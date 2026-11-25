Die Nokia Aktie verliert einen prominenten Unterstützer. Wie aus einer Pflichtmitteilung vom 16. November hervorgeht, hat Nvidia im dritten Quartal 93,5 Millionen Nokia-Aktien verkauft – 56 Prozent seiner Beteiligung. Übrig sind 72,9 Millionen Aktien im Wert von rund 739 Millionen Dollar. Nvidia war im Oktober 2025 mit einer Milliarde Dollar zu 6,01 Dollar je Aktie eingestiegen.
Nokia Aktie: Nvidia verkauft mehr als die Hälfte – war der KI-Traum nur ein Strohfeuer?
Nvidia hat 56 Prozent seiner Nokia-Beteiligung verkauft. Die Nokia Aktie reagierte mit Verlusten. Doch die KI-Partnerschaft läuft weiter. Was der Teilausstieg wirklich bedeutet.
Die Reaktion
Kursrutsch nach der Meldung
An der Börse kam die Nachricht schlecht an: Am 17. November fiel die Nokia Aktie um rund 4 Prozent auf etwa 6,91 Euro. Zwei Tage später stabilisierte sie sich bei 7,08 Euro, gestützt von einem Lizenzvertrag mit dem Elektronikkonzern ASUS. Vom Hoch im Juni ist das Papier allerdings weit entfernt.
Die Partnerschaft
Gewinnmitnahme statt Bruch?
Inhaltlich ändert sich wenig: Nokia und Nvidia arbeiten weiter an KI-gestützten Mobilfunknetzen und der nächsten Generation 6G. Analysten werten den Verkauf eher als Gewinnmitnahme nach dem kräftigen Kursanstieg – Nvidia hält weiterhin rund 1,3 Prozent an Nokia. Dennoch fehlt der KI-Geschichte nun ein Stück Glaubwürdigkeit. Parallel bewirbt sich Nokia mit Partnern um eine europäische KI-Gigafactory.
Die Nokia Aktie verliert mit dem Teilausstieg von Nvidia ein starkes Symbol. Ob die KI-Fantasie trägt, entscheidet sich an echten Aufträgen für KI-Netze – nicht am Aktienbesitz eines Partners.
Häufige Fragen zur Nokia Aktie
Wie viel hat Nvidia verkauft?
56 Prozent seiner Beteiligung, rund 93,5 Millionen Aktien.
Endet die Zusammenarbeit?
Nein, die Arbeit an KI-gestützten Mobilfunknetzen geht weiter.
Wie viele Nokia-Aktien hält Nvidia noch?
Rund 72,9 Millionen Stück, etwa 1,3 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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