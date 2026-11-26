Die Nike Aktie (ISIN: US6541061031, Ticker: NKE) steht am Donnerstag im Rampenlicht der Analysten: Bei Lang & Schwarz notierte sie um 08:34 Uhr mit 33,87 Euro rund 3,7% über dem Xetra-Schluss. Im Fokus steht die Kaufempfehlung von Jefferies, die ihr Kursziel von 60 Dollar bekräftigt hat, während Berenberg gleichzeitig nur 27 Dollar sieht. Die Nike Aktie Prognose spaltet die Analysten wie kaum eine andere: Wer hat bei der Wende des Sportartikelriesen recht?
Nike Aktie Prognose: Jefferies bleibt bei Buy und 60 Dollar, Berenberg sieht nur 27 - wer liegt bei der Wende richtig?
Die Nike Aktie (ISIN: US6541061031, Ticker: NKE) legt vorbörslich rund 3,7% zu, nachdem Jefferies sein Kursziel von 60 Dollar bestätigt hat. Die Nike Aktie Prognose der Analysten ist zerrissen: Kursziele von 27 bis 60 Dollar, ein Konsens von rund 39 Dollar und ein Umbauplan, der erst 2031 voll wirken soll.
Steckbrief
- Unternehmen
- Nike, Inc., Beaverton (Oregon)
- Ticker / ISIN
- NKE (NYSE) / US6541061031
- Geschäftsjahr
- endet am 31. Mai
- Marktkapitalisierung
- rund 48 Mrd. € bzw. 53 Mrd. $
- Dividende
- 0,41 $ je Quartal
- Nächste Zahlen
- Q2 FY27, Termin offen (Quartalsende 30.11.2026)
Stand: 26.11.2026, Kurs: Lang & Schwarz, 26.11.2026, 08:34 Uhr; US-Schlusskurs 24.11.2026: 35,75 Dollar
Die aktuellen News
Was ist bei der Nike Aktie passiert? Jefferies sieht Produkte ziehen
Jefferies hat seine Kaufempfehlung für Nike bei einem Kursziel von 60 Dollar bekräftigt. Die Begründung: Die Quartalszahlen von Foot Locker zeigen laut Analyst Randal Konik, dass neuere Nike-Produkte im Großhandel anziehen.
Genannt werden unter anderem die Linie Nike Mind und überarbeitete Klassiker. Jefferies sieht darin eine externe Bestätigung der Produktoffensive; auch Rückmeldungen von Dick's Sporting Goods fließen in die Bewertung ein. Als Schwachstellen nennt die Studie das Jordan-Geschäft und Europa. Die Quellen datieren die Bestätigung auf den 24. beziehungsweise 25. November 2026.
Der Kurs hatte zuvor bereits drei Gewinntage in Folge hinter sich: Am 24. November stieg die Nike Aktie um rund 5,9% auf 32,75 Euro, der US-Schlusskurs lag bei 35,75 Dollar. Am 25. November schloss sie bei Xetra mit 32,66 Euro etwas darunter. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 37% im Minus. Beim Investor Day am 17. November hatte Nike seine Ziele bis zum Geschäftsjahr 2031 vorgestellt, der Kurs stieg damals um rund 4%.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Nike sein Geld? Marke, Handel und eigene Läden
Nike entwirft und vermarktet Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör und verkauft sie über Großhändler, eigene Läden und digitale Kanäle (Nike Direct). Dazu gehört die Marke Converse. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 31.08.2026) sank der Umsatz um 4% auf 11,2 Milliarden Dollar. Nike Direct lag 8% im Minus, der Großhandel 1%. In Greater China brachen die Erlöse um 22% auf 1,18 Milliarden Dollar ein, währungsbereinigt sogar um 26%. Converse verlor 28% auf 263 Millionen Dollar.
Zahlen und Prognose
Wie lautet die Nike Aktienprognose des Unternehmens? Umsatz sinkt, Marge steigt
|Kennzahl
|Q1 FY27
|Vorjahr
|Umsatz
|11,21 Mrd. $
|-4%
|Bruttomarge
|42,8%
|42,2%
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|0,48 $
|0,49 $
|Nettoergebnis
|712 Mio. $
|727 Mio. $
|Vorräte
|7,85 Mrd. $
|8,11 Mrd. $
|Greater China, Umsatz
|1,18 Mrd. $
|-22%
Quartal bis 31.08.2026, berichtet am 01.10.2026.
Quelle: Nike, Pressemitteilung vom 01.10.2026 (SEC Form 8-K, Exhibit 99.1)
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist zurückhaltend: Nike erwartet einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar (ohne rund 0,15 Dollar Umbaukosten). Dazu kommt das Kostenprogramm "Pace": Nike will bis zum Geschäftsjahr 2031 kumuliert rund 2,5 Milliarden Dollar vor Steuern sparen und dafür rund 1,0 Milliarden Dollar an Einmalkosten tragen. Beim Investor Day nannte der Konzern laut Vorberichten Ziele bis zum Geschäftsjahr 2031: rund 5 Milliarden Dollar zusätzlicher Umsatz, eine bereinigte operative Marge von 12 bis 14% und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,00 bis 3,50 Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 liegt die bereinigte operative Marge bei rund 6%.
Zur Bewertung: Auf das bereinigte Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar gerechnet, ergibt der US-Kurs vom 24. November (35,75 Dollar) ein KGV von rund 26 bis 31 (Redaktionsrechnung). Datenanbieter nennen für Nike je nach Rechenbasis ein KGV zwischen 17 und 22. Nike zahlt 0,41 Dollar Dividende je Quartal, das entspricht rund 4,6% Rendite auf Jahresbasis (Redaktionsrechnung). Die Ausschüttung liegt allerdings über dem erwarteten Gewinn je Aktie, worauf auch Analysten im Call hinwiesen. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 53 Milliarden Dollar.
Die Analysten
Wie lautet die Nike Aktienprognose der Analysten? Welches Kursziel trauen Analysten der Nike Aktie zu?
Die Nike Aktie Prognose der Analysten reicht von Kaufen bis Verkaufen. Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 39,40 Dollar (11 Analysten), rund 10% über dem US-Kurs vom 24. November. Eine andere Quelle nennt 38,04 Dollar. Die Spanne ist ungewöhnlich weit: Von 27 Dollar bei Berenberg bis 60 Dollar bei Jefferies liegen mehr als 120% dazwischen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Abstand
|Jefferies
|Buy
|60 $
|24./25.11.2026
|+68%
|Bernstein
|Outperform
|45 $
|18.11.2026
|+26%
|Barclays
|Overweight
|45 $
|23.10.2026
|+26%
|RBC
|Sector Perform
|39 $
|18.11.2026
|+9%
|UBS
|Neutral
|34 $
|02.10.2026
|-5%
|JPMorgan
|Underweight
|33 $
|22.10.2026
|-8%
|Deutsche Bank
|Hold
|33 $
|09.10.2026
|-8%
|Goldman Sachs
|Neutral
|30 $
|02.10.2026
|-16%
|Berenberg
|Sell
|27 $
|23.11.2026
|-24%
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Abstand zum US-Kurs vom 24.11.2026 (35,75 Dollar): Redaktionsrechnung. Jefferies lag im September noch bei 75 Dollar.
Quelle: finanzen.net (Kursziele), investing.com, goldesel.de, stock-world.de
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Nike Aktie aus? Nahe am Mehrjahrestief
Die Nike Aktie notiert rund 37% unter dem Stand vom Jahresbeginn. Im November bewegte sie sich in einer engen, aber nervösen Spanne: Am 17. November stieg sie um rund 4%, bis zum 19. November fiel sie um 4,8% auf 31,49 Euro, am 24. November sprang sie um knapp 6% nach oben. Am 25. November schloss sie bei 32,66 Euro. Das 52-Wochen-Tief lag nach Angaben vom September bei 35,22 Dollar und wurde seither unterschritten. Gleitende Durchschnitte und Indikatoren wie der RSI sind in diesem Artikel nicht ausgewertet.
Prognose
Nike Aktie Prognose: welche Szenarien diskutieren Analysten?
|Szenario
|Argument laut Analysten
|Referenz-Kursziel
|Abstand zum Kurs
|Bull-Case
|Produktoffensive wirkt, Großhandel zieht an, Pace-Einsparungen greifen
|60 $ (Jefferies)
|+68%
|Base-Case
|Stabilisierung, aber langsame Erholung
|rund 39 $ (Konsens)
|+10%
|Bear-Case
|China und Jordan schwach, Dividende über Gewinn, Umsatz fällt
|27 $ (Berenberg)
|-24%
Keine Kursziele von aktiencheck.de. Abstand zum US-Kurs vom 24.11.2026 (35,75 Dollar): Redaktionsrechnung.
Quelle: Jefferies, Konsens laut finanzen.net, Berenberg
Termine
Was Anleger der Nike Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Nike Aktie Prognose
Wie lautet die Nike Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 39 Dollar (finanzen.net, 11 Analysten), die Spanne reicht von 27 bis 60 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Welches Kursziel hat Jefferies für die Nike Aktie? 60 Dollar bei Einstufung Buy, bestätigt nach den Foot-Locker-Zahlen. Im September lag das Ziel noch bei 75 Dollar.
Wie lautet die Unternehmensprognose von Nike für 2027? Nike erwartet einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.
Wann kommen die nächsten Nike-Zahlen? Das zweite Quartal endet am 30. November 2026, ein Termin für die Zahlen steht in den Quellen nicht fest. Im Vorjahr kamen sie am 18. Dezember.
Ist die Nike Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung "Buy" mit Kursziel 60 US-Dollar stammt von Jefferies (Analyst Randal Konik, Meldungen vom 24. und 25.11.2026). Die weiteren Einstufungen in der Tabelle sind Einschätzungen der genannten Häuser, wiedergegeben über finanzen.net. aktiencheck.de gibt alle unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: Jefferies Offenlegungen
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Nike, Inc. (NKE): Kaufen, Kursziel 60,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Jefferies (Analyst Randal Konik), wiedergegeben über Investing.com und goldesel.de vom 24.11.2026, 18:51 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 26.11.2026, 09:19 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 26.11.2026, 09:19 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst Randal Konik), wiedergegeben über Investing.com und goldesel.de.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.