region Dobrogea gehört zu den wichtigsten Windkraftgebieten Rumäniens. Gelingt Nordex dort eine termingerechte Errichtung, erhält das Unternehmen einen Referenzpark für weitere Ausschreibungen. Zusätzliche Anlagen in derselben Region könnten später auch das Servicegeschäft wirtschaftlicher machen, weil sich Techniker und Ersatzteile für mehrere Standorte einsetzen ließen. Zugleich stehen die 19 Turbinen für konkrete Arbeit: Die Zufahrten müssen rechtzeitig bereitstehen, Schwertransporte und Kräne müssen zusammenpassen, und für die Montage braucht es geeignete Wetterfenster. Schon die Verschiebung eines einzelnen Arbeitsschritts kann zusätzliche Kosten auslösen und nachfolgende Termine verschieben.

Dass Nordex solche Chancen auch außerhalb Rumäniens verfolgt, zeigen die am 18. November unterzeichneten Rahmenverträge mit Vattenfall für künftige Onshore-Projekte in Deutschland und Großbritannien. Die Vereinbarungen eröffnen Zugang zu potenziellen Vorhaben. Bei Electrica ist Nordex einen Schritt weiter: Kunde, Standort, Turbinentyp, Stückzahl und geplanter Baubeginn stehen fest. Für die Beurteilung des künftigen Geschäfts ist dieser Unterschied wichtig. Ein Rahmenvertrag schafft die Möglichkeit für Umsatz. Ein konkreter Auftrag gibt Fertigung und Montage einen Termin, auf den sie hinarbeiten können.

Für die Nordex-Aktie überwiegen derzeit leicht die Chancen. Dafür sprechen die gestiegene Profitabilität, der positive freie Cashflow und ein Servicegeschäft, das weit über die Errichtung einzelner Windparks hinausreicht. Der Kursrückgang macht das Papier für sich genommen noch nicht günstig. Die überzeugendere Begründung für Zuversicht wäre, dass Nordex seine höhere Marge auch bei wachsendem Bauvolumen hält. Crucea Est liefert dafür einen konkreten Test: 19 Turbinen bis zur geplanten Inbetriebnahme 2028 – und anschließend 20 Jahre, in denen aus technischer Zuverlässigkeit ein gutes Geschäft werden kann.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 24. November 2026

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