Die Nike Aktie (NKE, ISIN US6541061031) hat am Dienstag, 24. November 2026, an der NYSE bei rund 35,75 US-Dollar geschlossen und gehörte laut Marktberichten zu den Gewinnern im Dow Jones. Das ändert wenig an der großen Linie: Der Kurs liegt rund 78 Prozent unter dem Rekordschluss von 161,97 Dollar aus dem November 2021 und nur gut 11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 31,97 Dollar. Aktuellere Kurse aus der US-Vorbörse lagen bei Redaktionsschluss nicht belastbar vor.
Nike Aktienanalyse: 4,6 Prozent Dividende, Gewinn je Aktie auf Talfahrt – wie sicher ist die Ausschüttung vor dem Ex-Tag am 1. Dezember?
Die Nike Aktie steht nach dem Investor Day bei rund 36 Dollar, 78 Prozent unter dem Rekord. Die Nike Aktienanalyse prüft Zahlen, Nike Aktienprognose der Analysten und die Frage, ob der Gewinn die Dividende noch trägt.
Für Anleger rückt ein Termin in den Vordergrund: Am 1. Dezember 2026 wird die Nike Aktie ex Dividende gehandelt. Die Ausschüttung von 1,64 Dollar je Aktie und Jahr ergibt eine Rendite von rund 4,6 Prozent, doch der Gewinn je Aktie soll im laufenden Geschäftsjahr sinken. Diese Nike Aktienanalyse ordnet ein, wie belastbar die Zahlen sind.
Kurs
Die Nike Aktie notiert rund 78 Prozent unter dem Allzeithoch und hat in einem Jahr 43,9 Prozent verloren.
Turnaround-Plan
Der Investor Day am 17. November nannte Ziele bis 2031, der Kurs schloss dennoch 6,3 Prozent tiefer.
Gewinn und Dividende
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 2027 bei 1,15 bis 1,35 Dollar liegen, die Dividende kostet rund 2,4 Milliarden Dollar.
Konsens
Analysten sehen im Schnitt „Halten“ und ein Kursziel um 36 bis 37 Dollar, kaum über dem Kurs.
Auslöser
Was ist bei der Nike Aktie zuletzt passiert?
Am 17. November 2026 hat Nike seinen ersten Investor Day seit fast einem Jahrzehnt abgehalten und den Turnaround-Plan „Full Stride Ahead“ vorgestellt. Die Aktie sprang zunächst auf ein Tageshoch von 40,68 Dollar, schloss nach dem Schlusskurs von 38,26 Dollar am Vortag aber bei 35,85 Dollar und damit 6,3 Prozent im Minus (TheStreet, 18.11.2026; Motley Fool, 17.11.2026). Offenbar stießen sich Anleger daran, dass Nike für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht stellt und erst ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder mit dem Markt wachsen will.
Seitdem hat sich der Kurs kaum bewegt: Nach den Daten von Simply Wall St lag er am 24. November bei 35,75 Dollar, auf Sicht von 30 Tagen rund 4,2 Prozent im Minus. Am Dienstag legte die Aktie laut Fox Business um knapp 6 Prozent zu, als sich US-Werte nach dem schwachen Wochenstart erholten.
Geschäftsmodell
Wie verdient Nike sein Geld?
Nike entwirft und vertreibt Sportschuhe, Bekleidung und Ausrüstung unter den Marken Nike, Jordan und Converse. Der Konzern verkauft über eigene Läden, das Internet und Handelspartner. Nach den zuletzt veröffentlichten Zwölfmonatszahlen (Stichtag August 2026, Simply Wall St) stammten 20,6 Milliarden Dollar des Umsatzes aus Nordamerika, 12,4 Milliarden aus Europa, Nahost und Afrika, 6,2 Milliarden aus Asien-Pazifik und Lateinamerika, 5,5 Milliarden aus Greater China und 1,1 Milliarden von Converse.
Kennzahlen
Wie gut sind die Zahlen der Nike Aktie wirklich?
Die Zwölfmonatszahlen zeigen ein profitables, aber schrumpfendes Geschäft: Der Umsatz liegt mit 45,9 Milliarden Dollar leicht unter dem Vorjahreswert von 46,4 Milliarden, der Gewinn stieg auf 3,1 Milliarden nach 2,9 Milliarden. Die Bruttomarge beträgt 43,4 Prozent, die Nettomarge 6,7 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2027 (Juni 2026 bis Mai 2027) erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich, eine bereinigte operative Marge von rund 6 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar (Motley Fool, TheStreet).
|Kennzahl
|Letzte zwölf Monate¹
|Geschäftsjahr 2027²
|Ziel Geschäftsjahr 2031²
|Umsatz
|45,9 Mrd. USD
|Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich
|rund 5 Mrd. USD zusätzlich
|Operative Marge
|–
|rund 6 %
|12 bis 14 %
|Gewinn je Aktie
|2,08 USD
|1,15 bis 1,35 USD
|3,00 bis 3,50 USD
|Dividendensumme
|1,64 USD je Aktie
|rund 2,4 Mrd. USD
|rund 12 Mrd. USD (2027 bis 2031)
¹ Zwölf Monate bis August 2026. ² Bereinigt, Unternehmensprognose vom Investor Day am 17.11.2026.
Quelle: Simply Wall St (Stand 24.11.2026), Motley Fool (17.11.2026), TheStreet (18.11.2026)
Entscheidend ist die dritte Zeile: Der bereinigte Gewinn je Aktie soll von 2,08 Dollar auf der Zwölfmonatsbasis auf 1,15 bis 1,35 Dollar fallen. Dazu will Nike mit dem Kostenprogramm „Pace“ bis 2031 jährlich rund 2,5 Milliarden Dollar sparen und dafür rund 1,3 Milliarden Dollar aufwenden. Für Greater China sieht der Plan laut Reuters (zitiert von TheStreet) bis 2031 etwa gleichbleibende Umsätze vor.
Bewertung
Wie teuer ist die Nike Aktie im Vergleich?
Auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate (2,08 Dollar) ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,2, der Durchschnitt der Vergleichsgruppe liegt laut Simply Wall St bei 14,6. Auf die Mitte der Gewinnprognose für 2027 (1,25 Dollar) gerechnet liegt das KGV bei rund 29 – das ist eine Rechnung der Redaktion, keine Quellenangabe. Gemessen am Zielwert von 3,25 Dollar je Aktie für 2031 wäre es rund 11. Die Bewertung hängt damit fast vollständig davon ab, ob Nike den Gewinn wieder verdoppeln kann.
|Unternehmen
|KGV
|Erwartetes Gewinnwachstum
|Nike
|17,2
|2,47 %
|On Holding
|20,0
|14,14 %
|Birkenstock
|17,0
|14,24 %
|Crocs
|11,0
|3,18 %
|Deckers
|10,6
|1,29 %
KGV auf Basis des Gewinns der letzten zwölf Monate. Erwartetes Gewinnwachstum laut Konsens.
Quelle: Simply Wall St (Stand 24.11.2026)
Dividende
Wie sicher ist die Dividende der Nike Aktie?
Nike zahlt 0,41 Dollar je Quartal, zusammen 1,64 Dollar im Jahr. Bezogen auf den Kurs von 35,75 Dollar ergibt das 4,59 Prozent (Simply Wall St). Die Ausschüttungsquote liegt auf Gewinnbasis bei 79 Prozent und auf Cashflow-Basis bei 116 Prozent. Der Ex-Dividenden-Tag ist der 1. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 4. Januar 2027. Sinkt der Gewinn je Aktie wie angekündigt auf 1,15 bis 1,35 Dollar, wäre die Ausschüttung von 1,64 Dollar rechnerisch nicht mehr aus dem bereinigten Gewinn gedeckt. Nike selbst plant laut Investor Day Dividenden von rund 12 Milliarden Dollar über die Geschäftsjahre 2027 bis 2031.
Analysten
Wie sieht die Nike Aktienprognose der Analysten aus?
Die Einschätzungen sind verhalten. Laut TheStreet (18.11.2026, Daten von Stock Analysis/S&P Global) bewerten 44 Analysten die Nike Aktie im Konsens mit „Halten“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 36,38 Dollar. Die Zahl der Verkaufsempfehlungen („Strong Sell“) stieg von einer im Juni auf sechs im November. Simply Wall St nennt für 38 Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 36,50 Dollar bei einer Spanne von 19 bis 60 Dollar (Stand 24.11.2026). Die Konsens-Nike-Aktienprognose liegt damit nur rund 2 Prozent über dem Kurs. Einzelne Rating-Änderungen konnte die Redaktion nicht abschließend belegen und gibt sie deshalb nicht wieder.
|Anbieter
|Analysten
|Konsens
|Durchschnittliches Kursziel
|Spanne
|TheStreet / Stock Analysis
|44
|Halten
|36,38 USD
|–
|Simply Wall St
|38
|–
|36,50 USD
|19 bis 60 USD
Die Angaben unterscheiden sich je nach Datenanbieter in Zahl und Stichtag.
Quelle: TheStreet (18.11.2026), Simply Wall St (24.11.2026)
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Nike Aktie?
Gleitende Durchschnitte und RSI lagen aus abrufbaren Quellen nicht vor. Beschreibend lässt sich festhalten: Der Tiefschlusskurs der Verkaufswelle liegt bei 33,87 Dollar (2. Oktober 2026), das 52-Wochen-Tief bei 31,97 Dollar, das Tageshoch nach dem Investor Day bei 40,68 Dollar. Die Aktie bewegt sich seit Oktober in einer Spanne zwischen rund 33 und 41 Dollar. Auf Sicht von drei Jahren hat sie 67,1 Prozent verloren, auf fünf Jahre 78,9 Prozent.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Nike Aktie jetzt?
Der nächste feste Termin ist der 1. Dezember 2026 (Ex-Dividende). Am 17. Dezember 2026 veröffentlicht Nike die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Simply Wall St); sie zeigen, ob Umsatz und Marge im Rahmen der Prognose liegen. Dazu kommen die Konsumdaten der Weihnachtssaison und die Entwicklung der US-Zollpolitik, die den Sportartikelhandel treffen kann.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktienanalyse
Wie hoch ist die Nike Aktie aktuell? Zuletzt lag der Schlusskurs bei 35,75 US-Dollar (NYSE, 24.11.2026). Die Marktkapitalisierung beträgt rund 50,1 Milliarden Dollar.
Was erwarten Analysten bei der Nike Aktienprognose? Der Konsens lautet „Halten“, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Anbieter bei 36,38 bis 36,50 Dollar, die Spanne bei 19 bis 60 Dollar.
Wann ist der nächste Dividendentermin der Nike Aktie? Ex-Dividende ist der 1. Dezember 2026, Auszahlung am 4. Januar 2027. Die Quartalsdividende beträgt 0,41 Dollar.
Warum fiel die Nike Aktie nach dem Investor Day? Am 17. November schloss sie 6,3 Prozent tiefer, nachdem Nike weitere Umsatzrückgänge für 2027 und 2028 bestätigt hatte.
Was will Nike bis 2031 erreichen? Eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar.
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