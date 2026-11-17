Die Nike Aktie (Ticker NKE, ISIN US6541061031) steht vor einem ihrer wichtigsten Tage seit Jahren: Heute ab etwa 17:30 Uhr MEZ präsentieren CEO Elliott Hill und Finanzchef Dave Denton den ersten Investorentag seit 2017. Vorbörslich notierte die Aktie bei Lang & Schwarz um 8:02 Uhr bei 34,67 Euro, ein Plus von 0,55 Prozent. Am Montag gehörte Nike zu den wenigen Gewinnern im Dow Jones, während der Index 739 Punkte verlor. Seit Jahresbeginn hat das Papier dennoch rund 40 Prozent verloren. Diese Nike Aktienanalyse zeigt, welche Antworten Anleger heute erwarten und wie viel Pessimismus bereits im Kurs steckt.
Nike Aktienanalyse: Erster Investorentag seit 2017, Aktie 40 Prozent im Minus – liefert Elliott Hill heute den Comeback-Plan?
Heute Abend ab 17:30 Uhr MEZ legt Nike erstmals seit neun Jahren einen Fahrplan für Investoren vor. Die Erwartungen sind gedämpft, die Aktie liegt fast 80 Prozent unter dem Rekordhoch. Die Nike Aktienanalyse zeigt, worauf es ankommt, wie teuer die Aktie trotz des Absturzes ist und welche Szenarien die Nike Aktienprognose der Analysten prägen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc.
- Ticker
- NKE (NYSE)
- ISIN
- US6541061031
- Börsenwert
- rund 56 Mrd. USD
- Dividende
- 0,41 USD je Quartal, Rendite rund 4,3 %
- Investorentag
- 17.11.2026, ab ca. 17:30 Uhr MEZ
Stand: 17.11.2026, Kurse: L&S 08:02 Uhr; NYSE-Schluss 13.11.2026
Der Termin
Webcast heute von ca. 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ; erwartet wird ein Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031.
Die Ausgangslage
Umsatz im ersten Quartal minus 4 Prozent, China minus 22 Prozent, Jahresprognose deutlich unter den Erwartungen.
Die Erwartung
Analysten rechnen mit niedrigem einstelligem Wachstum und einer Rückkehr zu zweistelligen Margen erst später.
Die Bewertung
Trotz Kursrutsch ein erwartetes KGV von rund 30 – deutlich über vielen Wettbewerbern.
Der Tag der Entscheidung
Was erwarten Anleger vom Nike Investorentag?
Nike hat den Investorentag laut eigener Mitteilung vom 23. Oktober auf den 16. und 17. November gelegt, die Präsentationen auf der Hauptbühne laufen heute zwischen 8:30 und 12:00 Uhr Ortszeit in Beaverton – das entspricht etwa 17:30 bis 21:00 Uhr MEZ. Laut Reuters soll Hill dort neue Produkte zeigen, den Weg zurück zu Umsatzwachstum skizzieren und einen Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031 vorlegen. Konkrete Ziele waren bis Redaktionsschluss am Mittag nicht veröffentlicht.
Die Messlatte der Analysten liegt niedrig. Laut einem Bericht von Optionstradingreport erwartet Stifel für den Fünfjahreszeitraum ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine operative Marge im niedrigen zweistelligen Bereich. Cantor Fitzgerald rechnet nach einem Bericht von Investing.com für das Geschäftsjahr 2028 mit 1,5 Prozent Umsatzplus, über dem Konsens von 0,3 Prozent. Die zentrale Frage formuliert TIKR so: Wann kehrt Nike zu zweistelligen Margen zurück, und wie viel der angekündigten Einsparungen kommt tatsächlich beim Gewinn an? Zum Vergleich: Zwischen den Geschäftsjahren 2021 und 2024 lag die operative Marge bei 11,6 bis 16,2 Prozent, im laufenden Jahr erwartet der Konsens nur noch 5,7 Prozent.
Bereits am Montag zeigte Nike neue Laufschuhe aus den Linien Vaporfly und Vomero, kündigte weniger Neuauflagen von Jordan-Retro-Modellen an und benannte erstmals einen eigenen Produktentwicklungschef für Greater China.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Nike sein Geld?
Nike ist der weltgrößte Sportartikelkonzern mit den Marken Nike, Jordan und Converse. Der Konzern verkauft über zwei Kanäle: den Großhandel an Sportfachhändler und Kaufhäuser sowie Nike Direct über eigene Läden, die Website und Apps. Unter Ex-CEO John Donahoe setzte Nike stark auf den Direktvertrieb und reduzierte die Händlerpartner – eine Strategie, die sich als Fehler herausstellte, weil Rivalen wie On, Hoka und Adidas die Regalflächen übernahmen. Elliott Hill, seit Oktober 2024 CEO und früher selbst Nike-Manager, kehrt die Strategie um: zurück zum Sport, zurück zu den Händlern, weniger Lifestyle-Klassiker.
Zahlen und Bewertung
Was zeigen die Zahlen der Nike Aktie?
|Kennzahl
|Q1 GJ2027
|Veränderung
|Umsatz
|11,21 Mrd. USD
|−4 % (währungsbereinigt −5 %)
|Bruttomarge
|42,8 %
|+0,6 Pp.
|Gewinn je Aktie
|0,48 USD
|Vorjahr 0,49 USD
|Greater China
|1,18 Mrd. USD
|−22 %
|Converse
|263 Mio. USD
|−28 %
|Nike Direct
|4,14 Mrd. USD
|−8 %
|Nordamerika
|5,13 Mrd. USD
|+2 %
Quelle: Nike, Quartalsmitteilung vom 01.10.2026; StockTitan; Yahoo Finance
Das erste Quartal brachte gemischte Signale. Der Umsatz fiel um 4 Prozent auf 11,21 Milliarden Dollar und lag unter dem Konsens von 11,32 Milliarden. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 0,48 Dollar die Erwartung von 0,43 Dollar. Lichtblick ist Nordamerika mit einem Plus von 2 Prozent, getrieben von einem Großhandelswachstum um 9 Prozent – ein Zeichen, dass die Rückkehr zu den Händlern greift. Belastend wirken China mit einem Minus von 22 Prozent, Converse mit minus 28 Prozent und das Digitalgeschäft mit minus 13 Prozent.
Enttäuschend fiel der Ausblick aus: Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar. Der Konsens hatte zuvor bei 1,61 Dollar gelegen. Hinzu kommt das Sparprogramm „Pace“ mit rund 2,5 Milliarden Dollar Einsparungen bis 2031, das zunächst rund 1 Milliarde Dollar Kosten verursacht.
|Unternehmen
|Börsenwert
|KGV (erwartet)
|Nike
|56,4 Mrd. USD
|29,5
|Adidas
|30,6 Mrd. EUR
|15,8
|On Holding
|11,2 Mrd. USD
|17,2
|Deckers (Hoka)
|11,6 Mrd. USD
|11,1
Quelle: StockAnalysis, Kurse vom 13.11.2026
Trotz des Kursrutsches ist die Nike Aktie damit keineswegs billig. Mit einem erwarteten KGV von rund 30 kostet sie fast doppelt so viel wie Adidas oder On. Die Dividende von 1,64 Dollar im Jahr entspricht einer Rendite von rund 4,3 Prozent – auf Basis der Prognose für das laufende Jahr übersteigt die Ausschüttung allerdings den erwarteten Gewinn. Die Bilanz ist mit rund 8,4 Milliarden Dollar Barmitteln bei 7,9 Milliarden Dollar Schulden solide; S&P senkte das Rating Anfang Oktober dennoch auf „A“.
Die Sicht der Wall Street
Was sagen Analysten zur Nike Aktie?
Die Analysten sind so skeptisch wie selten. Laut StockAnalysis (Stand 22.10.2026) bewerten 43 Analysten die Aktie im Schnitt mit „Hold“: acht „Strong Buy“, zwei „Buy“, 25 „Hold“, drei „Sell“ und fünf „Strong Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 36,50 Dollar und damit unter dem jüngsten Kurs, die Spanne reicht von 19 bis 60 Dollar. MarketBeat zählte Anfang November elf Verkaufsempfehlungen und ein durchschnittliches Ziel von 40,93 Dollar. In den vergangenen Wochen kamen sowohl Abstufungen als auch einzelne Anhebungen – die Meinungen gehen auseinander wie lange nicht.
|Quelle
|Kaufen
|Halten
|Verkaufen
|Ø Kursziel
|StockAnalysis (43)
|10
|25
|8
|36,50 USD
|MarketBeat (40)
|8
|21
|11
|40,93 USD
Quelle: StockAnalysis, 22.10.2026; MarketBeat, 04.11.2026
Charttechnik
Hat die Nike Aktie einen Boden gefunden?
Nach dem 13-Jahres-Tief Anfang Oktober – das 52-Wochen-Tief liegt bei 31,97 Dollar – hat sich die Aktie gefangen und laut BigGo binnen eines Monats rund 19 Prozent zugelegt. Seit Anfang November pendelt sie zwischen 37,76 und 40,49 Dollar. Die 50-Tage-Linie lag Anfang November bei knapp 37 Dollar und wurde zurückerobert, die 200-Tage-Linie verläuft je nach Quelle zwischen 40 und 46 Dollar deutlich darüber. Als Unterstützung gilt die Zone um 34,36 Dollar, darunter das Jahrestief. Nach oben sind 40,49 Dollar (Hoch vom 4. November) und 42,64 Dollar (Dreimonatshoch) die nächsten Hürden. Der RSI lag zuletzt im neutralen Bereich um 50 bis 59.
Szenarien
Wie sieht die Nike Aktienprognose nach dem Investorentag aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Die am Markt diskutierten Szenarien hängen fast vollständig am heutigen Abend. Im positiven Szenario legt Hill glaubwürdige Ziele vor, die über den vorsichtigen Erwartungen liegen – etwa eine Rückkehr zu zweistelligen Margen bis zum Ende des Jahrzehnts. Cantor Fitzgerald hält in einem optimistischen Fall bis 2031 einen Gewinn je Aktie von rund 3 Dollar für denkbar. Dann hätte die Aktie Raum, ihre Erholung fortzusetzen.
Im neutralen Szenario bestätigt Nike die Erwartungen ohne Überraschung. Dann dürfte die Aktie in ihrer Spanne bleiben, bis die Zahlen zum zweiten Quartal am 17. Dezember mehr Klarheit bringen. Im negativen Szenario bleiben die Ziele vage oder fallen niedriger aus als erhofft, etwa weil China länger schwach bleibt. Die niedrigsten Kursziele von 19 Dollar zeigen, wie viel Abwärtsrisiko einige Skeptiker sehen. Für die Nike Aktienprognose gilt: Der Abend dürfte die Richtung für die kommenden Monate vorgeben.
Termine
Was sollten Anleger bei Nike jetzt beobachten?
FAQ zur Nike Aktie
Warum steht die Nike Aktie heute im Fokus? Nike hält heute den ersten Investorentag seit 2017 ab und will einen Finanzplan bis zum Geschäftsjahr 2031 vorlegen.
Wie stark ist die Nike Aktie gefallen? Seit Jahresbeginn um rund 40 Prozent, vom Rekordhoch 2021 um fast 80 Prozent.
Welches Kursziel sehen Analysten für die Nike Aktie? Im Schnitt 36,50 Dollar laut StockAnalysis (Stand 22.10.2026), bei einer Spanne von 19 bis 60 Dollar.
Wie fällt die Nike Aktienprognose des Unternehmens aus? Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.
Ist die Nike Aktie nach dem Absturz günstig? Gemessen am erwarteten KGV von rund 30 nicht – Wettbewerber wie Adidas oder On sind deutlich niedriger bewertet.
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