Nokia (Kürzel: NOKIA, ISIN: FI0009000681) will beim europäischen Wettlauf um KI-Rechenkapazitäten mitspielen: Der finnische Netzwerkausrüster hat gemeinsam mit dem Telekomkonzern Telia sowie Nscale, Skeleton und Verda das Konsortium „AI Gigafactory Northern“ gegründet. Ziel ist eine Bewerbung bei der EU-Initiative EuroHPC um Bau und Betrieb einer KI-Gigafactory, verteilt auf mehrere Standorte im Norden und Baltikum. Die Partner gaben die Gründung am Montag bekannt.
Nokia-Aktie: Konsortium will Europas KI-Gigafactory in den Norden holen
Nokia, Telia, Nscale, Skeleton und Verda haben das Konsortium „AI Gigafactory Northern“ gegründet. Gemeinsam wollen sie sich bei der EU-Initiative EuroHPC um den Bau einer verteilten KI-Gigafactory mit Standorten in Finnland, Estland, Lettland und Schweden bewerben.
Das Projekt
Was plant das Konsortium AI Gigafactory Northern?
Statt eines einzelnen Großrechenzentrums setzt das Bündnis auf ein föderiertes Netz mehrerer Standorte unter europäischer Steuerung. Genannt werden Oulu in Finnland, ein Standort in Estland, Valmiera in Lettland sowie ein noch offener Standort in Schweden. Die Standorte sollen KI-Rechenleistung, souveräne Cloud- und KI-Plattformdienste, leistungsfähige Verbindungen und CO2-arme Energie bündeln. Als Standortvorteile führen die Partner das kühle Klima und die kohlenstoffarme Stromversorgung der Region an.
Die Partner wollen sich im Rahmen der Ausschreibung des EuroHPC Joint Undertaking für KI-Gigafactory-Konsortien bewerben. Hintergrund ist die EU-Initiative InvestAI, die nach Angaben der Unternehmen insgesamt 30 Milliarden Euro für KI-Investitionen mobilisieren soll – 20 Milliarden Euro privat und 10 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln der EU und der Mitgliedstaaten.
Bei der Ortsangabe in Estland unterscheiden sich die Mitteilungen leicht: Nokia nennt Iru, Telia spricht von der Region Tallinn.
Nokia
Liefert sichere, leistungsfähige Verbindungs- und Netzinfrastruktur, die die Standorte verknüpft.
Telia
Bringt mit der Tochter Telia Cygate Konnektivität, Datenübertragung, Infrastrukturbetrieb und souveräne Cloud-Lösungen ein.
Nscale und Verda
Steuern Cloud-Plattformen und KI-Infrastruktur für Training und Inferenz bei.
Skeleton
Liefert Hochleistungs-Energiesysteme, die Rechenzentren stabilisieren und das Stromnetz entlasten sollen.
Als Forschungspartner sind das finnische Forschungszentrum VTT und die Königlich Technische Hochschule KTH in Stockholm eingebunden.
Einordnung
Was bedeutet das für die Nokia-Aktie?
Für Nokia passt das Projekt zur Strategie, stärker vom Ausbau der KI-Infrastruktur zu profitieren. Nokia-Manager Mikko Hautala betonte, Europas KI-Ambitionen hingen von einer Infrastruktur ab, der der Kontinent vertrauen, die er kontrollieren und skalieren könne.
Konkrete Zahlen zum Investitionsvolumen, zur geplanten Rechenleistung oder zum Zeitplan nannten die Partner allerdings nicht. Sie sprechen derzeit mit europäischen und nationalen Stellen, um das Modell zu verfeinern und die nächsten Schritte festzulegen. Ob und in welchem Umfang Aufträge für Nokia entstehen, hängt damit vom Ausgang der EuroHPC-Ausschreibung ab.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Was hat Nokia am 16. November 2026 bekannt gegeben? Die Gründung des Konsortiums AI Gigafactory Northern mit Telia, Nscale, Skeleton und Verda für eine Bewerbung um eine EU-KI-Gigafactory.
Wo sollen die Standorte entstehen? In Oulu (Finnland), in Estland, in Valmiera (Lettland) und an einem noch offenen Standort in Schweden.
Wie viel Geld fließt in das Projekt? Dazu machten die Partner keine Angaben; genannt wird nur das EU-Ziel InvestAI von insgesamt 30 Milliarden Euro.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Nokia-Aktie gehandelt? In Helsinki unter dem Kürzel NOKIA, die ISIN lautet FI0009000681.
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