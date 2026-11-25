Zwischen April und September 2026 setzte Nintendo 6,49 Millionen Switch 2 ab, nach 10,36 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal allein waren es 2,67 Millionen, ein Minus von 41 Prozent. Der Vergleich ist allerdings hart: Im Vorjahr war die Konsole gerade neu auf den Markt gekommen, und die Nachfrage der ersten Monate lässt sich nicht wiederholen.

Trotzdem stieg der Betriebsgewinn im Halbjahr um 49,1 Prozent auf 216,5 Milliarden Yen. Der Grund liegt im Spielegeschäft. Die Softwareverkäufe legten um 18,8 Prozent zu, und 64,1 Prozent der Spiele wurden digital verkauft, was höhere Margen bringt als der Verkauf im Laden. Je mehr Konsolen im Markt sind, desto mehr verdient Nintendo an den Spielen.