Zwei gute Nachrichten, ein schlechter Tag: Die Nokia-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Minus von 5,07 Prozent bei 6,662 Euro und zählt damit zu den EuroStoxx50 Verlierern des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Am Montag hatte das Papier noch rund 10 Prozent gewonnen. Der finnische Netzausrüster liefert derzeit fast täglich Meldungen zum KI-Geschäft. Die Börse honoriert sie nicht.
Nokia-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages: Minus 5,1 Prozent trotz Nvidia-Pakt und neuer Aufträge – warum gute Nachrichten verpuffen
Die Nokia-Aktie verliert am Dienstag gut 5 Prozent und gehört zu den EuroStoxx50 Verlierern des Tages. Dabei hat der Konzern binnen zwei Tagen eine Partnerschaft mit Nvidia und einen Ausbau der Photonik-Fertigung verkündet. Warum der Markt trotzdem verkauft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nokia Oyj
- Sitz
- Espoo, Finnland
- ISIN
- FI0009000681
- WKN
- 870737
- Handelssymbol
- NOKIA (Helsinki), NOA3 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- NOK (NYSE, ADR)
- Index
- EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die Nokia-Aktie trotz guter Meldungen fällt
Die KI-Rally bricht ab
Technologiewerte gaben am Dienstag ihre Montagsgewinne wieder ab. Nvidia verlor in New York 5,86 Prozent, der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer bei 6.003,76 Punkten. Nokia wird seit Monaten als Ausrüster für KI-Rechenzentren gehandelt und fällt mit dem Sektor.
Nvidia-Partnerschaft ohne Wirkung
Nokia und Nvidia hatten am 23. November eine strategische Partnerschaft angekündigt. Schon vorbörslich am Dienstag gab die Aktie nach. Hinzu kommt: Eine Pflichtmitteilung hatte Mitte November gezeigt, dass Nvidia seinen Nokia-Anteil im dritten Quartal um 56 Prozent verringert hat.
Photonik-Ausbau geht unter
Am Dienstagmorgen meldeten Aixtron und Nokia eine erweiterte Zusammenarbeit zur Skalierung der Indiumphosphid-Photonik für die KI-Infrastruktur. Aixtron stürzte dennoch um 16,3 Prozent ab, nachdem die UBS die Aktie zum Verkauf empfohlen hatte. Der Partner zog Nokia mit nach unten.
Zölle und Zinsen
Berichte über höhere US-Zölle und die Erwartung einer Zinsanhebung der US-Notenbank belasteten die Stimmung für Technologiewerte zusätzlich.
Der Hintergrund
Starkes Wachstum, schwacher Cashflow
Der Widerspruch zieht sich durch das ganze Jahr. Im dritten Quartal steigerte Nokia den Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden um 123 Prozent, das vergleichbare operative Ergebnis legte um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro zu. Zugleich fiel der freie Cashflow mit minus 99 Millionen Euro negativ aus. Die Nokia-Aktie hat sich seit ihrem 52-Wochen-Hoch bei knapp 15 Euro mehr als halbiert. Anleger wollen offenbar erst sehen, dass aus KI-Aufträgen auch Geld in der Kasse wird.
Bis zur nächsten Quartalsbilanz bleibt die Nokia-Aktie ein Stimmungsbarometer für den KI-Ausbau.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Warum ist die Nokia-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?
Der KI-Sektor gab die Montagsgewinne wieder ab, Nvidia fiel um 5,86 Prozent. Positive Meldungen zu Partnerschaften gingen im Abverkauf unter.
Wie viel hat die Nokia-Aktie verloren?
5,07 Prozent auf 6,662 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nokia-Aktie?
ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOKIA (Helsinki) beziehungsweise NOA3 (Xetra), in den USA NOK.
Was haben Nokia und Aixtron vereinbart?
Eine erweiterte Zusammenarbeit zur Skalierung der Indiumphosphid-Photonik für die KI-Infrastruktur.
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