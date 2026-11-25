6,49 Millionen verkaufte Konsolen in sechs Monaten, 16,5 Millionen als Ziel für zwölf: Die Rechnung, die Nintendo seinen Aktionären präsentiert, geht nur mit einem sehr starken Winter auf. Rund 10 Millionen Geräte der Switch 2 müssen zwischen Oktober und März über die Ladentheken gehen, mehr als anderthalbmal so viele wie im gesamten ersten Halbjahr. Die Nintendo Aktie steht damit vor den entscheidenden Wochen des Geschäftsjahres, und das ausgerechnet nach einer Preiserhöhung.
Nintendo Aktie: Switch-2-Verkäufe minus 37 Prozent, Ziel bleibt – muss Weihnachten das ganze Jahr retten?
Nintendo hat im ersten Halbjahr deutlich weniger Konsolen verkauft als im Startjahr und hält dennoch an 16,5 Millionen Geräten fest. Der Gewinn steigt trotzdem kräftig. Was hinter dem Widerspruch steckt und was er für die Nintendo Aktie bedeutet.
Die Zahlen
Weniger Konsolen, mehr Gewinn
Zwischen April und September 2026 setzte Nintendo 6,49 Millionen Switch 2 ab, nach 10,36 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal allein waren es 2,67 Millionen, ein Minus von 41 Prozent. Der Vergleich ist allerdings hart: Im Vorjahr war die Konsole gerade neu auf den Markt gekommen, und die Nachfrage der ersten Monate lässt sich nicht wiederholen.
Trotzdem stieg der Betriebsgewinn im Halbjahr um 49,1 Prozent auf 216,5 Milliarden Yen. Der Grund liegt im Spielegeschäft. Die Softwareverkäufe legten um 18,8 Prozent zu, und 64,1 Prozent der Spiele wurden digital verkauft, was höhere Margen bringt als der Verkauf im Laden. Je mehr Konsolen im Markt sind, desto mehr verdient Nintendo an den Spielen.
Das Risiko
Höhere Preise treffen auf das wichtigste Quartal
Wegen gestiegener Bauteilkosten hat Nintendo die Preise angehoben. In den meisten westlichen Märkten galt der höhere Preis im Berichtszeitraum erst einen Monat lang. Wie die Kunden darauf im Weihnachtsgeschäft reagieren, ist offen. Dass der Konzern sein Ziel von 16,5 Millionen Konsolen nicht angetastet hat, zeigt Zuversicht, legt die Latte aber auch hoch.
Insgesamt rechnet Nintendo für das Geschäftsjahr bis Ende März 2027 unverändert mit einem Umsatz von 2,05 Billionen Yen, das wären 11,4 Prozent weniger als im Vorjahr, und einem Betriebsgewinn von 370 Milliarden Yen, ein Plus von 2,7 Prozent. Nach sechs Monaten sind davon bereits gut 58 Prozent erreicht.
Bei der Nintendo Aktie zählt nicht mehr, wie viele Konsolen verkauft werden, sondern wie viele Spiele darauf laufen. Nur: Ohne neue Konsolen gibt es auf Dauer auch keine neuen Spieler.
Häufige Fragen zur Nintendo Aktie
Wie viele Switch 2 hat Nintendo verkauft?
Seit dem Marktstart 26,35 Millionen, davon 6,49 Millionen im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres.
Hält Nintendo an seiner Prognose fest?
Ja. Der Konzern erwartet weiter 16,5 Millionen verkaufte Switch 2 und 370 Milliarden Yen Betriebsgewinn im Geschäftsjahr bis März 2027.
Warum steigt der Gewinn trotz sinkender Konsolenverkäufe?
Weil die Softwareverkäufe um 18,8 Prozent gestiegen sind und ein großer Teil davon digital erfolgt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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