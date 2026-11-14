Kaum eine bekannte Marke hat Anleger 2026 so enttäuscht wie Nike. Die Nike-Aktie schloss zuletzt bei 37,99 Dollar und liegt damit rund 40 Prozent unter dem Jahresanfang – der schwächste Wert im Dow Jones. Zeitweise notierte sie so tief wie seit Anfang 2014 nicht mehr. Seit Anfang Oktober hat sie sich allerdings etwas erholt. Am 16. und 17. November stellt Nike auf einem Investor Day seine langfristigen Ziele vor. Diese Nike Aktienanalyse zeigt, wo der Konzern steht und was das für die Nike Aktienprognose bedeutet.
Nike Aktienanalyse: Minus 40 Prozent, zeitweise Tief seit 2014 – bringt der Investor Day die Wende?
Sinkender Umsatz, Einbruch in China, Stellenabbau – und dennoch hat sich die Nike-Aktie seit Anfang Oktober zwischenzeitlich kräftig erholt. Am 16. und 17. November will Vorstandschef Elliott Hill seinen Plan für die Rückkehr zum Wachstum vorlegen. Unsere Nike Aktienanalyse zerlegt die Zahlen, prüft die Bewertung und zeigt, was die Nike Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc.
- Sitz
- Beaverton, Oregon
- Ticker
- NKE (NYSE)
- Kurs
- 37,99 Dollar
- Börsenwert
- rund 56 Milliarden Dollar
- KGV GJ 2027 (Prognose)
- rund 30
- Dividendenrendite
- rund 4 Prozent
- Vorstandschef
- Elliott Hill
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Rendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Zwei Jahre Sanierung, wenig Erfolg: warum die Nike-Aktie so tief gefallen ist
Die Nike Aktie spiegelt die Ungeduld der Anleger mit dem Umbau unter Elliott Hill wider.
Elliott Hill, ein langjähriger Nike-Manager, kehrte im Oktober 2024 als Vorstandschef zurück, um den Konzern wieder auf Kurs zu bringen. Sein Plan: weg von Lifestyle-Klassikern und Rabatten, hin zu Sport und Innovation. Doch die Erholung dauert länger als erhofft. Nach den Zahlen zum ersten Quartal fiel die Aktie nachbörslich um rund 8 Prozent. Zudem verlor Nike zuletzt prominente Sportler an jüngere Konkurrenten, im September wechselte Fußballstar Kylian Mbappé zum Schweizer Anbieter On. Mehrere Banken stuften die Aktie in diesem Jahr ab.
Die Quartalszahlen
Mehr Gewinn als erwartet, weniger Umsatz: Nike schrumpft weiter
Für jede Nike Aktienanalyse zählt vor allem eines: ob der Umsatz endlich aufhört zu schrumpfen.
Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, das Ende August endete, sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar und blieb damit unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar dagegen über der Prognose der Analysten von rund 0,44 Dollar. Möglich machten das eine höhere Bruttomarge und niedrigere Kosten. Besonders schwach lief das eigene Direktgeschäft: Der Umsatz über eigene Läden und den Onlineshop fiel um 8 Prozent, digital sogar um 13 Prozent. Das Geschäft mit Händlern hielt sich mit minus 1 Prozent besser.
Nike: Umsatzentwicklung nach Regionen im ersten Quartal
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juni bis August 2026).
Quelle: Nike, Telefonkonferenz vom 1. Oktober 2026; MarketBeat
Daten als Tabelle
|Region
|Veränderung
|Nordamerika
|2
|Asien-Pazifik und Lateinamerika
|0
|Europa, Nahost, Afrika
|−5
|Greater China
|−26
Die Geschäftsbereiche
Sport wächst, Lifestyle bröckelt: wo Nike ansetzt
Die Nike Aktienprognose hängt davon ab, ob das wachsende Sportgeschäft die Schwächen ausgleichen kann.
Das Geschäft mit Sportprodukten für Laufen, Basketball und Fußball wuchs hoch einstellig und erreichte im vergangenen Jahr 16 Milliarden Dollar Umsatz. Basketball legte in Nordamerika zweistellig zu. Doch die Sparte Sportswear, also Freizeitmode und Lifestyle-Schuhe, macht knapp die Hälfte des Umsatzes aus und schrumpfte zweistellig. Nike drosselt bewusst den einstigen Bestseller Dunk, dessen Umsatz sich fast halbierte. Auch die Marke Jordan verlor deutlich, die Tochter Converse brach um 28 Prozent ein. In Greater China sank der Umsatz um 26 Prozent.
Die Sport-Offensive treibt messbare Fortschritte in unserem gesamten Performance-Geschäft voran.
Der Ausblick
Umbauprogramm „Pace": 2,5 Milliarden Dollar Einsparungen
Für das Geschäftsjahr bis Mai 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang um einen hohen einstelligen Prozentsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von nur 1,15 bis 1,35 Dollar. Mit dem Umbauprogramm Pace will der Konzern bis 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar einsparen, unter anderem durch den Abbau von Stellen. Die Kosten dafür veranschlagt Nike auf rund 1 Milliarde Dollar. Der größte Teil der Einsparungen soll aber erst in den Geschäftsjahren 2029 und 2030 wirken. Am 16. und 17. November will das Management auf dem Investor Day seine langfristigen Finanzziele vorlegen.
Die Bewertung
KGV um 30 auf Tiefstgewinne: teuer oder billig?
Auf Basis der Gewinnprognose kommt die Nike-Aktie auf ein KGV von rund 30. Das wirkt hoch, beruht aber auf einem stark gesunkenen Gewinn. Analysten erwarten, dass der Gewinn im kommenden Geschäftsjahr wieder auf gut 1,50 Dollar je Aktie steigt. Dazu kommt eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent, die durch den Kurssturz gestiegen ist. Für die Nike Aktienprognose heißt das: Die Aktie ist eine Wette darauf, dass der Gewinn seinen Tiefpunkt erreicht hat.
Die Analysten
Von 29 bis 75 Dollar: die Experten sind tief gespalten
Kaum eine Aktie im Dow Jones spaltet die Analysten so stark. Jefferies hält mit einem Kursziel von 75 Dollar an der Kaufempfehlung fest, Bernstein und Barclays sehen 45 Dollar. JPMorgan rät mit 40 Dollar zum Untergewichten, die Bank of America nennt 30 Dollar. Am skeptischsten ist Truist: Die Bank stufte die Aktie jüngst auf Verkaufen ab und sieht sie bei 29 Dollar – die Erholung der vergangenen Wochen spiegle keine besseren Geschäfte wider. Im Schnitt lag das Kursziel Anfang November bei rund 36,50 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Nike-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 37,99 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: TIKR, Parameter, Stocktwits; Stand August bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Dollar
|Jefferies
|75
|Bernstein
|45
|Barclays
|45
|JPMorgan
|40
|Schlusskurs 13. November
|37,99
|Durchschnitt (TIKR)
|36,50
|Bank of America
|30
|Truist
|29
Die Szenarien
Nike Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Investor Day überzeugt
Nike legt glaubwürdige Ziele vor, das Sportgeschäft wächst weiter, China stabilisiert sich. Dann könnte die Nike-Aktie Richtung der Ziele von Bernstein und Barclays um 45 Dollar steigen.
Szenario 2: Bodenbildung
Der Umbau kommt langsam voran, der Umsatz schrumpft noch einige Quartale. Die Aktie pendelt zwischen 33 und 43 Dollar.
Szenario 3: Die Talfahrt geht weiter
Enttäuschende Ziele, weitere Verluste in China oder bei Lifestyle-Produkten lassen die Aktie neue Tiefs markieren. Dann könnte sie Richtung der pessimistischen Ziele um 30 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur Nike Aktienanalyse
Warum ist die Nike-Aktie so stark gefallen?
Weil der Umsatz seit Quartalen schrumpft, China einbricht und die Sanierung unter Vorstandschef Elliott Hill länger dauert als erhofft. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nike erneut weniger Umsatz.
Wie waren die letzten Quartalszahlen?
Der Umsatz sank um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar über den Erwartungen.
Was ist das Programm Pace?
Ein Umbau der Organisation, der bis 2031 rund 2,5 Milliarden Dollar einsparen soll, unter anderem durch Stellenabbau.
Wann ist der Investor Day?
Am 16. und 17. November 2026. Nike will dort seine langfristigen Finanzziele vorstellen.
Welche Kursziele haben Analysten?
Die Spanne ist ungewöhnlich weit: von 29 Dollar bei Truist bis 75 Dollar bei Jefferies, im Schnitt rund 36,50 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.