Ein Jahr lang war Nvidia der stärkste Fürsprecher der Nokia-Wende. Jetzt hat der Chipkonzern seinen Einsatz still und leise mehr als halbiert. Aus Nvidias Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht für das dritte Quartal (13F) geht hervor: Der Bestand an Nokia-Aktien schrumpfte zwischen Ende Juni und Ende September von 166,4 Millionen auf 72,9 Millionen Stück. Die Nokia-Aktie (Helsinki: NOKIA, ISIN FI0009000681) reagierte am Dienstag mit einem Abschlag von rund 4,2 % auf etwa 6,91 Euro – nahe am Tagestief. Damit hat das Papier seit dem Rekord im Juni ungefähr die Hälfte seines Werts verloren.
Nokia-Aktie: Nvidia verkauft mehr als die Hälfte – wackelt jetzt die KI-Fantasie?
Nvidia hat seinen Nokia-Anteil im dritten Quartal um rund 56 % gekappt. Die Nokia-Aktie fällt um rund 4 % – und steht nun etwa halb so hoch wie beim Rekord im Juni.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nokia Oyj
- Handelssymbol
- NOKIA (Helsinki), NOK (NYSE)
- ISIN
- FI0009000681
- Kurs
- rund 6,91 € (-4,2 %)
- 52-Wochen-Hoch
- 14,995 € (Juni 2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs laut Investing.com, 17.11.2026, 10:06 Uhr; Hoch laut Investing.com
Der Verkauf
Warum verkauft Nvidia Nokia-Aktien – und was steckt dahinter?
Im Oktober 2025 hatte Nvidia 1 Mrd. Dollar in Nokia investiert, zu 6,01 Dollar je Aktie. Das Paket brachte rund 2,9 % der Anteile – und eine Partnerschaft für KI-gestützte Mobilfunknetze (AI-RAN).
Die damalige Rechnung ging glänzend auf. Als die Nokia-Aktie im Juni ihr Hoch erreichte, lag Nvidia nach Berechnung des finnischen Analysehauses Inderes rund 180 % im Plus. Verkauft hat der Konzern im dritten Quartal 93,5 Millionen Aktien. Der verbleibende Anteil von rund 1,3 % war zum Stichtag 30. September noch 738,8 Mio. Dollar wert.
Inderes wertet den Schritt als wahrscheinliche Gewinnmitnahme. Auf die eigenen Schätzungen, den Auftragsbestand oder die AI-RAN-Kooperation habe der Verkauf keinen Einfluss. Das eigentliche Risiko liege im Vertrauen der Anleger in die AI-RAN-Geschichte. Nokia selbst hat den Schritt nach unserem Kenntnisstand nicht kommentiert.
Nokia ist dabei nicht allein. Dieselbe Mitteilung zeigt, dass Nvidia auch ein Viertel seiner Intel-Aktien abgegeben und die Synopsys-Position um knapp 10 % verkleinert hat. Aufgestockt wurde dagegen der SpaceX-Anteil, der nun Nvidias größte offengelegte Beteiligung ist. Der Wert des gesamten offengelegten Portfolios sank von 63,4 auf 48,3 Mrd. Dollar.
Das Geschäft
Wie gut läuft es operativ für die Nokia-Aktie?
Paradox an der Situation: Operativ läuft es so gut wie lange nicht. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 % auf 5,15 Mrd. Euro. Mit Kunden aus dem Bereich KI und Cloud – also Rechenzentrumsbetreibern und Hyperscalern – setzte Nokia 123 % mehr um, die Aufträge aus dieser Gruppe legten um 118 % zu. Das vergleichbare operative Ergebnis wuchs um 35 % auf 605 Mio. Euro, die Marge um 2,2 Prozentpunkte auf 11,7 %.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|5.154 Mio. €
|+10 %
|Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden
|–
|+123 %
|Network Infrastructure
|2.158 Mio. €
|+15 %
|Mobile Infrastructure
|2.902 Mio. €
|+5 %
|Vergleichbares operatives Ergebnis
|605 Mio. €
|+35 %
|Berichtetes operatives Ergebnis
|196 Mio. €
|–
Quelle: Nokia, Zwischenbericht Q3 2026 (6-K vom 22.10.2026)
Unter dem Strich sieht es weniger glänzend aus. Wegen Umbau- und Integrationskosten blieb das berichtete operative Ergebnis bei nur 196 Mio. Euro. Die Umbaukosten veranschlagt Nokia inzwischen auf rund 1,1 Mrd. Euro, die Umwandlung von Gewinn in freien Cashflow nur noch auf 35 bis 55 %. Die Jahresprognose für das vergleichbare operative Ergebnis von 2,1 bis 2,6 Mrd. Euro bestätigte der Konzern.
Vorstandschef Justin Hotard baut Nokia konsequent zum Netzwerkausrüster für Rechenzentren um: Glasfaser-Optik, IP-Router und KI-gestützte Mobilfunknetze. Die Sparten IP-Netze (+43 %) und Optik (+18 %) zeigen, dass dieser Kurs greift.
Die Fallhöhe
Ist der Absturz der Nokia-Aktie übertrieben oder überfällig?
Die Kursgrafik erzählt eine Geschichte von Übermut und Ernüchterung. Im Frühsommer trieb die KI-Fantasie die Aktie auf knapp 15 Euro, an der NYSE schloss der Hinterlegungsschein am 2. Juni bei 16,85 Dollar. Seither ging es fast ohne Unterbrechung abwärts; allein im Oktober verlor die Aktie rund 17 %. Gemessen am Jahresanfang notiert der US-Hinterlegungsschein trotz allem noch gut 20 % im Plus.
Nach dem Absturz ist die Bewertung gesunken, aber noch nicht billig: Auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut GuruFocus über 50, weil die hohen Umbaukosten den berichteten Gewinn drücken. Der Börsenwert beträgt rund 45 Mrd. Dollar.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die Nokia-Aktie?
Die Meinungen gehen weit auseinander. Laut der Übersicht von finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 10,77 Euro. Am optimistischsten ist JPMorgan mit „Overweight“ und 18 Euro (23. Oktober), gefolgt von Jefferies („Buy“, 13,80 Euro) und der Deutschen Bank („Buy“, 10 Euro). Neutral sind UBS (11 Euro), Bernstein (9,53 Euro) und Goldman Sachs (8,80 Euro), Barclays rät mit 8,50 Euro zum Untergewichten. Alle Ziele sind Einschätzungen der genannten Banken, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Rückenwind: Rechenzentren
Das Geschäft mit KI- und Cloud-Kunden wächst dreistellig, Aufträge ziehen ebenso stark an.
Rückenwind: Europas KI-Gigafactory
Mit Telia, Nscale, Skeleton und Verda bewirbt sich Nokia um eine EU-geförderte KI-Gigafactory im Norden Europas; Nokia soll die Standorte vernetzen.
Rückenwind: Partnerschaft bleibt
Laut Inderes ändert der Aktienverkauf nichts an der AI-RAN-Zusammenarbeit mit Nvidia.
Welche Termine sind für Nokia jetzt wichtig?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am späten Abend, die für den gesamten KI-Sektor die Richtung vorgeben dürften. Für die Gigafactory-Bewerbung laufen die EU-Fristen am 3. Dezember 2026 und am 4. Februar 2027 ab. Die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 legt Nokia am 28. Januar 2027 vor.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Wie viele Nokia-Aktien hat Nvidia verkauft?
Rund 93,5 Millionen Stück im dritten Quartal 2026. Der Bestand sank von 166,4 auf 72,9 Millionen Aktien, ein Minus von rund 56 %.
Arbeitet Nokia weiter mit Nvidia zusammen?
Laut Inderes ist die AI-RAN-Partnerschaft vom Verkauf nicht berührt. Eine Stellungnahme von Nokia lag uns nicht vor.
Wie stark wächst Nokia mit KI-Kunden?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden um 123 %, die Aufträge um 118 %.
Wann legt Nokia die nächsten Quartalszahlen vor?
Am 28. Januar 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.
Welches Kursziel haben Analysten für die Nokia-Aktie?
Im Schnitt 10,77 Euro laut finanzen.net, mit einer Spanne von 8,50 Euro (Barclays) bis 18 Euro (JPMorgan).
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