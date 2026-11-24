Nach Angaben aus der Dick's-Mitteilung stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie im dritten Quartal auf 1,94 US-Dollar; für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun 11,45 bis 12,30 US-Dollar je Aktie. Nike wird in der Mitteilung nicht erwähnt – die Nike Aktie profitiert also von einem Branchensignal und davon, dass sie nach dem Ausverkauf in der vorigen Woche überverkauft war: Am Freitag, 20. November, schloss sie bei 32,92 US-Dollar (minus 4,1 Prozent) und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 69,14 US-Dollar.

Im August hatte der Dick's-Chairman Ed Stack Nikes Laufschuh-Geschäft ausdrücklich gelobt. Das passt zum Muster: Im Großhandel, also bei Händlern wie Dick's, erholt sich Nike besser als im eigenen Direktgeschäft.