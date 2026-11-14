Nike Aktienanalyse: Minus 40 Prozent, zeitweise Tief seit 2014 – bringt der Investor Day die Wende?

Kaum eine bekannte Marke hat Anleger 2026 so enttäuscht wie Nike. Die Nike-Aktie schloss zuletzt bei 37,99 Dollar und liegt damit rund 40 Prozent unter dem Jahresanfang – der schwächste Wert im Dow Jones. Zeitweise notierte sie so tief wie seit Anfang 2014 nicht mehr. Seit Anfang Oktober hat sie sich allerdings etwas erholt. Am 16. und 17. November stellt Nike auf einem Investor Day seine langfristigen Ziele vor. Diese Nike Aktienanalyse zeigt, wo der Konzern steht und was das für die Nike Aktienprognose bedeutet.