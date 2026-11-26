Nissan-Chemical-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Spezialchemie gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Nissan-Chemical-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Spezialchemiekonzern fällt in einem insgesamt erholten Markt.

Die Nissan-Chemical-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 36,00 Euro, ein Minus von 3,23 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. NSC NSC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr NSC — — — Die Gründe Kein eigener Auslöser Eine Unternehmensmeldung zu Nissan Chemical liegt nicht vor. Der Konzern stellt Agrochemikalien, Feinchemikalien und Materialien für die Elektronikindustrie her. Der Rückgang passt zu einem Tag, an dem sich der Markt um KI- und Chipwerte neu sortierte und andere Sektoren Gewinne abgaben. Von 225 Nikkei-Werten fielen 38, 185 stiegen (Reuters). Nissan-Chemical-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,23 % Kurs (26.11.2026) 36,00 € Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Nissan Chemical folgt keinem erkennbaren Unternehmensereignis. Der Frankfurter Wert bildet den Morgenhandel ab. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: ISIN JP3670800006, Tokioter Symbol 4021, Frankfurter Symbol NSC, US-Symbol NNCHY.

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