Nomura Research Institute ist Japans größtes Beratungs- und IT-Systemhaus und betreibt unter anderem zentrale Systeme für die Finanzbranche. Der Kursverlauf am Mittwoch zeigt eine Verschiebung im Denken der Anleger: Nicht mehr jeder KI-Wert wird gleich behandelt. Hersteller von Hardware, deren Aufträge an immer neuen Investitionsrunden hängen, werden verkauft. Dienstleister, die Unternehmen bei der Nutzung der Technik helfen, sind gefragt. Dass der Nikkei 225 Gewinner des Tages ausgerechnet ein IT-Berater ist, passt in dieses Bild.