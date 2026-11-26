An der Spitze des Euro Stoxx 50 steht am Donnerstagmorgen ein Wert, der in dieser Woche noch zu den großen Verlierern gehörte. Die Nokia-Aktie (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, deutsches Handelssymbol: NOA3, US-Handelssymbol: NOK an der NYSE) klettert um 10:25 Uhr um 5,28 Prozent auf 6,654 Euro und ist damit der stärkste Eurostoxx50 Gewinner des Morgens. Der Index selbst legt um 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte zu. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Nokia-Aktie profitiert davon, dass Anleger nach dem KI-Ausverkauf genau die Titel zurückkaufen, die zuvor am stärksten gefallen waren.
Nokia-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 5,3 Prozent an der Indexspitze – kommt nach dem Nvidia-Schock die Wende?
Die Nokia-Aktie ist am Donnerstagmorgen der größte Eurostoxx50 Gewinner: Um 10:25 Uhr steigt der finnische Netzwerkausrüster um 5,28 Prozent auf 6,654 Euro. Nach dem Ausverkauf der KI-Werte greifen Anleger bei den am stärksten gefallenen Titeln wieder zu. Die Gründe für den Kursgewinn und die offenen Fragen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Nokia-Aktie heute der größte Eurostoxx50 Gewinner ist
Der Auslöser liegt nicht in Espoo, sondern in New York. Am Mittwochabend drehte die Wall Street, und mit ihr die Stimmung für alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat.
Der Nasdaq 100 lag am Mittwoch zeitweise fast 5 Prozent im Minus und schloss am Ende nur 0,6 Prozent tiefer. Der Halbleiterindex SOX holte nach einem Rutsch von mehr als 8 Prozent noch deutlicher auf. Die Commerzbank sprach von Schnäppchenkäufern, die plötzlich aufgetaucht seien. In Europa führen deshalb am Donnerstag die Technologiewerte die Erholung an: Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technology gewann laut dpa-AFX rund 2,5 Prozent, nachdem er am Vortag auf den tiefsten Stand seit April gefallen war.
Für Nokia kommt ein eigener Faktor hinzu. Die Aktie war zuvor besonders hart getroffen worden: Am Dienstag verlor sie 5,1 Prozent, obwohl der Konzern neue Aufträge und seine Partnerschaft mit Nvidia vorweisen konnte. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Nvidia mehr als die Hälfte seiner Nokia-Beteiligung verkauft hat. Der Chipriese war erst vor rund einem Jahr eingestiegen, was die Nokia-Aktie zum KI-Wert gemacht hatte. Wer so tief fällt, erholt sich in einer Gegenbewegung oft am stärksten. Genau das zeigt sich heute.
Wende an der Wall Street
Der Nasdaq 100 machte am Mittwoch fast den gesamten Tagesverlust wett. Das hebt die Technologiewerte in Europa.
Stark überverkauft
Nach dem Nvidia-Teilverkauf und mehreren Verlusttagen war die Nokia-Aktie besonders tief gefallen.
Geschäft mit Rechenzentren
Optische Netze und IP-Technik für KI-Rechenzentren wachsen schneller als der Konzern.
Dünner Handel
Wegen Thanksgiving bleibt die Wall Street geschlossen. Das verstärkt Kursbewegungen in beide Richtungen.
Das Unternehmen
Vom Handy-Pionier zum Ausrüster der KI-Netze
Nokia baut heute keine Handys mehr, sondern Mobilfunknetze, Glasfaser- und optische Übertragungstechnik sowie Router für Netzbetreiber und Rechenzentren. Im dritten Quartal 2026 wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 9 Prozent, der vergleichbare operative Gewinn stieg um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro, die Marge lag bei 11,7 Prozent. Die Ratingagentur Moody's hob die Bonitätsnote Anfang November auf Baa3 an. Einen Dämpfer gab es beim Geld in der Kasse: Nokia rechnet für 2026 nur noch damit, 35 bis 55 Prozent des Gewinns in freien Cashflow umzuwandeln, zuvor waren 55 bis 75 Prozent angepeilt.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Warum ist die Nokia-Aktie heute der größte Eurostoxx50 Gewinner?
Die Technologiewerte erholen sich nach der Wende an der Wall Street. Die Nokia-Aktie war nach dem Teilverkauf von Nvidia besonders stark gefallen und holt nun überdurchschnittlich auf.
Wie stark steigt die Nokia-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag die Nokia-Aktie bei 6,654 Euro und damit 5,28 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nokia-Aktie?
Die ISIN lautet FI0009000681, die WKN 870737. In Deutschland wird die Aktie unter NOA3 gehandelt, in den USA als ADR unter NOK an der NYSE.
Wann legt Nokia die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal 2026 werden am 28. Januar 2027 erwartet.
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