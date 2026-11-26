Sie macht selten Schlagzeilen und gehört doch zu den großen Namen im Euro Stoxx 50. Am Donnerstagmorgen steht die Nordea-Aktie (ISIN: FI4000297767, WKN: A2N6F4, deutsches Handelssymbol: 04Q, US-Handelssymbol: NRDBY) auf der Gewinnerseite. Um 10:25 Uhr notiert sie 2,51 Prozent höher bei 16,14 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Der Index selbst gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte.
Nordea-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,5 Prozent – die Bank des Nordens schwimmt mit der Erholung
Die Nordea-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt die größte Bank Nordeuropas um 2,51 Prozent auf 16,14 Euro. Bankwerte holen nach dem Rutsch auf das tiefste Niveau seit Juni auf. Die Gründe für den Kursgewinn und was Nordea von anderen Banken unterscheidet.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Nordea-Aktie heute steigt
Für den Kursgewinn braucht es keine Nachricht aus Helsinki. Die Nordea-Aktie folgt dem Sektor, und der Sektor folgt der Wall Street.
Am Mittwochabend drehten die US-Börsen. Der Nasdaq 100 holte ein Minus von fast 5 Prozent bis auf 0,6 Prozent auf, der Dow Jones schloss im Plus. Laut Commerzbank tauchten plötzlich Schnäppchenkäufer auf. In Europa stiegen die Kurse am Donnerstag auf breiter Front. Bankaktien, die am Mittwoch noch auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen waren, gehören zu den Gewinnern.
Eine eigene Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Auffällig ist die Breite der Bewegung: Unter den 25 größten Gewinnern im Euro Stoxx 50 finden sich acht Banken aus sechs Ländern. Das spricht dafür, dass Anleger heute die Branche als Ganzes zurückkaufen und nicht einzelne Institute auswählen.
Wende an der Wall Street
Die späte Erholung in New York hebt die Stimmung in Europa.
Sektor im Plus
Acht Banken stehen unter den 25 größten Gewinnern im Index.
Zinsen
Am 17. Dezember dürfte die EZB die Leitzinsen anheben.
Dünner Handel
Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen.
Das Unternehmen
Vier Heimatmärkte, ein Hauptsitz in Helsinki
Nordea ist die größte Finanzgruppe Nordeuropas und in Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark zu Hause. Der Hauptsitz liegt seit 2018 in Helsinki und damit im Euroraum, die Aktie wird in Helsinki, Stockholm und Kopenhagen gehandelt. Diese Aufstellung unterscheidet Nordea von den meisten Banken im Index: Das Institut hängt nicht nur an der Europäischen Zentralbank, sondern auch an den Notenbanken in Schweden und Norwegen. Für den Euroraum gilt eine Zinserhöhung am 17. Dezember am Markt als nahezu ausgemacht, der Einlagensatz würde dann auf 2,75 Prozent steigen. Höhere Zinsen stützen in der Regel die Zinserträge. Bleiben sie lange hoch, wächst das Risiko von Kreditausfällen, im Norden vor allem bei Immobilienkrediten.
Häufige Fragen zur Nordea-Aktie
Warum ist die Nordea-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Nordea-Aktie steigt mit dem europäischen Bankensektor, der sich nach dem Tief seit Juni erholt. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Nordea-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Helsinki bei 16,14 Euro, ein Plus von 2,51 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nordea-Aktie?
Die ISIN lautet FI4000297767, die WKN A2N6F4. In Deutschland wird die Aktie unter 04Q gehandelt, in den USA als ADR unter NRDBY.
Wo ist Nordea tätig?
In Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark. Der Hauptsitz ist Helsinki.
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