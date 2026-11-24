Neue Aufträge, fallende Kurse: Die Nokia-Aktie verliert am Mittag 3,73 Prozent auf 6,756 Euro und ist damit einer der fünf größten EuroStoxx50 Verlierer (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect). Der finnische Netzausrüster hat zwar frische Bestellungen für KI-Photonik-Anlagen aufgegeben, aber die Börse schaut heute auf Nvidia und die Stimmung im Chipsektor.
Nokia-Aktie EuroStoxx50 Verlierer: Minus 3,7 Prozent trotz neuer Aufträge – warum die KI-Fantasie wieder bröckelt
Die Nokia-Aktie gehört am Mittag zu den schwächsten Werten im EuroStoxx50. Dabei hat der Konzern frische Folgeaufträge für KI-Photonik-Anlagen vergeben. Doch Nvidia gibt nach, und der Sektor dreht wieder ins Minus. Die Hintergründe im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nokia Oyj
- Sitz
- Espoo, Finnland
- ISIN
- FI0009000681
- WKN
- 870737
- Handelssymbol
- NOKIA (Helsinki), NOA3 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- NOK (NYSE, ADR)
- Index
- EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Nokia-Aktie trägt die ISIN FI0009000681 und die WKN 870737. In Helsinki läuft sie unter NOKIA, an der Xetra unter NOA3, in den USA als ADR an der NYSE unter NOK.
Die Ursachen
Warum die Nokia-Aktie heute nachgibt
Nvidia dreht ins Minus
Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang ist vorbei: Nvidia wurde vorbörslich rund 3,5 Prozent tiefer gehandelt. Nokia gilt seit Monaten als Profiteur des KI-Ausbaus und reagiert deshalb empfindlich auf jede Wende im Sektorgefühl.
Aufträge gehen im Abverkauf unter
Nokia hat bei Aixtron mehrere Folgeaufträge für G10-AsP-Anlagen aufgegeben, die Auslieferung ist für 2027 geplant. Aixtron nennt weder Stückzahl noch Auftragswert. Die Aixtron-Aktie fiel dennoch fast 9 Prozent, nachdem die UBS sie auf „Sell“ abgestuft hat.
Nvidia reduziert die Beteiligung
Eine Pflichtmitteilung zeigte am 17. November, dass Nvidia seinen Nokia-Anteil im dritten Quartal um 56 Prozent verringert hat. Am Freitag verlor die Aktie 7,4 Prozent und schloss bei 6,36 Euro.
Zinssorgen und schwacher Markt
Der EuroStoxx50 liegt am Mittag rund 0,7 bis 0,9 Prozent im Minus. Hoch bewertete Technologiewerte leiden unter Zinssorgen, defensive Sektoren sind gefragt.
Die operative Entwicklung ist besser als der Kurs. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10 Prozent auf 5,15 Milliarden Euro, das vergleichbare operative Ergebnis legte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro zu. Der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden wuchs um 123 Prozent. Trotzdem liegt die Nokia-Aktie weit unter ihrem Rekordhoch von 14,91 Euro Anfang Juni. Auch der freie Cashflow fiel im Quartal mit minus 99 Millionen Euro negativ aus.
Einordnung
Zwischen KI-Fantasie und Realität
Entscheidend bleibt, ob Nokia den Wachstumskurs bei KI-Kunden in Cashflow umsetzt. Bis dahin bleibt die Aktie ein Gradmesser für die Stimmung im KI-Sektor.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Warum ist die Nokia-Aktie heute EuroStoxx50 Verlierer?
Der Chipsektor gibt nach der Huang-Rally wieder nach, Nvidia verliert deutlich, und die Nokia-Aktie fällt am Mittag um 3,73 Prozent auf 6,756 Euro.
Hat Nokia neue Aufträge vergeben?
Ja, bei Aixtron mehrere Folgeaufträge für G10-AsP-Anlagen mit Lieferung 2027. Zahl und Wert wurden nicht genannt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nokia-Aktie?
ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOKIA beziehungsweise NOA3, in den USA NOK.
Was ist mit Nvidias Beteiligung an Nokia?
Nach einer Pflichtmitteilung hat Nvidia seinen Nokia-Anteil im dritten Quartal um 56 Prozent verringert.
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