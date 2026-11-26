Die Schwankungen der Nokia Aktie haben in dieser Woche zwei Gründe: den allgemeinen KI-Ausverkauf und die Beteiligungsmeldung von Nvidia. Nvidia hatte im Oktober 2025 eine Milliarde Dollar in Nokia investiert und zu 6,01 Dollar je Aktie gekauft. Nach der aktuellen Pflichtmeldung für das dritte Quartal 2026 verkaufte der Chipkonzern 93,53 Millionen Aktien. Die Beteiligung sank von über 166 Millionen Aktien (rund 2,9 Prozent) auf rund 72,9 Millionen (rund 1,25 Prozent), im Wert von etwa 739 Millionen Dollar.

Nokia sagt, die Partnerschaft laufe wie geplant. Unabhängige Branchenanalysten werten den Verkauf nach Berichten eher als Gewinnmitnahme und Portfolio-Umschichtung denn als Rückzug aus der gemeinsamen Arbeit an KI-Funknetzen. Die Aktie hat dennoch gelitten, auch weil KI-Werte in Europa zuletzt insgesamt unter Druck standen. Heute profitiert sie, wie der gesamte Technologiesektor, von der Erholung nach dem Tief seit April.