Für Aktionäre von Nike war 2026 bisher ein Jahr der Enttäuschungen. Am Dienstag gibt es einen seltenen Lichtblick: Die Nike Aktie steigt um 5,89 Prozent auf 35,75 Dollar und gehört zu den fünf größten S&P 500 Gewinnern. Den Anstoß gibt nicht der Konzern selbst, sondern einer seiner wichtigsten Kunden.
Nike Aktie: S&P 500 Gewinner am Abend – plus 5,9 Prozent, ein Lob des wichtigsten Händlers weckt den gefallenen Riesen
Die Nike Aktie gewinnt am Dienstag 5,89 Prozent auf 35,75 Dollar und ist S&P 500 Gewinner. Der Sportartikelhändler Dick's Sporting Goods lobt die neue Strategie von Nike und meldet starke Zahlen. Die Aktie erholt sich von ihrem Tief nach dem Investorentag.
Der Auslöser
Warum die Nike Aktie als S&P 500 Gewinner zulegt
Dick's Sporting Goods (Symbol: DKS), der größte Sportartikelhändler der USA und seit der Übernahme von Foot Locker noch wichtiger für Nike, legte am Dienstag starke Quartalszahlen vor. Die Aktie des Händlers sprang um rund 18 Prozent. Für Nike zählte, was Verwaltungsratschef Ed Stack dazu sagte: Die Marke Nike laufe bei Foot Locker gut. Und die Entscheidung, begehrte Produkte seltener auf den Markt zu bringen, sei für die Marke Jordan der richtige Schritt.
Das Lob trifft den Kern der Debatte. Nike verknappt bewusst das Angebot schwächerer und überstrapazierter Produktlinien, um die Marke wieder begehrlicher zu machen. Das kostet zunächst Umsatz. Stack würdigte, dass der Konzern damit langfristig denke, statt kurzfristigen Quartalszahlen nachzujagen. Wenn der wichtigste Handelspartner das bestätigt, ist das für Anleger ein erstes Zeichen von außen, dass der Umbau wirkt. Eine eigene Nachricht von Nike gab es nicht.
Der Hintergrund
Der Investorentag, der die Aktie ans Jahrestief drückte
Die Erholung kommt von weit unten. Zuletzt hatte Nike zum ersten Investorentag seit neun Jahren geladen. Die Reaktion war ernüchternd: Die Aktie verlor rund 10 Prozent und näherte sich dem 52-Wochen-Tief von 31,97 Dollar. Seit Jahresbeginn hat das Papier laut Motley Fool rund 46 Prozent eingebüßt. Am Montag schloss es bei 33,76 Dollar.
Der Grund für die Enttäuschung war der lange Atem, den Konzernchef Elliott Hill von den Aktionären verlangt. Für das Geschäftsjahr 2031 peilt Nike einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar an. Das wäre mehr als doppelt so viel wie die 1,58 Dollar des abgelaufenen Jahres. Doch der Weg dorthin führt zunächst abwärts: Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich sinken, Wachstum erwartet das Management erst ab dem Geschäftsjahr 2029.
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie
Warum steigt die Nike Aktie heute?
Der Händler Dick's Sporting Goods meldete starke Zahlen und lobte die Strategie von Nike. Eine eigene Meldung von Nike gab es nicht.
Ist die Nike Aktie S&P 500 Gewinner?
Ja. Mit plus 5,89 Prozent gehört sie am Dienstag zu den fünf größten Gewinnern im S&P 500.
Welche Ziele hat Nike bis 2031?
Nike strebt für das Geschäftsjahr 2031 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar an.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Nike Aktie?
ISIN US6541061031, WKN 866993, US-Handelssymbol NKE (NYSE), auf Xetra ebenfalls NKE.
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