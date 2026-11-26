Für Nokia kommt ein eigener Faktor hinzu. Die Aktie war zuvor besonders hart getroffen worden: Am Dienstag verlor sie 5,1 Prozent, obwohl der Konzern neue Aufträge und seine Partnerschaft mit Nvidia vorweisen konnte. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Nvidia mehr als die Hälfte seiner Nokia-Beteiligung verkauft hat. Der Chipriese war erst vor rund einem Jahr eingestiegen, was die Nokia-Aktie zum KI-Wert gemacht hatte. Wer so tief fällt, erholt sich in einer Gegenbewegung oft am stärksten. Genau das zeigt sich heute.