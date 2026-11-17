Die Skepsis bleibt: Truist-Analyst Joseph Civello bestätigt für die Nike-Aktie das Rating „Sell“ und das Kursziel von 29 US-Dollar. Beim Kurs von 37,37 US-Dollar am 17. November liegt das Ziel rund 22 Prozent unter dem aktuellen Niveau.
Nike-Aktie: Truist bleibt bei Verkaufen – Ziel 22 Prozent unter dem Kurs
Truist-Analyst Joseph Civello bestätigt „Sell“ für die Nike-Aktie und ein Kursziel von 29 US-Dollar. Am Investorentag präsentiert Nike neue Langfristziele.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc.
- Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Analyst
- Joseph Civello
- Bank
- Truist
- Rating
- Sell (bestätigt)
- Kursziel
- 29 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Truist zur Nike-Aktie
Rally ohne Fundament – Civello bleibt negativ
Joseph Civello hatte Nike Anfang November auf „Sell“ abgestuft.
Truist hatte die Aktie am 5. November von „Hold“ auf „Sell“ gesenkt. Nach Berichten über die Studie begründete Civello dies damit, dass die Erholung des Kurses im Oktober vor allem auf Umschichtungen in Konsumwerte zurückgehe, nicht auf ein besseres Geschäft.
Nike hatte am 1. Oktober die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gesenkt. Im ersten Quartal fiel der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar, im Großraum China deutlich stärker.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Truist-Analyst Joseph Civello zu lesen ist:
Schwaches China-Geschäft
Der Umsatz im Großraum China ist in den vergangenen Quartalen jeweils deutlich zurückgegangen.
Lifestyle-Abhängigkeit
Ein großer Teil des Umsatzes stammt aus dem Lifestyle-Bereich, der als schwierig gilt.
Bewertung
Die Aktie spiegelt nach dieser Sicht bereits eine Erholung wider, die noch nicht belegt ist.
Investorentag
Am 17. November stellte Nike neue Langfristziele vor.
Neue Ziele bis 2031
Am Investorentag bestätigte Nike die Prognose für das laufende Geschäftsjahr und stellte die Strategie „Full Stride Ahead“ vor. Bis zum Geschäftsjahr 2031 sollen rund 5 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Umsatz, eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 US-Dollar erreicht werden.
Ob Truist die neuen Ziele in die Bewertung einfließen lässt, ist aus der Übersicht nicht ersichtlich. Das Kursziel bleibt unverändert.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Truist Securities, Inc., Analyst Joseph Civello. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Sell“ und das Kursziel von 29 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.truist.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NIKE, Inc. (NKE): Verkaufen, Kursziel 29,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Joseph Civello, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Joseph Civello, Aktienanalyst, Truist Securities, Inc..
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