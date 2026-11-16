Nokia-Aktie: Konsortium will Europas KI-Gigafactory in den Norden holen

Statt eines einzelnen Großrechenzentrums setzt das Bündnis auf ein föderiertes Netz mehrerer Standorte unter europäischer Steuerung. Genannt werden Oulu in Finnland, ein Standort in Estland, Valmiera in Lettland sowie ein noch offener Standort in Schweden. Die Standorte sollen KI-Rechenleistung, souveräne Cloud- und KI-Plattformdienste, leistungsfähige Verbindungen und CO2-arme Energie bündeln. Als Standortvorteile führen die Partner das kühle Klima und die kohlenstoffarme Stromversorgung der Region an.

Die Partner wollen sich im Rahmen der Ausschreibung des EuroHPC Joint Undertaking für KI-Gigafactory-Konsortien bewerben. Hintergrund ist die EU-Initiative InvestAI, die nach Angaben der Unternehmen insgesamt 30 Milliarden Euro für KI-Investitionen mobilisieren soll – 20 Milliarden Euro privat und 10 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln der EU und der Mitgliedstaaten.