Es ist der Tag, an dem Asiens Börsen die Nerven verlieren: Der Nikkei 225 und der südkoreanische Kospi brechen am Freitagvormittag um jeweils rund 4,5% ein, der Taiex in Taipeh sogar um fast 6%. Was als Ausverkauf an der Wall Street begann, wo die Nasdaq Composite am Donnerstag 2,3% und der S&P 500 rund 2% verloren, wird in Tokio und Seoul zum Beben. Die Frage, die jetzt jeden Anleger umtreibt: Ist das die überfällige Abkühlung nach einer historischen Rally - oder kippt gerade der KI-Zyklus, der Nikkei und Kospi auf Rekordniveaus getragen hat?
Nikkei und Kospi: Rund 4,5% Absturz im KI-Ausverkauf, BoJ-Zinswende, Yen nahe 160 - Bodenbildung oder Beginn der großen Korrektur?
Schwarzer Freitag in Tokio und Seoul: Nikkei und Kospi verlieren im Vormittagshandel rund 4,5%, der Taiex fast 6%. Zweifel am KI-Boom, neue US-Exportregeln für Chips, eine Bank of Japan auf Zinserhöhungskurs und ein Yen nahe 160 je Dollar treffen zusammen. Die große Analyse mit Fundamentaldaten, Gesamtbild und drei Szenarien für Nikkei und Kospi bis ins Frühjahr.
Steckbrief
- Nikkei 225
- rund 59.200 Punkte am 19.11. (Vortag des Einbruchs)
- Kospi
- 5.115,92 Punkte zur Eröffnung am 18.11.
- Yen
- rund 159 je Dollar
- BoJ-Leitzins
- 1,25%, nächste Sitzung 17./18.12.
- Fed
- Sitzung 8./9.12., erwartet 4,00 bis 4,25%
Stand: 20.11.2026, Vormittagshandel in Asien; Punktstände für den 20.11. nennen die Quellen nicht
Die Lage am Freitag
Warum Nikkei und Kospi gleichzeitig einbrechen
Drei Schockwellen treffen Asien in derselben Nacht: Zweifel an den KI-Investitionen, neue US-Exportregeln für Chips und ein Käuferstreik ausländischer Anleger.
Laut Al Jazeera (20.11.2026) ziehen vor allem KI-nahe Chipwerte die Indizes nach unten. Als Schlüsselwerte nennt der Bericht SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC und die SoftBank Group. Paradox: Ausgerechnet der Rekord-Börsengang von Anthropic, mit 81,31 Milliarden Dollar Emissionsvolumen und einem Ausgabepreis von 83 Dollar laut Investing.com der größte der Geschichte, konnte die Stimmung nicht drehen. Statt Euphorie herrscht die bange Frage, ob sich die gigantischen KI-Budgets jemals rechnen.
Dazu kommt Politik aus Washington. Die US-Behörde BIS hat neue Lizenzpflichten angekündigt, die chinesischen KI-Entwicklern den Fernzugriff auf Spitzen-Rechenleistung in Drittländern, vor allem in Südostasien, erschweren sollen. Und ein Asien-Stratege der Société Générale beschreibt laut Al Jazeera ein regelrechtes Vakuum auf der Käuferseite: Ausländische Anleger greifen nicht zu. Genau diese Investoren hatten den Kospi über die 5.000-Punkte-Marke getragen.
Ausverkauf am 19. und 20. November 2026
Prozent
Asiatische Indizes: Vormittagshandel am 20.11., gerundet laut Quelle; Hang Seng zeitweise. US-Indizes: Schluss am 19.11.
Quelle: Al Jazeera, 20.11.2026
Daten als Tabelle
|Index
|Veränderung
|Taiex (Taiwan)
|-6
|Nikkei 225 (Japan)
|-4,5
|Kospi (Südkorea)
|-4,5
|Nasdaq Composite (USA)
|-2,3
|S&P 500 (USA)
|-2,0
|Hang Seng (Hongkong)
|-2
Die Achterbahn der Woche
Vom Nvidia-Jubel zum Absturz in drei Tagen
Wie nervös die Märkte sind, zeigt der Wochenverlauf. Am Dienstag, dem 17. November, rutschte der Kospi laut Seoul Economic Daily erstmals seit rund neun Monaten unter 5.000 Punkte. Einen Tag später, nach den Rekordzahlen von Nvidia mit 115,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz und einem Ausblick von rund 130 Milliarden Dollar, eröffnete er laut TradingKey 2,97% höher bei 5.115,92 Punkten. SK Hynix sprang zur Eröffnung um 6,15% auf 1.166.000 Won, Samsung Electronics um 4,94% auf 199.700 Won. In Tokio legte die SoftBank Group um 7,01% zu.
Doch die Erleichterung verpuffte binnen Stunden: Samsung lag laut Seoul Economic Daily um 11 Uhr Ortszeit nur noch 0,21% im Plus. Am Donnerstag gab der Kospi laut Investing.com 0,5% nach, während der Nikkei noch 0,3% auf 59.192 Punkte stieg. Am Freitag dann der Doppelschlag für beide. Die Nvidia-Aktie selbst liegt im November laut Investing.com rund 26% im Minus, belastet auch durch den Rücktritt von Gründer Jensen Huang.
Kospi im Fokus
Südkorea: Ein Index, der am Speicherchip hängt
Wer den Kospi verstehen will, muss den Speicherzyklus verstehen. Samsung Electronics und SK Hynix sind die beiden Schwergewichte des Index und zugleich die wichtigsten Lieferanten von High-Bandwidth-Memory (HBM), dem Hochleistungsspeicher, ohne den kein KI-Beschleuniger von Nvidia funktioniert. Steigt die KI-Nachfrage, fliegt der Kospi. Wackelt sie, fällt er überproportional.
Die Fundamentaldaten sind dabei spektakulär. SK Hynix meldete für das dritte Quartal laut Korea Times einen Umsatz von 104,6 Billionen Won bei einer operativen Marge von rund 80%. Der US-Konkurrent Micron erzielte im letzten Quartal 54,23 Milliarden Dollar Umsatz bei einer Bruttomarge von 86,8% und wird auf Basis der Konsensschätzungen mit einem erwarteten KGV von nur rund 4 bewertet (trefis). Solche Bewertungen sind kein Zeichen von Gier, sondern von Angst: Der Markt traut den Rekordgewinnen nicht.
Der Grund liegt in der Preisdynamik. TrendForce erwartet für das vierte Quartal zwar weiter steigende DRAM-Kontraktpreise von rund 20% zum Vorquartal, allerdings nach etwa 80% im zweiten und 40% im dritten Quartal. Die Preise steigen also weiter, aber immer langsamer. Für einen zyklischen Index wie den Kospi ist genau dieser Moment heikel: Historisch preist die Börse den Gipfel des Speicherzyklus ein, lange bevor er in den Bilanzen sichtbar wird. Gegen ein abruptes Ende spricht, dass Nvidia seine Lieferverpflichtungen laut coincentral.com von 279 auf 390 Milliarden Dollar ausgeweitet hat, überwiegend Mehrjahresverträge für Speicher. Strukturell stützen zudem die Reformen gegen den sogenannten Korea-Discount, mit denen Seoul Unternehmen zu höheren Ausschüttungen und besserer Governance drängt.
Nikkei im Fokus
Japan: Zinswende, Yen und KI im Dreikampf
Der Nikkei ist breiter aufgestellt als der Kospi, aber keineswegs immun. Über SoftBank, Kioxia und die Halbleiterausrüster hängt auch Tokio am KI-Zyklus. Die größere Geschichte in Japan ist jedoch die Zinswende der Bank of Japan. Gouverneur Kazuo Ueda hält es laut aktien.news für "angemessen, den Leitzins weiter zu erhöhen". Laut einer Reuters-Umfrage (via investinglive) erwarten 86% der Ökonomen bei der Sitzung am 17. und 18. Dezember eine Anhebung von 1,25 auf 1,50%, rund 60% sehen bis Ende März sogar 1,75%.
Die Daten liefern dafür Argumente, aber kein eindeutiges Signal. Die Kerninflation stieg im Oktober laut Reuters auf 2,2% und verfehlte damit knapp die Prognose von 2,3%. Die Rate ohne frische Lebensmittel und Energie fiel von 2,4 auf 2,2%. Deutlich heißer läuft die Pipeline: Die Erzeugerpreise stiegen um 7,1% (Prognose 6,5%), die Importpreise in Yen um 24,8%. Gleichzeitig schrumpfte Japans Wirtschaft im dritten Quartal unerwartet.
|Treiber
|Nikkei 225
|Kospi
|KI- und Chipzyklus
|mittel: SoftBank, Kioxia, Ausrüster
|sehr hoch: Samsung, SK Hynix
|Notenbank
|BoJ erhöht, 1,25% → 1,50% erwartet
|keine Angaben in den Quellen
|Währung
|Yen nahe 160 je Dollar
|keine Angaben in den Quellen
|Ausländische Anleger
|wichtig
|laut SocGen derzeit Käuferstreik
|US-Exportregeln
|indirekt
|direkt über Speicher und Rechenzentren
Stand 20.11.2026; Einordnung der Wirkung durch die Redaktion.
Quelle: Reuters, investinglive, Trading Economics, Korea Times, TrendForce
Der Yen ist dabei Fluch und Segen zugleich. Bei rund 159 je Dollar polstert er die Gewinne der Exporteure im Nikkei. Erhöht die BoJ im Dezember und sinkt die Zinsdifferenz zu den USA, kann der Yen kräftig anziehen, was Toyota, Sony und Co. belasten würde. Höhere Zinsen helfen dagegen den japanischen Banken. Auffällig: Die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe fiel am Freitag laut Trading Economics trotz Zinserhöhungskurs auf 2,81%. Anleger fliehen in Tokio aus Aktien in Anleihen.
Das große Bild
Globale Zinsen, Washington und der KI-Kapitalberg
Hinter dem Ausverkauf steht eine größere Gleichung. Gartner rechnet laut Al Jazeera mit weltweiten KI-Investitionen von 2,7 Billionen Dollar im Jahr 2026 und 3,6 Billionen Dollar im Jahr 2027. Solange dieses Geld fließt, verdienen Samsung, SK Hynix und die japanischen Zulieferer prächtig. Doch die Finanzierung wird teurer: Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert laut Trading Economics bei 5,02%, und die US-Notenbank dürfte am 8. und 9. Dezember auf 4,00 bis 4,25% erhöhen. Steigende Kapitalkosten drücken die Bewertung genau jener Wachstumswerte, die Nikkei und Kospi getragen haben.
Geopolitisch bleibt die Lage offen. Beim APEC-Gipfel in Shenzhen kamen Trump, Xi und Putin zusammen, Beschlüsse zu Zöllen, Chips oder Seltenen Erden wurden bis zum Redaktionsstand nicht gemeldet. Für exportlastige Märkte wie Japan und Südkorea ist jedes Signal aus dem Handelsstreit USA-China ein potenzieller Kurstreiber in beide Richtungen.
Prognose
Drei Szenarien für Nikkei und Kospi bis ins Frühjahr
Eine verlässliche Punktprognose gibt es nach einem Tag wie diesem nicht. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, abhängig von wenigen, klar beobachtbaren Auslösern. Dies sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Basisszenario: Nervöse Bodenbildung bis Mitte Dezember
Die KI-Nachfrage bleibt laut Nvidia-Ausblick und Speicherverträgen intakt, die Bewertungen der Chipwerte sind nach dem Ausverkauf deutlich gesunken. Nikkei und Kospi schwanken stark, finden aber Halt, sobald sich die Wall Street stabilisiert. Für den Kospi wird die Rückeroberung der 5.000-Punkte-Marke zum Stimmungstest, für den Nikkei die Reaktion des Yen auf die BoJ-Sitzung am 18. Dezember.
Bärenszenario: Der KI-Zyklus kippt
Bleiben ausländische Käufer weg, verschärft Washington die Exportregeln weiter und kühlen sich die Speicherpreise schneller ab als erwartet, droht vor allem dem Kospi eine tiefere Korrektur, weil Samsung und SK Hynix den Index dominieren. Der Nikkei würde zusätzlich leiden, wenn eine BoJ-Erhöhung den Yen kräftig aufwertet und gleichzeitig die Fed die Zinsen anhebt.
Bullenszenario: Ausverkauf als Einstiegsfenster der Großanleger
Ein starker Handelsstart von Anthropic, positive Signale aus dem Handelsdialog USA-China und eine Fed, die Zurückhaltung andeutet, könnten den Positionsabbau schnell umkehren. Dann würden die Märkte die niedrigen Bewertungen der Speicherhersteller neu entdecken, und der Kospi hätte als Index mit dem höchsten Chip-Hebel das größte Erholungspotenzial.
Termine
Was Anleger bei Nikkei und Kospi jetzt beobachten
Heute: Schlusskurse in Tokio und Seoul sowie die Eröffnung der Wall Street um 15:30 Uhr MEZ.
26.11.: Thanksgiving, US-Anleihemarkt geschlossen, dünner Handel.
8./9.12.: Fed-Sitzung, erwartet wird eine Anhebung auf 4,00 bis 4,25%.
17.12.: EZB-Zinsentscheid.
17./18.12.: Sitzung der Bank of Japan, 86% der Ökonomen erwarten 1,50%.
Laufend: Yen um 160 je Dollar, DRAM-Preise und neue US-Exportregeln.
FAQ
Häufige Fragen zu Nikkei und Kospi
Warum fallen Nikkei und Kospi heute so stark? Beide verlieren im Vormittagshandel rund 4,5%. Laut Al Jazeera belasten Zweifel an den KI-Investitionen, der Ausverkauf an der Wall Street und neue US-Exportregeln für Chips.
Warum reagiert der Kospi so empfindlich auf KI-News? Weil Samsung Electronics und SK Hynix den Index dominieren und zu den wichtigsten Lieferanten von KI-Speicherchips gehören.
Was bedeutet die Zinserhöhung der Bank of Japan für den Nikkei? Höhere Zinsen können den Yen stärken, was Exporteure belastet, und gleichzeitig Banken stützen. Die Entscheidung fällt am 18. Dezember.
Wie sieht die Prognose für Nikkei und Kospi aus? Die Redaktion sieht als Basisszenario eine nervöse Bodenbildung bis zu den Notenbankterminen im Dezember. Ein Abrutschen des KI-Zyklus oder ein starker Yen wären die größten Risiken.
Welche Marke ist beim Kospi wichtig? Die 5.000-Punkte-Marke, die der Index am 17. November erstmals seit rund neun Monaten unterschritten hatte.
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