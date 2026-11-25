Am 17. November 2026 hat Nike seinen ersten Investor Day seit fast einem Jahrzehnt abgehalten und den Turnaround-Plan „Full Stride Ahead“ vorgestellt. Die Aktie sprang zunächst auf ein Tageshoch von 40,68 Dollar, schloss nach dem Schlusskurs von 38,26 Dollar am Vortag aber bei 35,85 Dollar und damit 6,3 Prozent im Minus (TheStreet, 18.11.2026; Motley Fool, 17.11.2026). Offenbar stießen sich Anleger daran, dass Nike für das laufende Geschäftsjahr einen weiteren Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht stellt und erst ab dem Geschäftsjahr 2029 wieder mit dem Markt wachsen will.

Seitdem hat sich der Kurs kaum bewegt: Nach den Daten von Simply Wall St lag er am 24. November bei 35,75 Dollar, auf Sicht von 30 Tagen rund 4,2 Prozent im Minus. Am Dienstag legte die Aktie laut Fox Business um knapp 6 Prozent zu, als sich US-Werte nach dem schwachen Wochenstart erholten.