Es war eine Nachricht, die viele Nokia-Aktionäre kalt erwischte. Aus der jüngsten Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass Nvidia im dritten Quartal 93,53 Millionen Nokia-Aktien verkauft hat. Das entspricht 56 Prozent der Beteiligung. Übrig bleiben 72,86 Millionen Aktien im Wert von rund 739 Millionen Dollar. Die Nokia Aktie reagierte am Dienstag mit einem Minus von 3,72 Prozent auf 6,94 Euro in Helsinki, auf Xetra schloss sie bei 6,91 Euro.
Nokia Aktie: Nvidia verkauft mehr als die Hälfte seiner Beteiligung - Vertrauensbruch oder Kaufgelegenheit?
Nvidia hat seine Beteiligung an Nokia im dritten Quartal um 56 Prozent reduziert, die Nokia Aktie fiel daraufhin fast vier Prozent. Heute folgt die Gegenbewegung: Ein Patentdeal mit ASUS beendet einen Streit. Die große Analyse: was hinter dem Nvidia-Verkauf steckt, wie stark Nokias KI-Geschäft wirklich wächst und was Analysten der Nokia Aktie zutrauen.
Die Gegenbewegung
ASUS-Deal bringt Erleichterung
Am Mittwochmorgen zeigt die Nokia Aktie wieder nach oben. Vorbörslich wurden 7,06 Euro gezahlt, ein Plus von 2,17 Prozent. Auslöser ist eine mehrjährige Lizenzvereinbarung mit dem taiwanischen Computerhersteller ASUS über Nokias Videopatente. Damit endet ein Rechtsstreit zwischen beiden Unternehmen. Für Nokia ist das Patentgeschäft eine wichtige Säule mit hohen Margen, und jede beigelegte Auseinandersetzung macht die Erlöse besser planbar.
Die Einordnung
Warum der Nvidia-Verkauf kein Urteil über Nokia sein muss
Kein operativer Effekt
Das finnische Analysehaus Inderes sieht keine Auswirkungen auf das operative Geschäft. Die Zusammenarbeit zwischen Nokia und Nvidia bei KI-Netzwerken ist von der Beteiligung unabhängig.
Nvidia räumt das Depot auf
Nvidia hat im selben Quartal auch andere Beteiligungen reduziert. Der Verkauf passt eher zu einer Portfolio-Bereinigung als zu einem gezielten Signal gegen Nokia.
KI-Geschäft wächst stark
Im dritten Quartal stieg Nokias Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden um 123 Prozent. Das vergleichbare operative Ergebnis legte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro zu.
Neue Projekte
Nokia hat das Glasfaserprodukt „Fiber on the Go" vorgestellt und ist Teil eines Konsortiums, das eine europäische KI-Gigafactory in den Norden holen will.
Die Analysten
Kursziele weit über dem aktuellen Kurs
Die Analysten trauen der Nokia Aktie deutlich mehr zu, als der Kurs derzeit widerspiegelt. JPMorgan sieht das Kursziel bei 18 Euro und empfiehlt Overweight, Jefferies nennt 13,80 Euro und Kaufen. Vorsichtiger ist Bernstein mit 9,53 Euro und einer Einstufung als Market-Perform. Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei rund 10,50 Euro. All das sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Klar ist: Die Nokia Aktie notiert ungefähr bei der Hälfte ihres Rekordstands vom Juni, obwohl das KI-Geschäft so schnell wächst wie nie.
Häufige Fragen zur Nokia Aktie
Wie viele Nokia-Aktien hat Nvidia verkauft?
Im dritten Quartal 93,53 Millionen Aktien, das sind 56 Prozent der Beteiligung. Nvidia hält noch 72,86 Millionen Aktien.
Was bedeutet der ASUS-Deal für Nokia?
Eine mehrjährige Lizenz über Videopatente beendet einen Rechtsstreit und sichert planbare Lizenzeinnahmen.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Nokia Aktie?
JPMorgan 18 Euro, Jefferies 13,80 Euro und Bernstein 9,53 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
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