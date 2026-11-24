Warum ist die Nokia-Aktie heute EuroStoxx50 Verlierer?

Der Chipsektor gibt nach der Huang-Rally wieder nach, Nvidia verliert deutlich, und die Nokia-Aktie fällt am Mittag um 3,73 Prozent auf 6,756 Euro.

Hat Nokia neue Aufträge vergeben?

Ja, bei Aixtron mehrere Folgeaufträge für G10-AsP-Anlagen mit Lieferung 2027. Zahl und Wert wurden nicht genannt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nokia-Aktie?

ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOKIA beziehungsweise NOA3, in den USA NOK.

Was ist mit Nvidias Beteiligung an Nokia?

Nach einer Pflichtmitteilung hat Nvidia seinen Nokia-Anteil im dritten Quartal um 56 Prozent verringert.