aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 18:41 9 Min.

Nach dem Investor Day bleibt die Nike Aktie unter Druck. Unsere Nike Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Fünfjahresplan steckt, wie es um Zahlen, Bewertung und Dividende steht und was die Nike Aktienprognose der Analysten sagt.

Kurs am 19.11.2026 gegen 16 Uhr MEZ (NYSE); 35,15 USD, -3,2 % um 15:59 Uhr MEZ ca. 35 USD Schlusskurs am 18.11.2026 35,85 USD Kursentwicklung seit Jahresbeginn (je nach Datenstand bis -44,7 %) ca. -42 % Marktkapitalisierung (52,55 Mrd. USD bei 35,28 USD am 30.09.) ca. 52 Mrd. USD Erwartetes KGV für das Geschäftsjahr 2027 (Stand 13.11.) ca. 26,9 Quelle : Handelsdaten NYSE, Nike Investor Relations (18./19.11.2026) Steckbrief Unternehmen Nike, Inc. (Klasse B) Ticker NKE (NYSE) ISIN US6541061031 Quartalsdividende 0,41 USD (1,64 USD pro Jahr) Cash und Kurzfristanlagen rund 8,4 Mrd. USD (Q1 GJ2027) Nächste Zahlen voraussichtlich Dezember 2026 (Termin unbestätigt) Stand: 19.11.2026, Kurse intraday, nicht Schlusskurse

Die Nike Aktie (ISIN US6541061031, Ticker NKE) notiert am Donnerstag, 19. November 2026, gegen 16 Uhr MEZ bei rund 35 US-Dollar und gehört damit zu den schwächsten Werten im Dow Jones. Einen neuen Auslöser gibt es laut Marktberichten nicht, die Aktie verarbeitet weiter den Investor Day vom 17. November. Dort hat Nike einen Fünfjahresplan vorgelegt, der Anlegern Geduld abverlangt: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Unsere Nike Aktienanalyse ordnet ein, was der Markt davon hält.

Nike Aktie aktuell Was ist bei der Nike Aktie passiert?

Nike hat am 17. November in Beaverton die Strategie „Full Stride Ahead“ und einen Finanzrahmen bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt. Die Aktie verlor am 18. November gut 6 Prozent und schloss bei 35,85 US-Dollar.

Am 19. November sind die Datenstände uneinig: Gegen 15:59 Uhr MEZ stand die Nike Aktie bei 35,15 US-Dollar, ein Minus von 3,2 Prozent; eine andere Meldung sprach am Nachmittag dagegen von 36,64 US-Dollar und plus 2,2 Prozent. Ein verbindlicher Schlusskurs liegt erst nach Handelsende vor. Auch die Berichte über den Investor Day sind uneinheitlich datiert; belegt ist der 17. November durch Nikes Pressemitteilung und die Meldung an die US-Börsenaufsicht SEC. Was Nike konkret angekündigt hat: Geschäftsjahr 2027: Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich niedriger, das operative Ergebnis fällt stärker, die bereinigte operative Marge liegt bei rund 6 Prozent, das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 1,15 bis 1,35 US-Dollar.

Geschäftsjahr 2028: Der Rückgang schwächt sich ab, konkrete Zahlen fehlen. Ab 2029 soll Nike mit dem Markt wachsen, in den Jahren 2030 und 2031 darüber.

Ziele bis 2031: rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Umsatz, operative Marge von 12 bis 14 Prozent, bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,00 bis 3,50 US-Dollar.

Sparprogramm: rund 2,5 Milliarden US-Dollar jährliche Einsparungen bis 2031, bei rund 1,3 Milliarden US-Dollar Einmalkosten.

Ausschüttung: rund 12 Milliarden US-Dollar Dividenden kumuliert über die Geschäftsjahre 2027 bis 2031.

Wie sieht das Geschäftsmodell der Nike Aktie aus?

Nike entwirft und vermarktet Sportschuhe, Bekleidung und Ausrüstung unter den Marken Nike, Jordan und Converse, über eigene Läden, den Onlinehandel und Großhandelspartner. Der Konzern setzt in der Neuausrichtung stärker auf Performance Sports: Rund 4 der 5 Milliarden US-Dollar Zusatzumsatz bis 2031 sollen laut Plan aus diesem Bereich kommen, rund 1 Milliarde aus Sportswear. Größte Schwäche ist derzeit China: Der Umsatz in Greater China sank im ersten Quartal um 22 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar.

Wie gut sind die Zahlen? Nike Aktienanalyse zum ersten Quartal

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31. August 2026, berichtet am 1. Oktober) sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge stieg leicht auf 42,8 Prozent, der Gewinn blieb mit 712 Millionen US-Dollar stabil. Nordamerika wuchs um 2 Prozent auf 5,13 Milliarden US-Dollar, Converse brach um 28 Prozent auf 263 Millionen US-Dollar ein.

Nike im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 Kennzahl Q1 GJ2027 Q1 GJ2026 Umsatz 11,2 Mrd. USD 11,72 Mrd. USD Bruttomarge 42,8 % 42,2 % Nettoergebnis 712 Mio. USD 727 Mio. USD Ergebnis je Aktie (verwässert) 0,48 USD 0,49 USD Greater China 1,18 Mrd. USD (-22 %) – Nordamerika 5,13 Mrd. USD (+2 %) – Quartal bis 31.08.2026. Quelle : Nike Investor Relations (investors.nike.com), 01.10.2026

Die Bilanz ist solide: Nike hält rund 8,4 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Kurzfristanlagen, dem stehen langfristige Schulden von 5,89 Milliarden und kurzfristige Anteile von 2,0 Milliarden US-Dollar gegenüber (Nike IR, Q1 GJ2027). Die Schuldenquote liegt bei 0,40 (Stand 30.09.).

Wie sicher ist die Dividende der Nike Aktie?

Nike zahlt eine Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar, also 1,64 US-Dollar im Jahr. Bei einem Kurs von rund 35 US-Dollar ergibt das eine Dividendenrendite von rechnerisch rund 4,7 Prozent. Der Haken: Gemessen am prognostizierten bereinigten Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar für das Geschäftsjahr 2027 liegt die Ausschüttungsquote bei rund 120 bis 143 Prozent (Rechnung der Redaktion auf Basis der Guidance). Die Dividende wird also derzeit nicht vollständig aus dem laufenden Gewinn gedeckt. Nike hat zugleich rund 12 Milliarden US-Dollar Dividenden bis 2031 eingeplant und verfügt über hohe Barreserven.

Wie bewertet der Markt die Nike Aktie?

Das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2027 lag am 13. November bei 26,9; eine andere Schätzung vom 10. November nannte rund 30, nahe dem Fünf-Jahres-Durchschnitt von 31. Peers sind niedriger bewertet: Adidas 15,8, Puma 14,9, On 20,9, Deckers 11,3, Lululemon 11,2 und VF 11,9 für 2026 (Stand 13.11.). Der Peer-Median liegt bei 13,4, Nike notiert also mit einem Aufschlag von rund 100 Prozent. Die hohe Bewertung beruht darauf, dass der Markt die Gewinnerholung in die Zukunft einpreist.

KGV 2026e im Vergleich Unternehmen KGV erwartet Nike 26,9 On 20,9 Adidas 15,8 Puma 14,9 VF 11,9 Deckers 11,3 Lululemon 11,2 Nike: KGV für das Geschäftsjahr 2027. Peers: Kalenderjahr 2026. Stand 13.11.2026. Quelle : Konsensdaten, Redaktionsrecherche

Was ist die Nike Aktienprognose der Analysten?

Der Konsens lautet Halten. Nach Konsensdaten vom 7. Oktober bewerteten 42 Analysten die Aktie im Schnitt mit Halten, das durchschnittliche Kursziel lag bei 38,15 US-Dollar bei einer Spanne von 19 bis 94 US-Dollar. Eine Zählung vom 13. November ergab 10 Kaufen, 26 Halten und 6 Verkaufen bei einem Durchschnittsziel von 34,21 Euro; eine weitere Schätzung vom 10. November lag bei rund 36 US-Dollar. Nach dem Investor Day haben mehrere Häuser ihre Ziele angepasst; die Spanne reicht den Berichten zufolge von 24 bis 50 US-Dollar. Ein aktueller Konsens nach dem Investor Day liegt uns nicht vor. Das durchschnittliche Ziel liegt damit nahe am aktuellen Kurs; die Nike Aktienprognose des Marktes ist verhalten.

Was sagt die Charttechnik zur Nike Aktie?

Der Trend ist klar abwärts gerichtet: Die Aktie liegt rund 44 Prozent unter dem Stand zu Jahresbeginn und fast 80 Prozent unter dem Allzeithoch von 177,51 US-Dollar vom November 2021. Am 30. September markierte sie mit 35,16 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief, am 2. Oktober fiel sie zeitweise auf 32,22 US-Dollar, den niedrigsten Stand seit zwölf Jahren. Die 200-Tage-Linie liegt bei 44,42 US-Dollar und damit rund 17 Prozent über dem Kurs. Der Bereich um 32 bis 35 US-Dollar gilt als Unterstützungszone, ein aktueller RSI-Wert liegt uns nicht vor.

Bull-Case: Was für die Nike Aktie spricht Die Marge verbessert sich: Die Bruttomarge stieg im ersten Quartal auf 42,8 Prozent.

Nordamerika wächst wieder (plus 2 Prozent).

Rund 8,4 Mrd. USD Barmittel und ein Sparprogramm von 2,5 Mrd. USD jährlich bis 2031.

Dividendenrendite von rechnerisch rund 4,7 Prozent.

Die Ziele bis 2031 (Marge 12 bis 14 Prozent, Ergebnis je Aktie 3,00 bis 3,50 USD) würden das Ergebnis mehr als verdoppeln. Bear-Case: Was gegen die Nike Aktie spricht Der Umsatz sinkt im Geschäftsjahr 2027 im hohen einstelligen Prozentbereich, auch 2028 gilt als herausfordernd.

China (minus 22 Prozent) und Converse (minus 28 Prozent) schwächeln.

Die Dividende ist gemessen am prognostizierten Gewinn nicht gedeckt.

Hohe Bewertung gegenüber Peers bei fallenden Gewinnen.

Kursverluste bis zum Totalverlust sind möglich; bei US-Werten kommt ein Währungsrisiko gegenüber dem Euro hinzu.

Was bedeutet das für die Nike Aktienprognose?

Die Nike Aktienprognose lässt sich in drei Szenarien fassen, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren; eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im positiven Szenario trägt die Marge, Performance Sports wächst wie geplant, und die Bewertung stützt sich auf die 2031-Ziele. Im neutralen Szenario bleibt die Aktie in der Zone zwischen 32 und 38 US-Dollar, solange die Zahlen schwach bleiben. Im negativen Szenario verfehlt Nike die Wende in China, der Druck auf die Ausschüttung wächst, und der Kurs testet die Tiefs vom Herbst.

Was beobachten Anleger jetzt bei der Nike Aktie?

Die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027, voraussichtlich im Dezember 2026 (im Vorjahr am 18. Dezember; offizieller Termin unbestätigt).

Ob Nike die Quartalsdividende von 0,41 US-Dollar hält oder erhöht; ein Termin ist nicht belegt.

Entwicklung in China und bei Converse.

Fortschritte beim Sparprogramm und bei der Bruttomarge.

Die 200-Tage-Linie bei rund 44 US-Dollar und die Unterstützungszone um 32 bis 35 US-Dollar.

FAQ: Häufige Fragen zur Nike Aktie

Warum fällt die Nike Aktie? Der Markt verarbeitet den Investor Day vom 17. November: Der Umsatz soll 2027 im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, die Zielmarge von 12 bis 14 Prozent wird erst 2031 erreicht. Wie hoch ist die Dividende der Nike Aktie? Nike zahlt 0,41 US-Dollar pro Quartal, 1,64 US-Dollar pro Jahr, rechnerisch rund 4,7 Prozent Rendite. Wie lautet die Nike Aktienprognose der Analysten? Der Konsens lautet Halten; die durchschnittlichen Kursziele liegen je nach Datenstand bei rund 34 bis 38 US-Dollar beziehungsweise Euro (siehe Text). Wann kommen die nächsten Nike-Zahlen? Voraussichtlich im Dezember 2026; der Termin ist nicht bestätigt. Ist die Nike Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.