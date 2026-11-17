Unter dem Strich sieht es weniger glänzend aus. Wegen Umbau- und Integrationskosten blieb das berichtete operative Ergebnis bei nur 196 Mio. Euro. Die Umbaukosten veranschlagt Nokia inzwischen auf rund 1,1 Mrd. Euro, die Umwandlung von Gewinn in freien Cashflow nur noch auf 35 bis 55 %. Die Jahresprognose für das vergleichbare operative Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Mrd. Euro bestätigte der Konzern.

Vorstandschef Justin Hotard baut Nokia konsequent zum Netzwerkausrüster für Rechenzentren um: Glasfaser-Optik, IP-Router und KI-gestützte Mobilfunknetze. Die Sparten IP-Netze (+43 %) und Optik (+18 %) zeigen, dass dieser Kurs greift.