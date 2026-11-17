Die Nokia Aktie (Ticker NOKIA, Helsinki; ISIN FI0009000681) steht am Dienstag erneut unter Verkaufsdruck: Um 17:10 Uhr kostete das Papier auf Tradegate 6,947 Euro, 3,65 Prozent weniger als am Vortag. Auslöser ist Nvidias Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht, wonach der Chipkonzern im dritten Quartal mehr als die Hälfte seiner Nokia-Aktien verkauft hat. Die Nokia Aktienprognose der Analysten liegt deutlich höher: Im Schnitt sehen 22 von MarketScreener erfasste Experten den Wert bei 10,53 Euro.
Nokia Aktie Prognose: Nvidia halbiert seinen Anteil, Analysten sehen im Schnitt rund 10,50 Euro – wie belastbar ist die KI-Wende jetzt noch?
Die Nokia Aktie rutscht nach Nvidias Teilverkauf unter 7 Euro und nähert sich dem Tief vom 5. November. Die Nokia Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei 10,53 Euro, die Ziele reichen von 4,65 bis 18 Euro. Was Unternehmensprognose, Konsens für 2026 und 2027, Kursziele, Bewertung gegenüber Ericsson, Ciena und Cisco sowie die Szenarien rund um Glasfaser-Optik und Mobilfunk für die Nokia Aktie bedeuten.
Für die Nokia Aktie Prognose ist der Zeitpunkt unangenehm. Operativ liefert der finnische Netzwerkausrüster im Geschäft mit Rechenzentren dreistellige Zuwachsraten, an der Börse aber hat sich der Kurs seit dem Rekord im Juni ungefähr halbiert. Nvidias Rückzug trifft die Erzählung, die den Aufschwung getragen hatte.
Nvidia kappt den Anteil um 56 Prozent
Laut 13F-Meldung sank Nvidias Bestand zwischen Ende Juni und Ende September von 166,4 auf 72,9 Millionen Nokia-Aktien.
Prognose 2026 bestätigt
Nokia erwartet ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro und sieht sich über der Mitte dieser Spanne.
Analysten weit auseinander
Die Kursziele reichen von 4,65 bis 18 Euro. Bank of America bestätigte zuletzt „Buy“ mit 13,50 Euro, Inderes rät mit 7 Euro zum Reduzieren.
Bewertung im Mittelfeld
Mit einem KGV von rund 19 für 2026 liegt Nokia etwa gleichauf mit Ericsson und Cisco, aber unter Ciena.
Der Auslöser
Warum fällt die Nokia Aktie nach Nvidias Teilverkauf?
Im Oktober 2025 war Nvidia mit einer Milliarde Dollar bei Nokia eingestiegen, zu 6,01 Dollar je Aktie, verbunden mit einer Partnerschaft für KI-gestützte Mobilfunknetze (AI-RAN). Die Beteiligung galt als Gütesiegel für die KI-Wende des Konzerns. Nun zeigt Nvidias Meldung für das dritte Quartal, dass 93,5 Millionen Aktien verkauft wurden. Der verbliebene Anteil von rund 1,3 Prozent war zum 30. September 738,8 Millionen Dollar wert.
Das finnische Analysehaus Inderes, das Nokia selbst mit „Reduzieren“ einstuft, sieht keinen Grund, seine Schätzungen zu ändern: Auf Geschäft, Auftragsbestand und AI-RAN-Kooperation habe der Verkauf keinen direkten Einfluss, wahrscheinlich handle es sich um Gewinnmitnahmen. Das größere Risiko sieht Inderes im Vertrauen der Anleger in die AI-RAN-Geschichte, die einen wichtigen Teil der Bewertungsprämie getragen habe. Im Tagesverlauf rutschte die Aktie in Helsinki bis auf 6,87 Euro. Damit nähert sie sich dem Sechs-Monats-Tief von 6,82 Euro vom 5. November. Positive Meldungen wie ein Patentlizenzvertrag mit ASUS und die Beteiligung an einem Konsortium für eine europäische KI-Gigafactory im Norden änderten daran wenig. Dazu kommt Zurückhaltung im gesamten KI-Sektor vor den Nvidia-Zahlen am Dienstagabend.
Geschäftsmodell
Womit verdient Nokia heute sein Geld?
Mit Handys hat Nokia nichts mehr zu tun. Der Konzern gliedert sich vor allem in zwei Bereiche: Network Infrastructure bündelt Glasfaser-Übertragungstechnik (Optical Networks), Router (IP Networks) und Festnetztechnik, Mobile Infrastructure umfasst Mobilfunknetze, Kernnetze und die margenstarken Patentlizenzen. Durch die Übernahme des US-Optikspezialisten Infinera ist Nokia zu einem wichtigen Lieferanten für die Vernetzung von KI-Rechenzentren geworden. Diese Kundengruppe wächst rasant, während der klassische Markt für Mobilfunknetze nach Einschätzung von Vorstandschef Justin Hotard flach bleibt.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die Nokia Aktienprognose des Unternehmens?
Die operativen Zahlen stützen die Nokia Aktie, der Cashflow nicht.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro. Mit KI- und Cloud-Kunden setzte Nokia 123 Prozent mehr um, die Aufträge aus dieser Gruppe legten um 118 Prozent zu. Das vergleichbare operative Ergebnis kletterte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro und übertraf die Erwartung von rund 453 Millionen Euro deutlich, die Marge stieg auf 11,7 Prozent. Die Kehrseite: Wegen Umbaukosten blieb das berichtete operative Ergebnis bei 196 Millionen Euro, der freie Cashflow lag bei minus 99 Millionen Euro.
Für 2026 bestätigte das Management ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro und erwartet einen Wert über der Mitte. Im vierten Quartal soll der Umsatz gegenüber dem dritten um 20 bis 24 Prozent steigen. Die Umwandlung des Ergebnisses in freien Cashflow senkte Nokia dagegen auf 35 bis 55 Prozent, die Umbaukosten veranschlagt der Konzern nun auf rund 1,1 Milliarden Euro. Der wichtigste Wegweiser für die Nokia Aktie 2027: Optical und IP Networks sollen dann zusammen um 25 bis 30 Prozent wachsen. Für 2028 peilt Nokia seit dem Kapitalmarkttag im November 2025 ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,7 bis 3,2 Milliarden Euro an.
|Kennzahl
|Prognose Nokia
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Umsatz
|Q4: +20 bis 24 % ggü. Q3
|20,77 Mrd. € (+4,4 %)
|22,49 Mrd. € (+8,3 %)
|Vergl. operatives Ergebnis
|2,1–2,6 Mrd. € (über Mitte); 2028: 2,7–3,2 Mrd. €
|rund 2,36 Mrd. €
|–
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|–
|0,36 €
|0,43 €
|KGV (bereinigt)
|–
|rund 19,3
|rund 16,2
Konsens laut stockanalysis.com (S&P Global, 13 Analysten, Stand 27.10.2026), EPS bereinigt. Konsens vergleichbares operatives Ergebnis 2026 laut TIKR. KGV eigene Rechnung mit 6,947 Euro (Tradegate, 17.11.2026, 17:10 Uhr MEZ).
Quelle: Nokia (Zwischenbericht Q3 vom 22.10.2026, Kapitalmarkttag November 2025), stockanalysis.com, TIKR
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Nokia Aktie zu?
Laut MarketScreener kommen 22 Analysten im Schnitt auf ein Kursziel von 10,53 Euro, gut 50 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 4,65 bis 18 Euro, der Konsens lautet „Aufstocken“. Die Übersicht von finanzen.net mit acht Häusern ergibt 10,77 Euro. Unter den US-Analysten, die den Hinterlegungsschein (ADR) verfolgen, raten laut stockanalysis.com 11 von 13 zum Kauf.
Am optimistischsten ist JPMorgan, das nach den Quartalszahlen am 23. Oktober „Overweight“ mit 18 Euro bestätigte. Jüngste Stimme ist die Bank of America: Nach Investorengesprächen bekräftigte sie am 12. November „Buy“ mit einem Kursziel von 13,50 Euro; Mitte Oktober hatte das Institut noch 16 Euro genannt. Die Analysten verweisen laut Börse Express auf das Wachstumsziel für Optical und IP Networks und halten den Anlauf der neuen Indiumphosphid-Fertigung in San José bis Ende 2026 für planmäßig. Jefferies blieb am 2. November bei „Buy“ mit 13,80 Euro. Die Deutsche Bank senkte ihr Ziel am 28. Oktober von 11,50 auf 10 Euro, bleibt aber bei „Buy“. Skeptisch sind Barclays mit „Underweight“ und 8,50 Euro sowie Inderes, das am 23. Oktober von „Verkaufen“ auf „Reduzieren“ hochstufte und sein Ziel von 6,50 auf 7 Euro anhob.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Bank of America
|Buy
|13,50 € (bestätigt)
|12.11.2026
|Börse Express, ad-hoc-news.de
|Jefferies
|Buy
|13,80 €
|02.11.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|11,50 → 10,00 €
|28.10.2026
|finanzen.net
|Goldman Sachs
|Neutral
|8,50 → 8,80 €
|26.10.2026
|finanzen.net
|JPMorgan
|Overweight
|18,00 € (bestätigt)
|23.10.2026
|finanzen.net
|Inderes
|Verkaufen → Reduzieren
|6,50 → 7,00 €
|23.10.2026
|Börse Express
|Rosenblatt (Michael Genovese)
|Buy
|15 → 14 US-$
|23.10.2026
|247wallst.com, stockanalysis.com
|Bernstein
|Market Perform
|9,53 €
|22.10.2026
|finanzen.net
|UBS
|Neutral
|11,00 €
|02.07.2026
|finanzen.net
|Barclays
|Underweight
|8,50 €
|29.06.2026
|finanzen.net
Kursziele in Euro, Rosenblatt in US-Dollar für den ADR. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Barclays und UBS laut finanzen.net mit älterem Datum.
Quelle: Börse Express, ad-hoc-news.de, finanzen.net, MarketScreener, stockanalysis.com, 247wallst.com
Bewertung
Ist die Nokia Aktie im Vergleich zu Ericsson, Ciena und Cisco günstig?
Auf Basis des bereinigten Konsens-EPS kommt die Nokia Aktie auf ein KGV von rund 19 für 2026 und gut 16 für 2027. Nach berichteten Zahlen, belastet durch Umbaukosten, liegt das KGV laut stockanalysis.com über 50. Der Börsenwert beträgt rund 39 Milliarden Euro, Nokia verfügte Ende September über eine Nettoliquidität von 2,58 Milliarden Euro und zahlt eine Quartalsdividende von 3 Cent je Aktie.
|Unternehmen
|Schwerpunkt
|Stand
|KGV erwartet
|Börsenwert
|Nokia
|Optik, IP, Mobilfunk
|17.11.2026
|rund 19,3
|rund 39 Mrd. €
|Ericsson
|Mobilfunknetze
|22.10.2026
|17,0
|33,5 Mrd. $
|Ciena
|Optische Netze
|06.11.2026
|23,4
|34,5 Mrd. $
|Cisco
|Router, Switches
|13.11.2026
|17,2
|376,5 Mrd. $
Erwartetes KGV (Forward P/E) laut stockanalysis.com zu den genannten Stichtagen; Nokia eigene Rechnung mit Konsens-EPS 2026e. Ericsson und Ciena als US-Notierung (ADR bzw. Aktie) in Dollar.
Quelle: stockanalysis.com, eigene Rechnung
Nokia sitzt damit zwischen den Welten: Teurer als der Mobilfunk-Rivale Ericsson, dessen Geschäft stärker vom stagnierenden Netzausbau der Telekomkonzerne abhängt, aber günstiger als der Optik-Spezialist Ciena, der ganz auf die Vernetzung von Rechenzentren und Glasfasernetzen ausgerichtet ist. Die Bank of America leitet ihr Kursziel aus einer solchen Zweiteilung ab: Laut MarketScreener bewertete sie im Oktober Optical und IP Networks mit dem 30-Fachen des erwarteten operativen Ergebnisses 2028, die übrigen Bereiche mit dem 10-Fachen.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Nokia Aktie Prognose?
Charttechnisch ist die Lage angeschlagen. Seit dem Rekordhoch von knapp 15 Euro im Juni hat die Aktie mehr als die Hälfte verloren, allein im Oktober gab sie rund 17 Prozent ab. Die wichtigste Unterstützung ist nun das Sechs-Monats-Tief von 6,82 Euro vom 5. November, das am Dienstag nur knapp verfehlt wurde. Nach oben bildet die Zone um 7,50 Euro, in der die Aktie in der Vorwoche notierte, die erste Hürde. Trotz des Absturzes liegt das Papier gegenüber dem Jahresbeginn noch rund ein Viertel im Plus.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Nokia Aktienprognose diskutiert der Markt?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die Übersicht ordnet die Spanne der Analystenziele und die jeweils genannten Begründungen ein.
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|13,50–18 € (Bank of America, Jefferies, JPMorgan)
|KI-Rechenzentren treiben Optik und IP, neue Fertigung erweitert Kapazität, Spielraum für höhere Prognosen (BofA)
|Base-Case
|8,80–11 € (Goldman Sachs, Bernstein, Deutsche Bank, UBS); Ø 10,53 €
|Wachstum im Netzwerkgeschäft, aber schwacher Cashflow und hohe Umbaukosten
|Bear-Case
|7–8,50 € (Inderes, Barclays), Tiefstziel 4,65 €
|Vertrauen in AI-RAN schwindet (Inderes), Mobilfunkmarkt flach, KI-Investitionen könnten nachlassen
Kursziele Dritter; Zuordnung nach Höhe der Ziele, Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen. Tiefstziel ohne Hausnamen laut MarketScreener.
Quelle: MarketScreener, Börse Express, finanzen.net, 247wallst.com
Termine
Was Anleger bei der Nokia Aktie jetzt beobachten
17. November, nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für KI-Werte.
3. Dezember 2026 und 4. Februar 2027: Fristen der EU-Ausschreibung für KI-Gigafactories, an der sich das Nokia-Konsortium beteiligt.
Ende 2026: Geplanter Abschluss der Infinera-Integration und Produktionsstart der Indiumphosphid-Fertigung in San José.
28. Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026, erwartet wird auch der Ausblick auf 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur Nokia Aktienprognose
Wie lautet die Nokia Aktienprognose der Analysten?
Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 10,53 Euro (Stand 17.11.2026). Die Spanne reicht von 4,65 bis 18 Euro.
Warum fällt die Nokia Aktie heute?
Nvidia hat laut seiner 13F-Meldung im dritten Quartal rund 56 Prozent seiner Nokia-Aktien verkauft. Anleger sorgen sich um die Glaubwürdigkeit der KI-Wende.
Was erwarten Analysten für die Nokia Aktie 2027?
Der Konsens rechnet laut stockanalysis.com mit 22,49 Milliarden Euro Umsatz und 0,43 Euro bereinigtem Gewinn je Aktie. Nokia selbst erwartet für Optical und IP Networks 25 bis 30 Prozent Wachstum.
Wie lautet die Prognose von Nokia für 2026?
Nokia erwartet ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro und sieht sich über der Mitte dieser Spanne.
Wann legt Nokia die nächsten Zahlen vor?
Am 28. Januar 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 13,50 Euro der Bank of America, veröffentlicht laut Börse Express und ad-hoc-news.de am 12.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: Bank of America, Jefferies, J.P. Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Barclays, UBS, Bernstein. Für Inderes und Rosenblatt lag keine geprüfte öffentliche Offenlegungsseite vor. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nokia Oyj (NOKIA): Kaufen, Kursziel 13,50 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Bank of America vom 12.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 17:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 17:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Bank of America.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.