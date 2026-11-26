Die Nokia Aktie (ISIN: FI0009000681, Ticker: NOKIA, Xetra: NOA3) steht an der Spitze des Euro Stoxx 50: Am Donnerstagvormittag stieg sie um 10:25 Uhr an der Börse Xetra um 5,3 Prozent auf 6,65 Euro. Die Nokia Aktie Prognose der Analysten bleibt dennoch deutlich höher, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 10,5 bis 10,8 Euro, während Nvidia seine Beteiligung am Konzern im dritten Quartal um mehr als die Hälfte reduziert hat.
Nokia Aktie Prognose: Nvidia halbiert die Beteiligung, Analysten sehen im Schnitt über 10 Euro – wer liegt richtig?
Die Nokia Aktie führt den Euro Stoxx 50 an, doch die Nokia Aktie Prognose bleibt umstritten: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 10,5 Euro, die Spanne reicht von 5 bis 18 Euro. Nvidia hat mehr als die Hälfte seiner Beteiligung verkauft, der KI-Umsatz wächst um 123 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nokia Oyj
- Ticker / Börse
- NOKIA (Helsinki), NOA3 (Xetra)
- ISIN
- FI0009000681
- 52-Wochen-Spanne
- 5,13 bis 14,995 EUR
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (viertes Quartal und Gesamtjahr 2026)
- Dividende
- 0,03 EUR je Aktie (gezahlt am 5.11.2026)
Stand: 26.11.2026, Xetra-Kurs 10:25 Uhr MEZ; 52-Wochen-Spanne laut Börsenplatz Xetra
Die Erholung kommt nach einem harten Start in die Woche: Am Montag stieg die Aktie um rund 10 Prozent, am Dienstag verlor sie 5,1 Prozent auf 6,66 Euro, am Mittwoch gab sie nach einem Minus der Nasdaq-Werte weiter nach. Heute ziehen europäische Technologiewerte nach dem KI-Ausverkauf wieder an. Dieser Beitrag ordnet die Nokia Aktienprognose ein: Zahlen, Unternehmensprognose, Analystenstimmen und Chartmarken. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Kernaussagen
Nokia Aktie Prognose: die fünf wichtigsten Punkte
KI-Geschäft wächst stark
Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden stieg im dritten Quartal um 123 Prozent, der Auftragseingang aus diesem Bereich um 118 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro.
Ergebnis legt zu, Cashflow bleibt schwach
Das vergleichbare operative Ergebnis stieg um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Der freie Cashflow lag im Quartal bei minus 99 Millionen Euro, die Cashflow-Prognose wurde gesenkt.
Nvidia reduziert die Beteiligung
Nvidia verkaufte nach einer Pflichtmeldung im dritten Quartal rund 93,5 Millionen Aktien und hält nur noch etwa 1,25 Prozent.
Analysten sehen Aufwärtspotenzial
Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 58 bis 62 Prozent über dem aktuellen Kurs, die Spanne ist aber extrem breit.
Chart bleibt fragil
Die Aktie notiert rund 55 Prozent unter dem Juni-Hoch. Die Marke von 6,82 Euro fiel am Dienstag; das 52-Wochen-Tief liegt bei 5,13 Euro.
Was ist passiert?
Warum bewegt sich die Nokia Aktie – und was bedeutet der Nvidia-Verkauf?
Die Schwankungen der Nokia Aktie haben in dieser Woche zwei Gründe: den allgemeinen KI-Ausverkauf und die Beteiligungsmeldung von Nvidia. Nvidia hatte im Oktober 2025 eine Milliarde Dollar in Nokia investiert und zu 6,01 Dollar je Aktie gekauft. Nach der aktuellen Pflichtmeldung für das dritte Quartal 2026 verkaufte der Chipkonzern 93,53 Millionen Aktien. Die Beteiligung sank von über 166 Millionen Aktien (rund 2,9 Prozent) auf rund 72,9 Millionen (rund 1,25 Prozent), im Wert von etwa 739 Millionen Dollar.
Nokia sagt, die Partnerschaft laufe wie geplant. Unabhängige Branchenanalysten werten den Verkauf nach Berichten eher als Gewinnmitnahme und Portfolio-Umschichtung denn als Rückzug aus der gemeinsamen Arbeit an KI-Funknetzen. Die Aktie hat dennoch gelitten, auch weil KI-Werte in Europa zuletzt insgesamt unter Druck standen. Heute profitiert sie, wie der gesamte Technologiesektor, von der Erholung nach dem Tief seit April.
Geschäftsmodell
Was macht Nokia – und woher kommt das Wachstum?
Nokia baut Netzwerktechnik: Mobilfunkausrüstung für Betreiber, optische Netze und IP-Router für Rechenzentren und Telekomkonzerne sowie Patentlizenzen. Seit der Übernahme von Infinera ist das Segment Network Infrastructure der Wachstumsmotor, weil es Glasfaser- und Routing-Technik für KI-Rechenzentren liefert. Im dritten Quartal erzielte das Segment 2,16 Milliarden Euro Umsatz (plus 17 Prozent), die Mobilfunksparte 2,90 Milliarden Euro (plus 5 Prozent).
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie steht es um die Zahlen der Nokia Aktie?
Nokia legte die Zahlen zum dritten Quartal am 22. Oktober vor. Das vergleichbare Ergebnis überzeugte, die berichteten Zahlen wurden durch Restrukturierungskosten belastet:
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Prognose
|Nettoumsatz
|5.154 Mio. EUR
|+10 % zum Vorjahr
|Vergleichbares operatives Ergebnis
|605 Mio. EUR
|+35 %; Marge 11,7 %
|Berichtetes operatives Ergebnis
|196 Mio. EUR
|-22 %; Marge 3,8 %
|Gewinn je Aktie (vergleichbar)
|0,09 EUR
|berichtet 0,03 EUR
|Freier Cashflow
|-99 Mio. EUR
|Nettoliquidität 2.584 Mio. EUR
|Prognose 2026
|–
|vergleichbares operatives Ergebnis 2,1 bis 2,6 Mrd. EUR (unverändert)
Vergleichbar = bereinigt um Sondereffekte (Restrukturierung, Kaufpreisallokation). Prognose bei einem Wechselkurs von 1,14 US-Dollar je Euro.
Quelle: Nokia Oyj, Zwischenbericht zum dritten Quartal 2026 (22.10.2026)
Weniger erfreulich: Nokia senkte die Spanne für die Umwandlung des operativen Ergebnisses in freien Cashflow auf 35 bis 55 Prozent (zuvor 55 bis 75 Prozent), unter anderem wegen höherer Vorräte, und hob die erwarteten Restrukturierungskosten für das Jahr auf 1,1 Milliarden Euro (zuvor 0,8 Milliarden). Das mittelfristige Ziel aus dem Kapitalmarkttag 2025 bleibt ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,7 bis 3,2 Milliarden Euro bis 2028. Die Dividende betrug 0,03 Euro je Aktie. Die nächsten Zahlen erscheinen am 28. Januar 2027.
Konsens
Wie lautet die Nokia Aktienprognose für 2026 bis 2028?
Die Analysten erwarten für die kommenden Jahre steigende Gewinne. Die Tabelle zeigt die Konsensschätzungen und das daraus abgeleitete KGV beim Xetra-Kurs von 6,65 Euro.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz
|rund 20,8 Mrd. EUR
|rund 22,5 Mrd. EUR
|–
|Gewinn je Aktie
|0,36 EUR
|0,43 EUR
|0,51 EUR
|KGV (Redaktionsrechnung)
|rund 18,5
|rund 15,5
|rund 13
|Dividende je Aktie
|0,15 EUR
|0,17 EUR
|0,19 EUR
Gewinn je Aktie bereinigt. KGV als Redaktionsrechnung (Kurs 6,65 EUR geteilt durch Gewinn je Aktie). Umsatz 2028 nicht ermittelt. Schätzungen unterschiedlicher Datenanbieter weichen ab.
Quelle: Analystenkonsens (Datenanbieter), Stand November 2026; Redaktionsrechnung
Im Branchenvergleich wird die Nokia Aktie mit einem erwarteten KGV von rund 18 bis 19 für 2026 höher bewertet als Ericsson (rund 17) und Cisco (rund 17), aber niedriger als Ciena (rund 23). Diese Peer-Werte stammen aus einer früheren Auswertung der Redaktion und konnten nicht neu geprüft werden. Der Fünfjahresschnitt der Nokia Aktie liegt bei rund 14.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Nokia Aktie zu?
Der Konsens ist freundlich. Laut Datenanbietern liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 10,5 bis 10,8 Euro. Unter rund 22 Analysten empfehlen 12 Kaufen, 4 Halten und 7 Verkaufen; je nach Anbieter weichen die Zählungen ab. Das höchste Ziel beträgt 18 Euro (JPMorgan), das niedrigste rund 5 Euro. Gegenüber dem Kurs von 6,65 Euro ergibt der Durchschnitt ein rechnerisches Potenzial von rund 58 bis 62 Prozent.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Inderes
|Reduzieren (zuvor Verkaufen)
|7,00 EUR (zuvor 6,50)
|23.10.2026
|Analystenstudie Inderes
|Goldman Sachs
|Neutral
|8,80 EUR (zuvor 8,50)
|26.10.2026
|Analystenstudie Goldman Sachs
|Bernstein
|Market Perform
|9,53 EUR
|22.10.2026
|Analystenstudie Bernstein
|Deutsche Bank
|Kaufen
|10,00 EUR (zuvor 11,50)
|28.10.2026
|Analystenstudie Deutsche Bank
|Bank of America
|Kaufen
|13,50 EUR (zuvor 16,00)
|12.11.2026
|Analystenstudie Bank of America
|Jefferies
|Kaufen
|13,80 EUR
|02.11.2026
|Analystenstudie Jefferies
|JPMorgan
|Overweight
|18,00 EUR
|23.10.2026
|Analystenstudie JPMorgan
Sortiert nach Kursziel. Nach der Nvidia-Meldung (ab 17.11.) lagen keine neuen Änderungen vor. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, wiedergegeben nach Marktberichten
Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Häuser Nokias KI-Geschichte bewerten. Bank of America etwa bewertet nach Berichten das Optik- und IP-Geschäft mit dem 30-Fachen des operativen Ergebnisses für 2028, während Inderes vor Risiken für das Vertrauen in die KI-Funknetz-Strategie warnt, besonders nach dem Nvidia-Verkauf.
Wer die Nokia Aktie Prognose liest, sollte die Verteilung der Ziele im Blick behalten: Der Durchschnitt von rund 10,5 Euro wird von wenigen hohen Zielen wie 18 Euro mitgezogen.
Charttechnik
Wie sieht das Chartbild der Nokia Aktie aus?
Die Nokia Aktie hat in diesem Jahr einen langen Weg zurückgelegt: Nach dem Hoch von 14,995 Euro im Juni fiel sie auf einen Kurs von rund 6,65 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 5,13 Euro. Das Sechs-Monats-Tief bei 6,82 Euro wurde am Dienstag mit einem Schlusskurs von 6,66 Euro unterschritten. Eine Widerstandszone sehen Beobachter bei rund 7,50 Euro, das Montags-Hoch lag bei etwa 7,00 Euro. Verlässliche aktuelle Werte für 50- und 200-Tage-Linie lagen der Redaktion nicht vor; der Kurs notiert aber deutlich unter dem Niveau von rund 9 Euro, auf dem die Linien Anfang Oktober lagen.
Diese Marken beschreiben den Chart und sind keine Prognose.
Szenarien
Nokia Aktie 2026/2027: Bull-, Base- und Bear-Case der Analysten
|Szenario
|Argumente laut Analysten
|Kursmarken Dritter
|Bull-Case
|KI-Umsatz, Optik und IP wachsen 2027 um 25 bis 30 Prozent, Marge steigt
|JPMorgan 18 EUR, Jefferies 13,80 EUR
|Base-Case
|Wachstum trägt, Cashflow und Restrukturierung bremsen
|Konsens rund 10,5–10,8 EUR
|Bear-Case
|Nvidia-Rückzug, Mobilfunkmarkt flach, Wettbewerb von Cisco, Arista und Ericsson
|Inderes 7,00 EUR, niedrigstes Ziel rund 5 EUR
Kursmarken sind Kursziele von Analysten, keine Prognose von aktiencheck.de. Kursziele sind keine Garantie.
Quelle: Analystenstudien (siehe Tabelle der Kursziele); Datenanbieter für Konsens und Spanne
Termine
Was Anleger der Nokia Aktie jetzt beobachten
Laufend: Entwicklung der KI-Aufträge und der Partnerschaft mit Nvidia.
Dezember 2026: Weitere Analystenupdates nach der Beteiligungsmeldung.
28. Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2026 samt Ausblick 2027.
Laufend: Fortschritte bei Restrukturierung und Cashflow-Umwandlung.
FAQ
Häufige Fragen zur Nokia Aktie Prognose
Wie lautet die Nokia Aktie Prognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter bei rund 10,5 bis 10,8 Euro. Die Spanne reicht von rund 5 bis 18 Euro.
Welches Kursziel hat die Nokia Aktie? Einzelne Häuser nennen etwa 18 Euro (JPMorgan), 13,80 Euro (Jefferies), 10 Euro (Deutsche Bank) oder 7 Euro (Inderes).
Warum steigt die Nokia Aktie heute? Die Aktie profitiert von der Erholung europäischer Technologiewerte nach dem KI-Ausverkauf. Konkrete neue Unternehmensnachrichten gab es nicht.
Wann legt Nokia die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 erscheinen am 28. Januar 2027.
Ist die Nokia Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Sie fasst Zahlen und Einschätzungen Dritter zusammen.
Hinweis zur Weitergabe: Der Beitrag gibt Einschätzungen externer Analystenhäuser wieder. Die Einschätzung der Deutschen Bank (Kaufen, Kursziel 10,00 Euro, 28. Oktober 2026) stammt von Deutsche Bank Research; die zugehörigen Offenlegungen finden Sie hier. Offenlegungen weiterer genannter Häuser: Goldman Sachs, Bernstein, Jefferies, J.P. Morgan. Verantwortlich für die Weitergabe ist Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nokia Oyj (NOA3): Kaufen, Kursziel 10,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 11:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 11:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.