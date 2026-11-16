Der Name klingt nach Science-Fiction, der Plan ist handfeste Industriepolitik. Unter dem Namen AI Gigafactory Northern haben sich Nokia, der Telekomkonzern Telia sowie die KI-Infrastrukturanbieter Nscale und Verda und der estnische Energiespeicher-Spezialist Skeleton zusammengeschlossen. Ihr Ziel: eine der KI-Gigafactories, mit denen die Europäische Union im Wettlauf mit den USA und China aufholen will, in den Norden zu holen. Für die Nokia-Aktie kommt die Nachricht in einer Phase, in der Anleger dem einstigen Handy-Weltmarktführer die Wandlung zum KI-Ausrüster noch nicht recht abnehmen. Vorbörslich notiert das Papier bei rund 7,22 Euro, nach einem Xetra-Schluss von 7,30 Euro am Freitag.
Nokia-Aktie: Europas KI-Gigafactory soll in den hohen Norden – wird der Handy-Pionier zum KI-Baumeister?
Nokia, Telia, Nscale, Skeleton und Verda gründen das Konsortium AI Gigafactory Northern und bewerben sich um eine der milliardenschweren KI-Fabriken der EU – verteilt auf Finnland, Estland, Lettland und Schweden. Für die Nokia-Aktie, die trotz eines Booms im KI-Geschäft rund 50 Prozent unter ihrem Hoch notiert, ist das mehr als eine Randnotiz. Die große Titelgeschichte: der Plan, die Chancen, die Risiken und das große Bild für Europas digitale Souveränität.
Der Plan
Eine KI-Fabrik, verteilt über den ganzen Norden
Anders als bei klassischen Rechenzentren soll die Rechenleistung nicht an einem Ort gebündelt werden. Geplant sind Standorte in Oulu in Finnland, in Iru in Estland und in Valmiera in Lettland, ein Standort in Schweden steht noch nicht fest. Nokia soll die Standorte mit sicherer Hochleistungs-Netztechnik verbinden, Telia steuert Konnektivität und Betrieb bei, Nscale und Verda bringen Cloud- und KI-Plattformen ein, Skeleton liefert Hochleistungsspeicher, die den Stromverbrauch glätten und das Netz entlasten. Als Forschungspartner sind das finnische Institut VTT und die Königlich Technische Hochschule KTH in Stockholm an Bord. Das Konsortium will sich bei der europäischen Supercomputing-Initiative EuroHPC bewerben. Wichtig: Noch ist nichts vergeben – es handelt sich um eine Bewerbung, nicht um einen Auftrag.
Europas KI-Ambitionen hängen von einer Infrastruktur ab, der es vertrauen und die es kontrollieren kann.
Das Paradox
KI-Umsatz verdoppelt, Aktie halbiert
Die Nokia-Aktie erzählt eine der seltsamsten Geschichten des Börsenjahres. Operativ läuft die Wandlung zum KI-Ausrüster besser als erwartet: Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit KI- und Cloud-Kunden um 123 Prozent, der vergleichbare operative Gewinn um 35 Prozent auf 605 Millionen Euro. Vorstandschef Justin Hotard bezifferte die neuen Aufträge aus diesem Bereich auf 1,5 Milliarden Euro. Nvidia ist seit einem Investment von einer Milliarde Dollar mit rund 2,9 Prozent beteiligt, die Ratingagentur Moody's hob Nokia auf Baa3. Und doch notiert die Aktie rund 50 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni. Anfang November fiel sie bis auf 6,82 Euro, ein Sechs-Monats-Tief.
Der Grund liegt weniger bei Nokia selbst als im Umfeld. Nach dem KI-Rausch des Frühsommers fragen sich Investoren, wie lange die Investitionswelle der Hyperscaler anhält. Die Führungskrise bei Nvidia, dem wichtigsten Partner im Bereich KI-fähiger Funknetze, hat diese Sorgen in den vergangenen Tagen noch verstärkt. Die Nokia-Aktie handelt damit wie ein Stimmungsbarometer für den gesamten KI-Infrastrukturmarkt.
Das große Bild
Europas Kampf um KI-Souveränität: warum der Norden im Vorteil ist
Die KI-Gigafactories sind Europas Antwort auf eine unbequeme Wahrheit: Fast die gesamte Rechenleistung für künstliche Intelligenz steht heute in den USA oder in China.
Mit der Initiative InvestAI will die EU rund 30 Milliarden Euro für KI-Investitionen mobilisieren, davon 20 Milliarden aus privater Hand und 10 Milliarden aus öffentlichen Mitteln. Der Norden bringt dafür gute Voraussetzungen mit: kühles Klima, das die Kühlung der Rechenzentren erleichtert, viel erneuerbarer Strom und leistungsfähige Netze. Hinzu kommt die Politik. Während Washington über die Förderung „Nationaler Champions“ im KI-Sektor diskutiert, wächst in Europa der Wunsch nach Infrastruktur, die europäischem Recht unterliegt und nicht von US-Konzernen kontrolliert wird.
Für Nokia ist die Rolle im Konsortium strategisch passend. Der Konzern liefert nicht die teuren Chips, sondern die Netze, die Rechenzentren miteinander und mit ihren Nutzern verbinden – genau das Geschäft, das Nokia mit der Übernahme des US-Glasfaserspezialisten Infinera ausgebaut hat. Gewinnt das Konsortium den Zuschlag, wäre das für die Nokia-Aktie ein Referenzprojekt mit Signalwirkung für weitere europäische Vorhaben.
Häufige Fragen zur Nokia-Aktie
Was ist AI Gigafactory Northern?
Ein Konsortium aus Nokia, Telia, Nscale, Skeleton und Verda, das sich bei der EU-Initiative EuroHPC um Bau und Betrieb einer KI-Gigafactory bewerben will – verteilt auf Standorte in Finnland, Estland, Lettland und Schweden.
Welche Rolle spielt Nokia?
Nokia soll die Standorte mit sicherer, leistungsfähiger Netztechnik verbinden.
Warum ist die Nokia-Aktie so stark gefallen?
Trotz starker Zahlen im KI-Geschäft belasten Zweifel an der Dauer des KI-Investitionsbooms und die Unruhe um den Partner Nvidia die Stimmung. Die Aktie notiert rund 50 Prozent unter ihrem Hoch vom Juni.
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