Wie lautet die Nike Aktie Prognose der Analysten? Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei rund 39 Dollar (finanzen.net, 11 Analysten), die Spanne reicht von 27 bis 60 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.

Welches Kursziel hat Jefferies für die Nike Aktie? 60 Dollar bei Einstufung Buy, bestätigt nach den Foot-Locker-Zahlen. Im September lag das Ziel noch bei 75 Dollar.

Wie lautet die Unternehmensprognose von Nike für 2027? Nike erwartet einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,15 bis 1,35 Dollar.

Wann kommen die nächsten Nike-Zahlen? Das zweite Quartal endet am 30. November 2026, ein Termin für die Zahlen steht in den Quellen nicht fest. Im Vorjahr kamen sie am 18. Dezember.

Ist die Nike Aktie ein Kauf? aktiencheck.de gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und kein eigenes Kursziel ab.