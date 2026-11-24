Die Nike Aktie (Ticker NKE, ISIN US6541061031) legte am Dienstag, 24. November 2026, gegen 10:35 Uhr New Yorker Zeit (16:35 Uhr MEZ) an der NYSE um rund 4,5 Prozent auf etwa 35,30 US-Dollar zu. Auslöser war eine Branchen-Nachricht: Der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 5,13 Milliarden US-Dollar (plus 23,2 Prozent) und hob seine Jahresprognose an. Die Erholung ist willkommen, denn die Nike Aktie ist nach einem Absturz von rund 47 Prozent binnen eines Jahres das Schlusslicht im Dow Jones. Diese Nike Aktienanalyse prüft, ob mehr dahintersteckt als ein Rebound.
Nike Aktienanalyse: Fast 5 Prozent Dividendenrendite, Gewinn halbiert, Turnaround auf Raten – ist der Rebound des Dow-Schlusslichts mehr als ein Strohfeuer?
Die Nike Aktie (NKE, US6541061031) springt am Dienstag um rund 4,5 Prozent, nachdem Dick's Sporting Goods Zahlen vorgelegt hat. Die Nike Aktienanalyse zeigt, was Umsatz, Marge, China und Investor-Day-Plan bedeuten, was Analysten erwarten und wie es um die Nike Aktienprognose steht.
Was ist passiert?
Warum springt die Nike Aktie am Dienstag an?
Dick's ist einer der wichtigsten Nike-Händler in den USA. Wenn er mehr Umsatz macht und die Prognose hebt, sehen Anleger darin ein Signal für die Nachfrage nach Sportschuhen.
Nach Angaben aus der Dick's-Mitteilung stieg das bereinigte Ergebnis je Aktie im dritten Quartal auf 1,94 US-Dollar; für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun 11,45 bis 12,30 US-Dollar je Aktie. Nike wird in der Mitteilung nicht erwähnt – die Nike Aktie profitiert also von einem Branchensignal und davon, dass sie nach dem Ausverkauf in der vorigen Woche überverkauft war: Am Freitag, 20. November, schloss sie bei 32,92 US-Dollar (minus 4,1 Prozent) und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 31,97 US-Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 69,14 US-Dollar.
Im August hatte der Dick's-Chairman Ed Stack Nikes Laufschuh-Geschäft ausdrücklich gelobt. Das passt zum Muster: Im Großhandel, also bei Händlern wie Dick's, erholt sich Nike besser als im eigenen Direktgeschäft.
Das Geschäft
Wie verdient Nike sein Geld – und wo hakt es?
Nike verkauft Sportschuhe, Bekleidung und Ausrüstung über zwei Kanäle: im Großhandel (Händler und Sportketten) und direkt an Verbraucher über eigene Geschäfte und das Internet. Hinzu kommt die Marke Converse. Unter Konzernchef Elliott Hill versucht Nike seit 2024, die Marke wieder auf Sport und Händlerbeziehungen auszurichten. Das kostet zunächst Umsatz: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juni bis August 2026) sank der Umsatz laut Quartalsmitteilung vom 1. Oktober um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar. Das Direktgeschäft schrumpfte um 8 Prozent auf 4,1 Milliarden, das digitale Geschäft sogar um 13 Prozent. Der Großhandel lag mit 6,8 Milliarden US-Dollar nur 1 Prozent im Minus. In Greater China brach der Umsatz um 26 Prozent ein, Converse verlor 28 Prozent.
Zahlen und Bewertung
Wie steht es um Gewinn, Marge und Bewertung der Nike Aktie?
Der Gewinn je Aktie lag im ersten Quartal bei 0,48 US-Dollar, der Nettogewinn bei rund 0,7 Milliarden US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent. Für das Gesamtjahr stellt Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 US-Dollar – im Vorjahr waren es 2,10 US-Dollar. Der Konsens erwartet laut Stand vom 22. Oktober einen Umsatz von 42,8 Milliarden und 1,28 US-Dollar je Aktie.
|Kennzahl
|Q1 GJ2027
|Veränderung
|GJ2026
|Umsatz
|11,2 Mrd. USD
|−4 %
|46,4 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie
|0,48 USD
|–
|2,10 USD
|Bruttomarge
|42,8 %
|+0,6 Prozentpunkte
|42,9 %
|Direktgeschäft
|4,1 Mrd. USD
|−8 %
|–
|Großhandel
|6,8 Mrd. USD
|−1 %
|–
|Greater China
|–
|−26 %
|–
Quartal 1 des Geschäftsjahres 2027 (Juni bis August 2026) laut Quartalsmitteilung vom 01.10.2026; Geschäftsjahr 2026 endete am 31.05.2026.
Quelle: Nike Investor Relations
Die Bewertung zeigt das Dilemma. Auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate liegt das KGV bei 15,8, auf Basis der erwarteten Gewinne bei 26,7, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei 1,07 (alle Werte Stand 20.11.2026). Der Markt bezahlt also die Erholung der Gewinne bereits teilweise. Die Dividende beträgt 1,64 US-Dollar je Aktie, die Rendite 5,0 Prozent bei einem Kurs von 32,92 US-Dollar; im ersten Quartal flossen rund 610 Millionen US-Dollar an die Aktionäre. Dem Barvermögen von 8,4 Milliarden US-Dollar stehen Gesamtschulden von rund 11,1 Milliarden US-Dollar gegenüber.
|Unternehmen
|KGV (TTM)
|KGV (erwartet)
|Umsatzprognose
|Nike
|15,8
|26,7
|rückläufig
|On Holding
|20,6
|17,0
|+17,8 % p. a. (3 Jahre)
|Lululemon
|8,4
|12,2
|−1,4 % p. a. (3 Jahre)
Kurse vom 20.11.2026, On vom 12.11.2026; Kennzahlen laut externer Datenauswertung.
Quelle: Datenauswertung Stand 20.11.2026
Die Analysten
Wie sehen Analysten die Nike Aktienprognose?
Der Analystenkonsens lautet „Hold“. Zum Stand vom 22. Oktober 2026 rieten von 43 Analysten 10 zum Kauf, 25 zum Halten und 8 zum Verkauf. Der Durchschnitt der Kursziele lag zuletzt (20. November, 44 Analysten) bei 36,57 US-Dollar, der Median bei 34 US-Dollar, die Spanne bei 19 bis 60 US-Dollar. Das durchschnittliche Ziel liegt damit nur gut 3 Prozent über dem aktuellen Kurs – der Konsens sieht die Erholung also bereits weitgehend eingepreist. Auffällig ist die Streuung: Die Spanne reicht vom Zweidrittel-Abschlag bis zum 70-Prozent-Aufschlag zum Kurs. Das zeigt, wie stark die Einschätzung davon abhängt, ob man dem Plan des Managements glaubt.
Der Plan
Was bringt der Investor-Day-Plan für die Nike Aktienprognose?
Beim Investor Day im November stellte Nike den Plan „Full Stride Ahead“ vor: Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bis zum Geschäftsjahr 2031 auf 3,00 bis 3,50 US-Dollar steigen. Umsatzwachstum erwartet das Management erst ab dem Geschäftsjahr 2029. Das Sparprogramm „Pace“ soll bis 2031 rund 2,5 Milliarden US-Dollar Einsparungen bringen und kostet rund 1,0 Milliarde. Für Anleger bedeutet das: Der Turnaround ist ein Mehrjahresprojekt, und das Management räumt ein, dass der Digital-Neustart in China „mehrere Saisons“ dauern werde.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nike Aktie?
Die Nike Aktie liegt klar unter ihrer 50-Tage-Linie von 36,69 US-Dollar und deutlich unter der 200-Tage-Linie von 44,12 US-Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag zuletzt bei knapp 32, also nahe der Überverkauft-Marke von 30. Beschreibend ergibt sich: Die Unterstützung bildet das 52-Wochen-Tief bei 31,97 US-Dollar, der erste Widerstand die 50-Tage-Linie um 36,7 US-Dollar. Ob eine Erholung trägt, zeigt sich, wenn der Kurs diese Linie nachhaltig überwindet – eine Beobachtung, keine Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Nike Aktie jetzt?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert drei Szenarien. Im Erholungsszenario bestätigen Händlerzahlen wie die von Dick's die Nachfrage, die Margen steigen weiter und die Nike Aktie arbeitet sich in Richtung Konsensziel vor. Im Seitwärtsszenario pendelt sie zwischen 32 und 37 US-Dollar, bis der Quartalsbericht klarer zeigt, wann das Wachstum zurückkehrt. Im Abwärtsszenario belasten China und der Direktvertrieb weiter, und ein Bruch des 52-Wochen-Tiefs würde die Skeptiker bestätigen. Der nächste Termin sind die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal, die laut Marktdaten für den 17. Dezember 2026 erwartet werden; eine Bestätigung des Unternehmens lag nicht vor. Bis dahin wirken Daten der Konkurrenz, Händlerzahlen und das Weihnachtsgeschäft als Taktgeber.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie am 24. November 2026? Der Händler Dick's Sporting Goods meldete starke Zahlen und hob die Prognose an; zudem war die Nike Aktie nach dem Ausverkauf überverkauft.
Wie läuft das Geschäft laut aktueller Nike Aktienanalyse? Im ersten Quartal sank der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar, die Bruttomarge stieg auf 42,8 Prozent, China brach um 26 Prozent ein.
Welche Nike Aktienprognose erwarten Analysten? Der Konsens aus 44 Analysten lautet „Hold“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 36,57 US-Dollar; die Spanne reicht von 19 bis 60 US-Dollar.
Zahlt die Nike Aktie eine Dividende? Ja, 1,64 US-Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht einer Rendite von rund 5 Prozent bezogen auf den Kurs vom 20. November.
Wann legt Nike die nächsten Zahlen vor? Marktdaten nennen den 17. Dezember 2026 für das zweite Geschäftsquartal; eine Bestätigung des Unternehmens liegt nicht vor.
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