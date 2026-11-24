Warum steigt die Nike Aktie heute?

Der Händler Dick's Sporting Goods meldete starke Zahlen und lobte die Strategie von Nike. Eine eigene Meldung von Nike gab es nicht.

Ist die Nike Aktie S&P 500 Gewinner?

Ja. Mit plus 5,89 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Gewinnern im S&P 500.

Welche Ziele hat Nike bis 2031?

Nike strebt für das Geschäftsjahr 2031 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar an.