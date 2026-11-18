Bis zum Geschäftsjahr 2031 will Nike rund 5 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2027 erzielen, etwa 4 Milliarden aus dem Performance-Geschäft und rund 1 Milliarde aus Sportswear, Jordan und Converse. Die operative Marge soll auf 12 bis 14 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 Dollar. Fünf Sportarten und 23 Schwerpunktländer sollen mehr als 90 Prozent des Wachstums tragen; für den Gesamtmarkt rechnet Nike mit 3 bis 4 Prozent Wachstum bis 2031.

Den Weg dorthin beschreibt das Unternehmen offen als Durststrecke. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bestätigte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, einen noch stärkeren Rückgang beim operativen Ergebnis und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.