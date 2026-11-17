Truist hatte die Aktie am 5. November von „Hold“ auf „Sell“ gesenkt. Nach Berichten über die Studie begründete Civello dies damit, dass die Erholung des Kurses im Oktober vor allem auf Umschichtungen in Konsumwerte zurückgehe, nicht auf ein besseres Geschäft.

Nike hatte am 1. Oktober die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 auf einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gesenkt. Im ersten Quartal fiel der Umsatz um 4 Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar, im Großraum China deutlich stärker.