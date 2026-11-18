Wer Nike seit Jahren die Treue hält, hat am Dienstagabend eine bittere Lektion in Sachen Erwartungsmanagement bekommen. Die Nike Aktie (Ticker NKE, ISIN US6541061031) schoss beim ersten Investorentag seit neun Jahren zunächst bis auf 40,68 US-Dollar nach oben, drehte dann aber ins Minus und schloss an der New York Stock Exchange mit 35,85 US-Dollar um 6,30 Prozent tiefer (22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New Yorker Zeit). Auslöser war der Wendeplan „Full Stride Ahead“ mit Zielen bis 2031 – und die Erkenntnis, dass der Umsatz zunächst noch weiter schrumpft. Diese Nike Aktienanalyse zeigt, was Nike verspricht, wie die Marge steigen soll und was die Nike Aktienprognose jetzt bestimmt.
Nike Aktienanalyse: Wendeplan mit bis zu 14 Prozent Marge bis 2031 – warum die Börse dem Weg nicht traut
Die Nike Aktie schloss nach dem ersten Investorentag seit neun Jahren 6,3 Prozent tiefer bei 35,85 Dollar. Die Ziele bis 2031 sind ambitioniert, doch 2028 bleibt ein schwieriges Jahr. Unsere Nike Aktienanalyse ordnet Wendeplan, Margen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die Nike Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc., Beaverton (Oregon, USA)
- Ticker / ISIN
- NKE / US6541061031
- Börse
- New York Stock Exchange (USD)
- CEO
- Elliott Hill
- Strategie
- „Full Stride Ahead“
- 52-Wochen-Spanne
- 31,97 bis 69,14 $
- Dividenden GJ 2027
- rund 2,4 Mrd. $ geplant
- Nächste Zahlen
- Q2 GJ 2027, traditionell Mitte Dezember
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs NYSE 17.11.2026; Unternehmensangaben vom Investor Day
Marge als Kern des Plans
Die bereinigte operative Marge von rund 6 Prozent soll bis 2031 auf 12 bis 14 Prozent steigen.
Erst runter, dann rauf
Umsatz im laufenden Jahr hoch einstellig im Minus, 2028 herausfordernd, Marktwachstum erst 2029.
Sparprogramm „Pace“
Rund 2,5 Milliarden Dollar Einsparungen pro Jahr bis 2031, Belastungen von etwa 1,3 Milliarden Dollar.
Analysten abwartend
Der Konsens lautet Halten, das durchschnittliche Kursziel liegt nahe am Kurs.
Der Auslöser
Was hat Nike am Investorentag angekündigt?
Der Plan klingt nach Befreiungsschlag. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Die großen Zahlen stehen am Ende, die Last am Anfang.
Bis zum Geschäftsjahr 2031 will Nike rund 5 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2027 erzielen, etwa 4 Milliarden aus dem Performance-Geschäft und rund 1 Milliarde aus Sportswear, Jordan und Converse. Die operative Marge soll auf 12 bis 14 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 3,00 bis 3,50 Dollar. Fünf Sportarten und 23 Schwerpunktländer sollen mehr als 90 Prozent des Wachstums tragen; für den Gesamtmarkt rechnet Nike mit 3 bis 4 Prozent Wachstum bis 2031.
Den Weg dorthin beschreibt das Unternehmen offen als Durststrecke. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 bestätigte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, einen noch stärkeren Rückgang beim operativen Ergebnis und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.
|Geschäftsjahr
|Umsatz
|Marge und Gewinn
|2027
|Rückgang hoch einstellig
|bereinigte Marge rund 6 %; EPS 1,15–1,35 $
|2028
|Rückgang schwächt sich ab
|„herausfordernd“; EPS leicht unter 2027
|2029
|Rückkehr zum Marktwachstum
|Margenaufbau über Pace-Einsparungen
|2030–2031
|Wachstum über dem Markt
|Marge 12–14 %; EPS 3,00–3,50 $
GJ = Geschäftsjahr. Bereinigt = ohne Restrukturierungskosten (rund 0,15 Dollar je Aktie im GJ 2027).
Quelle: NIKE, Inc., Investor-Day-Mitteilung (17.11.2026); Investing.com (18.11.2026)
Die Reaktion
Warum fällt die Nike Aktie trotz der Ziele?
Die Reaktion lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Börse bezahlt nicht für 2031, wenn 2028 noch weh tut. Der Umsatz soll im laufenden Jahr hoch einstellig fallen, 2028 nur weniger stark, und erst 2029 wieder mit dem Markt wachsen. Dazu kommt Greater China: Laut Investing.com soll der Umsatz dort zwischen 2027 und 2031 stagnieren, CEO Elliott Hill räumte ein, die Produkte seien dort „too often failed to stand out“. Das Handelsvolumen lag mit 61,1 Millionen Aktien rund 85 Prozent über dem Dreimonatsschnitt. Dass genau diese Verzögerung den Ausschlag gab, ist eine Einschätzung der Redaktion.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Nike sein Geld und wo klemmt es?
Nike entwirft und vermarktet Sportschuhe, Bekleidung und Ausrüstung unter den Marken Nike, Jordan und Converse, verkauft über den Großhandel und das eigene Direktgeschäft. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar. Der Großhandel gab nur um 1 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar nach, das Direktgeschäft aber um 8 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar, Converse brach um 28 Prozent ein. Schwäche in China und Europa wurde teilweise durch Wachstum in Nordamerika ausgeglichen.
Zahlen und Bewertung
Wie realistisch ist die Marge – und wie teuer ist die Nike Aktie?
Der Hebel liegt bei der Marge. Im ersten Quartal lag die Bruttomarge bei 42,8 Prozent, 0,6 Prozentpunkte über dem Vorjahr, der Gewinn je Aktie bei 0,48 Dollar und damit leicht über den Erwartungen. Für die Zukunft nennt Nike keine konkrete Bruttomargenzahl, spricht aber von einem Wiederaufbau. Den Großteil der Verbesserung sollen die Kosten liefern: Das Programm „Pace“ soll bis 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar im Jahr einsparen. Rechnet man mit den rund 48 Milliarden Dollar Umsatz, die Nikes Ziele laut Stifel implizieren, entspräche eine Marge von 12 bis 14 Prozent einem operativen Ergebnis von etwa 5,8 bis 6,7 Milliarden Dollar. Das ist eine eigene Rechnung, keine Unternehmensangabe.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Bereinigte operative Marge GJ 2027
|rund 6 %
|Unternehmensziel
|Zielmarge GJ 2031
|12–14 %
|Unternehmensziel
|KGV Nike (Forward, GJ 2027)
|rund 27–29
|Börse Express 26,9; stockanalysis 29,5
|KGV Peer-Median (2026e)
|13,4
|Vergleichsgruppe laut Börse Express
|KGV auf Zielgewinn 2031
|rund 10–12
|35,85 $ / 3,00–3,50 $
GJ = Geschäftsjahr. Forward-KGV auf Basis der Konsensschätzung für GJ 2027. KGV 2031 = Kurs 35,85 $ geteilt durch Zielspanne (eigene Rechnung, keine Prognose).
Quelle: NIKE, Inc.; Börse Express (Stand 07.11.2026); stockanalysis.com (13.11.2026); eigene Rechnung
Auf Basis der Konsensschätzungen für das laufende Jahr kommt die Nike Aktie auf ein Forward-KGV von rund 27 bis 29, der Peer-Median liegt laut Börse Express bei 13,4. Das hohe KGV spiegelt den gedrückten Gewinn wider: Würde Nike sein Gewinnziel für 2031 erreichen, läge das KGV bei dem aktuellen Kurs bei rund 10 bis 12. Diese Rechnung steht und fällt mit dem Plan. Die geplanten Dividenden von rund 2,4 Milliarden Dollar im laufenden Jahr entsprechen bei einem Börsenwert von knapp 54 Milliarden Dollar einer Rendite von etwa 4 Prozent.
Die Branche
Was bedeutet der Nike-Plan für adidas und Puma?
Am Dienstag gaben auch die Rivalen nach: adidas verlor laut wallstreet-online zuletzt rund 2,2 Prozent, Puma rund 1,5 Prozent – ohne dass die Quelle einen konkreten Auslöser nannte. Ob der schwache Nike-Auftritt auf die Branchenstimmung durchschlägt, ist eine Einschätzung der Redaktion. Operativ steht adidas besser da: Der Konzern steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 9 Prozent und erreichte eine operative Marge von 13,9 Prozent, wobei rund 200 Millionen Euro aus erstatteten US-Zöllen stammten. Nike will genau diese Größenordnung erst 2031 erreichen.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Nike Aktienprognose?
Der Konsens ist ernüchtert. Laut stockanalysis.com lautet das Votum von 44 Analysten im Schnitt Halten, das durchschnittliche Kursziel lag am 13. November bei 36,46 Dollar und damit nahe am heutigen Kurs von 35,85 Dollar. Börse Express zählte Anfang November unter 42 Häusern 10 Kauf-, 26 Halten- und 6 Verkaufsempfehlungen. Neue Kursziele nach dem Investorentag sind noch nicht ausgewertet. Erste Stimmen kamen laut Investing.com von Stifel, die Nikes Rahmen impliziere höhere Margen und Gewinne als bisher modelliert, bei geringerem Umsatz, und von Baird, die von einem konstruktiven Schritt sprach, aber Geduld anmahnte. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die Nike Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch hat der Kursrutsch die Erholung der vergangenen Wochen gebremst. Mit 35,85 Dollar notiert die Nike Aktie unter der 50-Tage-Linie bei rund 36,9 Dollar und deutlich unter der 200-Tage-Linie bei rund 44,1 Dollar. Nach unten liegt das 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar gut 12 Prozent entfernt. Als Hürde nach oben gilt die 50-Tage-Linie, danach der Bereich um 38 Dollar, in dem die Aktie vor dem Investorentag notierte. Der RSI lag vor dem Kursrutsch bei rund 52 und dürfte seither gesunken sein. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die Nike Aktie?
Die Szenarien
Nike Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die Nike Aktienprognose zeichnen sich nach dem Investorentag drei Wege ab, wie Analysten und Marktbeobachter sie diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Der Plan gewinnt Vertrauen
Die Zahlen zum zweiten Quartal bestätigen den Ausblick, Bruttomarge und Neuheiten überzeugen. Dann rücken die 50-Tage-Linie bei rund 36,9 Dollar und der Bereich um 38 Dollar in den Blick.
Szenario 2: Abwarten bis 2028
Nike liefert wie angekündigt, ohne Überraschung. Die Aktie pendelt nahe dem durchschnittlichen Analystenziel von rund 36 Dollar zwischen 52-Wochen-Tief und 50-Tage-Linie.
Szenario 3: Der Boden trägt nicht
Schwächere Umsätze in China oder im Direktgeschäft stellen den Zeitplan infrage. Dann rückt das 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar in den Fokus.
Termine
Was Anleger bei der Nike Aktie jetzt beobachten sollten
Häufige Fragen zur Nike Aktienanalyse
Warum ist die Nike Aktie nach dem Investorentag gefallen?
Anleger störten sich vor allem daran, dass der Umsatz noch bis 2028 unter Druck steht und erst 2029 wieder mit dem Markt wächst. Die Aktie schloss am 17. November 6,3 Prozent tiefer bei 35,85 Dollar.
Welche Margenziele hat Nike?
Die bereinigte operative Marge soll von rund 6 Prozent im Geschäftsjahr 2027 auf 12 bis 14 Prozent bis Ende des Geschäftsjahres 2031 steigen.
Was sagen Analysten zur Nike Aktienprognose?
Laut stockanalysis.com lautet das Konsensvotum von 44 Analysten Halten, das durchschnittliche Kursziel lag am 13. November bei 36,46 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Nike Aktie weiter eine Dividende?
Nike plant für das Geschäftsjahr 2027 rund 2,4 Milliarden Dollar und bis 2031 kumuliert rund 12 Milliarden Dollar Dividenden.
Wie reagieren adidas und Puma auf Nikes Plan?
Beide Aktien gaben am Dienstag nach, adidas um rund 2,2 Prozent, Puma um rund 1,5 Prozent. Einen konkreten Auslöser nannte die Quelle nicht.
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