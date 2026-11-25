An einem Tag, an dem der Nikkei 225 um 1.633 Punkte fiel, ragt ein Wert heraus: Die Nomura Research Institute Aktie (ISIN: JP3762800005, WKN: 630026, Tokio-Kürzel: 4307, deutsches Handelssymbol: NR7, US-Handelssymbol: NRILY) ist der größte Nikkei 225 Gewinner des Tages. In Tokio stieg der IT-Dienstleister nach Angaben japanischer Marktberichte erstmals seit einem Jahr auf ein Rekordhoch. Im deutschen Handel notierte die Nomura Research Institute Aktie am Morgen bei 37,20 Euro, ein Plus von 8,14 Prozent.
Nomura Research Institute Aktie Nikkei 225 Gewinner: Rekordhoch mitten im Kurssturz – warum dieser IT-Wert gegen den Trend steigt
Die Nomura Research Institute Aktie ist der größte Nikkei 225 Gewinner des Tages. Während der Index 2,78 Prozent verliert, klettert der IT-Dienstleister auf ein Rekordhoch. Auslöser ist ein angehobenes Kursziel eines ausländischen Wertpapierhauses – dazu kommen ein Aktienrückkauf und die Flucht der Anleger aus KI-Hardware.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Drei Treiber, eine Richtung
Kursziel angehoben
Auslöser des Kurssprungs war nach japanischen Marktberichten die Anhebung des Kursziels durch ein ausländisches Wertpapierhaus. Mitte November hatte bereits Morgan Stanley MUFG die Aktie auf seine Japan-Fokusliste gesetzt und auf die Rolle des Unternehmens bei KI-Projekten in der Wirtschaft verwiesen.
Aktienrückkauf abgeschlossen
Am 20. November kaufte das Unternehmen 3.746.100 eigene Aktien für insgesamt rund 22,6 Milliarden Yen zurück und plant, Aktien einzuziehen.
Umschichtung von Hardware zu Dienstleistung
Während Chipwerte verkauft wurden, legten IT-Dienstleister wie NEC, Obic und TIS zu. Anleger suchen Unternehmen, die an der Einführung von KI verdienen, ohne Milliarden in Rechenzentren stecken zu müssen.
Defensive Qualität
Am Mittwoch flossen Mittel in Branchen mit stabilen Erträgen. Langfristige Kundenverträge machen das Geschäft von Nomura Research Institute gut planbar.
Einordnung
Gewinner der KI – ohne Chipfabrik
Nomura Research Institute ist Japans größtes Beratungs- und IT-Systemhaus und betreibt unter anderem zentrale Systeme für die Finanzbranche. Der Kursverlauf am Mittwoch zeigt eine Verschiebung im Denken der Anleger: Nicht mehr jeder KI-Wert wird gleich behandelt. Hersteller von Hardware, deren Aufträge an immer neuen Investitionsrunden hängen, werden verkauft. Dienstleister, die Unternehmen bei der Nutzung der Technik helfen, sind gefragt. Dass der Nikkei 225 Gewinner des Tages ausgerechnet ein IT-Berater ist, passt in dieses Bild.
Häufige Fragen zur Nomura Research Institute Aktie
Warum ist die Nomura Research Institute Aktie heute Nikkei 225 Gewinner?
Ein ausländisches Wertpapierhaus hat sein Kursziel angehoben. Zudem profitierte die Aktie von der Umschichtung aus KI-Hardware in IT-Dienstleister und von einem abgeschlossenen Aktienrückkauf.
Gehört Nomura Research Institute zur Bank Nomura?
Das Unternehmen ist ein eigenständig börsennotiertes Mitglied der Nomura-Gruppe.
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