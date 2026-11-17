Neutral in den Investorentag: RBC-Analyst Piral Dadhania bestätigt für die Nike-Aktie das Rating „Sector Perform“ und ein Kursziel von 39 US-Dollar. Beim Kurs von 37,37 US-Dollar am 17. November bleibt ein Abstand von rund 4 Prozent.
Nike-Aktie: RBC bleibt neutral – Investorentag als Neustart, nicht als Rally
RBC-Analyst Piral Dadhania bestätigt „Sector Perform“ für die Nike-Aktie mit einem Kursziel von 39 US-Dollar. Nike stellt neue Ziele bis 2031 vor.
Steckbrief
- Unternehmen
- NIKE, Inc.
- Handelssymbol
- NKE (NYSE)
- Analyst
- Piral Dadhania
- Bank
- RBC Capital Markets
- Rating
- Sector Perform (bestätigt)
- Kursziel
- 39 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
RBC Capital Markets zur Nike-Aktie
Langer Weg zurück – Dadhania bleibt abwartend
Piral Dadhania hatte Nike zuvor von „Outperform“ abgestuft.
RBC hatte das Ziel vor dem Kapitalmarkttag laut Medienberichten leicht von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt und erwartet Fünfjahresziele etwa im Rahmen des Konsenses. Dadhania hatte bereits früher bemängelt, dass Nike bei Laufschuhen die Preisführerschaft an jüngere Marken verloren habe.
Als wichtigsten Hebel nannte er die Erholung des Direktgeschäfts zu vollen Preisen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von RBC-Capital-Markets-Analyst Piral Dadhania zu lesen ist:
Neue Ziele
Bis 2031 will Nike rund 5 Milliarden US-Dollar Umsatz hinzugewinnen und eine operative Marge von 12 bis 14 Prozent erreichen.
Gewinnpfad
Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bis zum Geschäftsjahr 2031 auf 3,00 bis 3,50 US-Dollar steigen.
Wettbewerb
Marken wie Hoka und On setzen Nike im Laufsegment unter Druck.
Kosten
Ein Programm namens Pace soll 2,5 Milliarden US-Dollar einsparen.
Prognose bestätigt
Am Investorentag bestätigte Nike die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, die im Oktober auf einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gesenkt worden war. Über Dividenden sollen bis 2031 rund 12 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre fließen.
Die konkrete Begründung der aktuellen Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist RBC Capital Markets, LLC, Analyst Piral Dadhania. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 39 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rbccm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
NIKE, Inc. (NKE): Halten, Kursziel 39,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Piral Dadhania, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Piral Dadhania, Aktienanalyst, RBC Capital Markets, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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