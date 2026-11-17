RBC hatte das Ziel vor dem Kapitalmarkttag laut Medienberichten leicht von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt und erwartet Fünfjahresziele etwa im Rahmen des Konsenses. Dadhania hatte bereits früher bemängelt, dass Nike bei Laufschuhen die Preisführerschaft an jüngere Marken verloren habe.

Als wichtigsten Hebel nannte er die Erholung des Direktgeschäfts zu vollen Preisen.