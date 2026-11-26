Nordea ist die größte Finanzgruppe Nordeuropas und in Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark zu Hause. Der Hauptsitz liegt seit 2018 in Helsinki und damit im Euroraum, die Aktie wird in Helsinki, Stockholm und Kopenhagen gehandelt. Diese Aufstellung unterscheidet Nordea von den meisten Banken im Index: Das Institut hängt nicht nur an der Europäischen Zentralbank, sondern auch an den Notenbanken in Schweden und Norwegen. Für den Euroraum gilt eine Zinserhöhung am 17. Dezember am Markt als nahezu ausgemacht, der Einlagensatz würde dann auf 2,75 Prozent steigen. Höhere Zinsen stützen in der Regel die Zinserträge. Bleiben sie lange hoch, wächst das Risiko von Kreditausfällen, im Norden vor allem bei Immobilienkrediten.