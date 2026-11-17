Wie lautet die Nokia Aktienprognose der Analysten?

Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 22 Analysten bei 10,53 Euro (Stand 17.11.2026). Die Spanne reicht von 4,65 bis 18 Euro.

Warum fällt die Nokia Aktie heute?

Nvidia hat laut seiner 13F-Meldung im dritten Quartal rund 56 Prozent seiner Nokia-Aktien verkauft. Anleger sorgen sich um die Glaubwürdigkeit der KI-Wende.

Was erwarten Analysten für die Nokia Aktie 2027?

Der Konsens rechnet laut stockanalysis.com mit 22,49 Milliarden Euro Umsatz und 0,43 Euro bereinigtem Gewinn je Aktie. Nokia selbst erwartet für Optical und IP Networks 25 bis 30 Prozent Wachstum.

Wie lautet die Prognose von Nokia für 2026?

Nokia erwartet ein vergleichbares operatives Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Milliarden Euro und sieht sich über der Mitte dieser Spanne.

Wann legt Nokia die nächsten Zahlen vor?

Am 28. Januar 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.