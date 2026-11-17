Nike hat den Investorentag laut eigener Mitteilung vom 23. Oktober auf den 16. und 17. November gelegt, die Präsentationen auf der Hauptbühne laufen heute zwischen 8:30 und 12:00 Uhr Ortszeit in Beaverton – das entspricht etwa 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ. Laut Reuters soll Hill dort neue Produkte zeigen, den Weg zurück zu Umsatzwachstum skizzieren und einen Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031 vorlegen. Konkrete Ziele waren bis Redaktionsschluss am Mittag nicht veröffentlicht.

Die Messlatte der Analysten liegt niedrig. Laut einem Bericht von Optionstradingreport erwartet Stifel für den Fünfjahreszeitraum ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge im niedrigen zweistelligen Bereich. Cantor Fitzgerald rechnet nach einem Bericht von Investing.com für das Geschäftsjahr 2028 mit 1,5 Prozent Umsatzplus, über dem Konsens von 0,3 Prozent. Die zentrale Frage formuliert TIKR so: Wann kehrt Nike zu zweistelligen Margen zurück, und wie viel der angekündigten Einsparungen kommt tatsächlich beim Gewinn an? Zum Vergleich: Zwischen den Geschäftsjahren 2021 und 2024 lag die operative Marge bei 11,6 bis 16,2 Prozent, im laufenden Jahr erwartet der Konsens nur noch 5,7 Prozent.

Bereits am Montag zeigte Nike neue Laufschuhe aus den Linien Vaporfly und Vomero, kündigte weniger Neuauflagen von Jordan-Retro-Modellen an und benannte erstmals einen eigenen Produktentwicklungschef für Greater China.