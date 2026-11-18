Wie viele Nokia-Aktien hat Nvidia verkauft?

Im dritten Quartal 93,53 Millionen Aktien, das sind 56 Prozent der Beteiligung. Nvidia hält noch 72,86 Millionen Aktien.

Was bedeutet der ASUS-Deal für Nokia?

Eine mehrjährige Lizenz über Videopatente beendet einen Rechtsstreit und sichert planbare Lizenzeinnahmen.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Nokia Aktie?

JPMorgan 18 Euro, Jefferies 13,80 Euro und Bernstein 9,53 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.