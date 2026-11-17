Stifel hatte das Kursziel im September von 45 auf 40 US-Dollar gesenkt. Begründet wurde dies laut Berichten mit mehr Rabatten in westlichen Märkten und einem schwierigeren Vergleich bei der Bruttomarge. Zudem wechselte Fußballstar Kylian Mbappé als Werbepartner zu einem Wettbewerber.

Schon zuvor hatte Stifel betont, dass wichtige Ziele erst auf dem Kapitalmarkttag im November konkretisiert würden.