Warum ist die Nokia-Aktie EuroStoxx50 Verlierer des Tages?

Der KI-Sektor gab die Montagsgewinne wieder ab, Nvidia fiel um 5,86 Prozent. Positive Meldungen zu Partnerschaften gingen im Abverkauf unter.

Wie viel hat die Nokia-Aktie verloren?

5,07 Prozent auf 6,662 Euro.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Nokia-Aktie?

ISIN FI0009000681, WKN 870737, Handelssymbol NOKIA (Helsinki) beziehungsweise NOA3 (Xetra), in den USA NOK.

Was haben Nokia und Aixtron vereinbart?

Eine erweiterte Zusammenarbeit zur Skalierung der Indiumphosphid-Photonik für die KI-Infrastruktur.