Nokia-Aktie: Europas KI-Gigafactory soll in den hohen Norden – wird der Handy-Pionier zum KI-Baumeister?

Anders als bei klassischen Rechenzentren soll die Rechenleistung nicht an einem Ort gebündelt werden. Geplant sind Standorte in Oulu in Finnland, in Iru in Estland und in Valmiera in Lettland, ein Standort in Schweden steht noch nicht fest. Nokia soll die Standorte mit sicherer Hochleistungs-Netztechnik verbinden, Telia steuert Konnektivität und Betrieb bei, Nscale und Verda bringen Cloud- und KI-Plattformen ein, Skeleton liefert Hochleistungsspeicher, die den Stromverbrauch glätten und das Netz entlasten. Als Forschungspartner sind das finnische Institut VTT und die Königlich Technische Hochschule KTH in Stockholm an Bord. Das Konsortium will sich bei der europäischen Supercomputing-Initiative EuroHPC bewerben. Wichtig: Noch ist nichts vergeben – es handelt sich um eine Bewerbung, nicht um einen Auftrag.