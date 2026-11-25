An der Börse kam die Nachricht schlecht an: Am 17. November fiel die Nokia Aktie um rund 4 Prozent auf etwa 6,91 Euro. Zwei Tage später stabilisierte sie sich bei 7,08 Euro, gestützt von einem Lizenzvertrag mit dem Elektronikkonzern ASUS. Vom Hoch im Juni ist das Papier allerdings weit entfernt.