Abwarten nach dem Investorentag: Stifel-Analyst Peter McGoldrick bestätigt für die Nike-Aktie das Rating „Hold“. Ein Kursziel weist die Ratingübersicht nicht aus. Der Kurs lag am 17. November bei 37,37 US-Dollar.
Nike-Aktie: Stifel bleibt bei Halten – Langfristziele überzeugen noch nicht
Stifel-Analyst Peter McGoldrick bestätigt „Hold“ für die Nike-Aktie. Ein Kursziel weist die Ratingübersicht nicht aus. Nike hat am Investorentag Ziele bis 2031 vorgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc.
- Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Analyst
- Peter McGoldrick
- Bank
- Stifel
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- nicht genannt
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Stifel zur Nike-Aktie
Viele Baustellen – McGoldrick bleibt neutral
Peter McGoldrick ist seit Langem vorsichtig gestimmt.
Stifel hatte das Kursziel im September von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt. Begründet wurde dies laut Berichten mit mehr Rabatten in westlichen Märkten und einem schwierigeren Vergleich bei der Bruttomarge. Zudem wechselte Fußballstar Kylian Mbappé als Werbepartner zu einem Wettbewerber.
Schon zuvor hatte Stifel betont, dass wichtige Ziele erst auf dem Kapitalmarkttag im November konkretisiert würden.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Peter McGoldrick zu lesen ist:
Neue Strategie
Nike stellte am 17. November die Strategie „Full Stride Ahead“ vor.
Ziele bis 2031
Geplant sind eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 US-Dollar.
Rabattdruck
In westlichen Märkten drücken Preisnachlässe auf die Marge.
Schwaches Jahr
Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Nike sinkende Umsätze.
Auf den Beweis warten
Die neuen Langfristziele zeigen den Weg, ersetzen aber noch keine Belege für eine Wende. Mit „Hold“ signalisiert Stifel, dass Chancen und Risiken aus Sicht des Hauses ausgeglichen sind.
Die konkrete Begründung der aktuellen Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Peter McGoldrick. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ wurde unverändert übernommen; ein Kursziel ist laut Ratingübersicht nicht genannt. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NIKE, Inc. (NKE): Halten.
- Quelle
- Empfehlung von Peter McGoldrick, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Peter McGoldrick, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
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