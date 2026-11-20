Laut Al Jazeera (20.11.2026) ziehen vor allem KI-nahe Chipwerte die Indizes nach unten. Als Schlüsselwerte nennt der Bericht SK Hynix, Samsung Electronics, TSMC und die SoftBank Group. Paradox: Ausgerechnet der Rekord-Börsengang von Anthropic, mit 81,31 Milliarden Dollar Emissionsvolumen und einem Ausgabepreis von 83 Dollar laut Investing.com der größte der Geschichte, konnte die Stimmung nicht drehen. Statt Euphorie herrscht die bange Frage, ob sich die gigantischen KI-Budgets jemals rechnen.

Dazu kommt Politik aus Washington. Die US-Behörde BIS hat neue Lizenzpflichten angekündigt, die chinesischen KI-Entwicklern den Fernzugriff auf Spitzen-Rechenleistung in Drittländern, vor allem in Südostasien, erschweren sollen. Und ein Asien-Stratege der Société Générale beschreibt laut Al Jazeera ein regelrechtes Vakuum auf der Käuferseite: Ausländische Anleger greifen nicht zu. Genau diese Investoren hatten den Kospi über die 5.000-Punkte-Marke getragen.